പ്രതിരോധ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകി; കരസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ കേസ്
നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ, ഡ്രോണുകളുടെ വിന്യാസം തുടങ്ങി അതീവ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
Published : October 18, 2026 at 8:21 PM IST
ശ്രീനഗർ: ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് കരസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ ചാരവൃത്തിക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻ്റുമാർക്ക് വേണ്ടി, ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീവ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ വിശകലന റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ 'ചാറ്റ്ജിപിടി', 'ക്ലോഡ്' തുടങ്ങിയ എഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നാരോപിച്ച്, കരസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ ചാരവൃത്തിക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ ഫ്രീലാൻസ് ഗവേഷകയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവതി, തെലങ്കാന സ്വദേശിയാണ്. ഇതുവരെ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി യുവതി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. 2023ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഐടി ഇൻ്റേണ്ഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയ ഇവർ, മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ്.
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ജമ്മു കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണരേഖ (LoC) സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ, ഡ്രോണുകളുടെ വിന്യാസം തുടങ്ങി അതീവ സുരക്ഷാ, പ്രതിരോധ, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ വിശകലന റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഇവർക്ക് ചൈനീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻ്റുമാരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.
ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമത്തിലെ ചാരവൃത്തി, സംരക്ഷിത ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ അനധികൃതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, ദേശീയ പരമാധികാരത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും ജമ്മുവിലെ ഗാന്ധി നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളിയാഴ്ച കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പൊലീസിനാണ് (DSP) കേസിൻ്റെ അന്വേഷണച്ചുമതല. രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയും പൊലീസും ചേർന്ന സംഘം ഒക്ടോബർ 14ന് ജമ്മു തവി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് യുവതിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. തുടർന്ന് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അടുത്തുള്ള സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പത്താൻകോട്ടിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഇത്.
ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്ത് വിശദമായ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022ൽ ജനീവയിൽ നിന്ന് 'യൂറോപ്യൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗവേണൻസിൽ' മാസ്റ്റർ ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിൽ ബിരുദം നേടിയ ഇവർ, 2021ൽ ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളിൽ (International Relations) ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2023 ഒക്ടോബറിലാണ് ഇവർ കരസേനയിൽ മേജറായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിവാഹം കഴിച്ചത്.
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