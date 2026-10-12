സൈനികരുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യം; ഭാരത് റൈസ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം, ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ
'ഭാരത് റൈസ്' പദ്ധതിയിലൂടെ ലഡാക്ക്, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിദൂര അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ സൈനിക ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് അരി വിതരണം ചെയ്യും.
By ANI
Published : October 12, 2026 at 5:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിരോധ സേനയുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 'ഭാരത് റൈസ്' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും ഉപഭോക്തൃ ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയും ചേർന്നാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. സൈനികരുടെ ക്ഷേമവും പ്രതിരോധ വിതരണ ശൃംഖലയും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന് 'ഭാരത് റൈസ്' പദ്ദതി ഊന്നൽ നൽകുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.
ലഡാക്ക്, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിദൂര അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ സൈനിക ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് അരി വിതരണം ചെയ്യും. മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള അരിയാണ് എത്തിക്കുക. കർഷകരുടെ വയലിൽ തുടങ്ങി സൈനികരുടെ പാത്രങ്ങളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബന്ധമാണ് 'ഭാരത് റൈസ്' എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പദ്ധതിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചു. 'കർഷകരുടെ കഠിനാധ്വാനം സൈനികൻ്റെ ശക്തിയായി മാറുന്ന ഒരു കൂട്ടായ ദൃഢനിശ്ചയത്തെ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ജയ് ജവാൻ, ജയ് കിസാൻ എന്ന ആശയത്തിന് ഈ സംരംഭം ഒരു മൂർത്തമായ രൂപം നൽകുന്നുവെന്നും,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾക്കനുസൃതമായാണ് ഈ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അരി നൽകുന്നത്. കൂടാതെ, സുരക്ഷിതമായ പാക്കേജിംഗും ഉറപ്പാക്കുന്നു. വിദൂരവും ദുർഘടവുമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് റേഷൻ എത്തിക്കുന്ന സൈനികർക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ്," പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സൈനികരുടെ പ്രവർത്തന സന്നദ്ധത ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നതല്ലെന്നും അത് അവരുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം, മാനസിക സന്തുലിതാവസ്ഥ, മനോവീര്യം, കരുത്ത് എന്നിവയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് സൈനികർ. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം, കരുത്തുറ്റ ഉപകരണങ്ങൾ, പൂർണ പരിശീലനം എന്നിവ സൈനികരുടെ മനോവീര്യം വർധിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാനും രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും അവരെ സജ്ജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആധുനിക യുദ്ധത്തിൽ, ആയുധങ്ങൾ, പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ മാത്രമല്ല നിർണായക ഘടകങ്ങൾ. വിതരണ ശൃംഖലകളുടെ ശക്തി, സംഭരണ ശേഷി, ഗതാഗത ശൃംഖലകൾ, വെയർഹൗസിംഗ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഒരുപോലെ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
എഫ്.സി.ഐയുമായി കരാർ
അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എഫ്.സി.ഐ ) വെയർഹൗസുകളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു ധാരണാപത്രത്തിലാണ് സൈന്യം ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എഫ്സിഐയിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വെയർഹൗസുകൾ, സംഭരണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ആധുനിക സിലോകൾ, മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ഉപകരണങ്ങൾ, പരിശീലനം ലഭിച്ച മനുഷ്യശക്തി എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി.
പ്രവർത്തനപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെ. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ദേശീയ ശേഷി ദേശീയ സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകളുമായി യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ സംരംഭം. ഇത് ഇരട്ട ഉപയോഗ സമീപനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും കഴിവുകളും മാത്രമല്ല, സിവിൽ, സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു സമീപനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് വേകളിൽ ഇറങ്ങുന്നതുപോലെയും ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിർമ്മിച്ച റോഡുകളും പാലങ്ങളും തദ്ദേശവാസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെയും എഫ്സിഐ ഗോഡൗണുകൾ ഇനി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറും. നമ്മുടെ സൈനികരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സർക്കാർ അതീവ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആയുധങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ മുതൽ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, പരിശീലനം വരെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്വാശ്രയത്വത്തിലും ആധുനികവൽക്കരണത്തിലും ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്നാഥ് സിംഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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