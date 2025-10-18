ജീവൻ കൈവിട്ടുപോയ നിമിഷങ്ങള്, ചേര്ത്തുപിടിച്ച "ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങള്", ശ്വാസം നിലച്ച കുഞ്ഞിന് പുതുജീവന് നല്കി സൈനികന്
ട്രെയിൻ വച്ച് ശ്വാസം തടസം നേരിട്ട കുഞ്ഞിനെയാണ് തക്കസമയത്ത് സിപിആര് നല്കി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്. രാജ്യം കാക്കുന്നതിനപ്പുറമുള്ള പ്രവര്ത്തിക്ക് കയ്യടി നേടുകയാണ് സൈനികൻ...
Published : October 18, 2025 at 6:05 PM IST
ദിസ്പൂര്: എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് പുതുജീവന് നല്കി റിയല് ലൈഫ് ഹീറോയായി സൈനികന്. ശ്വാസം മുട്ടല് നേരിട്ട കുരുന്നിന് പുതുജീവൻ നല്കിയ സൈനികൻ സുനിലാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളില് നിന്ന് കയ്യടി നേടുന്നത്. ട്രെയിൻ വച്ച് ശ്വാസം തടസം നേരിട്ട കുഞ്ഞിനെയാണ് തക്കസമയത്ത് സിപിആര് നല്കി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്.
സംഭവമിങ്ങനെ...
ഡല്ഹിയില് നിന്ന് ദിബ്രുഗഡിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ രാജധാനി എക്സ് പ്രസിൽ വച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ട്രെയിനില് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ 8 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെടുകയും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുപൊടുന്നനെ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളിലും യാത്രക്കാരിലും പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചു.
ഇതിനെടയാണ് "ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങള്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തില് സൈനികൻ്റെ ഇടപെടല്. 456 ഫീൽഡ് ആശുപത്രിയിലെ സൈനികന് (ആംബുലൻസ് അസിസ്റ്റൻ്റ്) സുനിൽ തക്കസമയത്ത് കുട്ടിക്ക് സിപിആര് നല്കി. അവധി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന അതേ കോച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന സുനിലിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്.
ശ്വാസം മുട്ടല് അനുഭവപ്പെട്ട ഉടനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങള് കൃത്യതോടെ സുനിൽ വിലയിരുത്തി. കുഞ്ഞിന് പൾസ് ഇല്ലെന്നും ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. ഉടന് തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു പ്രതലത്തിൽ കിടത്തി സിപിആര് കൊടുത്തു. രണ്ട് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം നെഞ്ചിന് ഇടയില് ആഴത്തില് അമര്ത്തി. തുടർന്ന് ക്യത്രിമ ശ്വാസോച്ഛാസം നല്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ട് തവണ സിപിആര് നൽകിയതിനു ശേഷം കുട്ടി സ്വയം ശ്വസിക്കാന് തുടങ്ങി. തുടര്പരിചരണത്തിനായി താമസിയാതെ സുനിൽ ട്രെയിൻ ജീവനക്കാരുമായും റെയിൽവേ പൊലീസുമായും ബന്ധപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയോചിതവും സമർത്ഥവുമായ ഇടപെടൽ കുഞ്ഞിനെ തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നതിന് കാരണമായി. സേവനത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും പ്രചോദനാത്മകമായ ഉദാഹരണമാണ് ഇതെന്ന് സൈന്യം പ്രശംസിച്ചു.
സൈനികരെ പ്രശംസിച്ച് അസം ഗവർണർ
ഒക്ടോബർ 12 ന്, അസം വെറ്ററൻസ് സ്വാഭിമാൻ റാലിയില് വച്ച് സായുധ സേനയുടെ സമർപ്പണത്തെയും ത്യാഗങ്ങളെയും അസം ഗവർണർ ലക്ഷ്മൺ ആചാര്യ പ്രശംസിച്ചു. രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കുന്നവര് ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു.
ഗുവാഹത്തിയിലെ നാരംഗി മിലിട്ടറി സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കൊണ്ട് ഗവർണർ ആചാര്യ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന് സൈനികരുടെ ക്ഷേമം, സ്വാശ്രയത്വം, മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read:ട്രെയിനിൽ വച്ച് പ്രസവവേദന, കുഞ്ഞിൻ്റെ തല പകുതിയോളം പുറത്ത്; ഡോക്ടറെ വീഡിയോ കോള് ചെയ്ത് പ്രസവമെടുത്ത് യുവാവ്