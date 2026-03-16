സിന്തൻ ടോപ്പിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നവർക്ക് രക്ഷയായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം; വാഹനങ്ങളും പുറത്തെത്തിച്ചു
ദുഷ്കരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും തുടർച്ചയായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയും അവഗണിച്ചാണ് സൈനികർ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്.
Published : March 16, 2026 at 3:03 PM IST
ശ്രീനഗർ: പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിലും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലും ജനജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മുൻനിരയിലുണ്ട്. ജമ്മുകശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാറിലെ പൊതു പ്രദേശമായ സിന്തൻ ടോപ്പിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന 235 ഓളം ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. കുടങ്ങി കിടന്ന 38 വാഹനങ്ങളും സൈന്യം പുറത്ത് എടുത്തു. ദുഷ്കരമായ ഭൂപ്രകൃതിയും തുടർച്ചയായ മഞ്ഞുവീഴ്ചയും അവഗണിച്ചാണ് സൈനികർ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്.
രക്ഷാസംഘങ്ങൾ സിന്തൻ ടോപ്പിലെത്തി ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ സാധാരണക്കാർക്ക് ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം, കുടിവെള്ളം എന്നിവ നൽകിയതായി വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സ് അറിയിച്ചു. രക്ഷാസംഘം ഇവർക്ക് താമസസ്ഥലവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സൈന്യം അറിയിച്ചു. റിപ്പയർ ആൻഡ് റിക്കവറി ടീമുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം തകർന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങൾ സഹായവും അവശ്യ മരുന്നുകളും നൽകുന്നുണ്ട്.
"എല്ലാ സാധാരണക്കാരെയും വാഹനങ്ങളെയും സുരക്ഷിതമായി സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം, ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ്, നാഷണൽ ഹൈവേസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (NHIDCL) എന്നിവയുടെ തടസമില്ലാത്ത ഏകോപനത്തിലൂടെയാണ് ദൗത്യം വിജയിച്ചത്, ഏറ്റവും കഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയെ ഇത് വീണ്ടും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നു" വൈറ്റ് നൈറ്റ് കോർപ്സ് പറഞ്ഞു.
ജനുവരിയിൽ, വടക്കൻ സിക്കിമിൽ കുടുങ്ങിയ 29 വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കുട്ടികളും മുതിർന്ന പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ അവിടെ കുടുങ്ങി കിടന്നിരുന്നു. ജനുവരി 27-28 തീയതികളിൽ രാത്രി സമയത്ത് അവിടെ കാലാവസ്ഥ കഠിനമായിരുന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഇടുങ്ങിയ പർവത റോഡുകളിലെ കാറ്റും ഇടതടവില്ലാത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയും വാഹനങ്ങൾ നിശ്ചലമാകാൻ കാരണമായി. നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയിൽ കുടുങ്ങി, താപനില പൂജ്യത്തിനും താഴെയായതിനാൽ മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചു.
താപനില കൂടുതൽ താഴ്ന്നപ്പോൾ നേർത്ത പർവത വായുവിൽ അപകടകരമാംവിധം ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു, ഇത് നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കടുത്ത രോഗവും ശ്വസന ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ, സൈന്യം സമഗ്രമായ ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചവരെ മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങൾ പരിചരിച്ചു, സപ്ലിമെൻ്റൽ ഓക്സജൻ നൽകി തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചു.
കൊടും തണുപ്പിൽ നിന്ന് സംഘത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സൈനികർ അതിശൈത്യ കാലാവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ, ഹീറ്ററുകൾ എന്നിവ നൽകുന്നതോടൊപ്പം ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, ചൂടുവെള്ളം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു. കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ എല്ലാവർക്കും ഊഷ്മളതയും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന ഒരു സുരക്ഷിത താവളമായി ക്യാമ്പ് മാറി.
നിരന്തര വൈദ്യസഹായവും ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പരിചരണവും നൽകിയ ശേഷം, പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ചൂടുള്ള പ്രഭാതഭക്ഷണവും നൽകി. കാലാവസ്ഥയും റോഡ് സൗകര്യവും മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോൾ, മുഴുവൻ ആൾക്കാരേയും ലാചുങ്ങിലെ അവരുടെ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പ്രത്യേക വാഹനങ്ങളും വിന്യസിച്ചു.
ALSO READ: പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം; ഇന്ത്യന് കര്ഷകര് കണ്ണീരില്, കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ചരക്ക്