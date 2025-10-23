ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ അഭിമാനമുയർത്തും തദ്ദേശീയ ഇനം നായകള്; വേഗതയിലും കരുത്തിലും വെല്ലാനാകില്ല
ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനയിലെ കരുത്തുറ്റ സാന്നിധ്യമായി മുധോൾ ഹൗണ്ടും രാംപൂർ ഹൗണ്ടും. അഭിമാനമുയർത്തി അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയിലെ തദ്ദേശീയ ഇനം നായകള്.
Published : October 23, 2025 at 1:49 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തീവ്രവാദികൾക്കും ഭീകരവാദികൾക്കും പേടി സ്വപ്നമായ ഇന്ത്യൻ സേനയിലെ രണ്ടു കരുത്തർ. അസാമാന്യ ധൈര്യവും കൂർമബുദ്ധിയും കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് സൈന്യത്തിന് അഭിമാനമായ രാംപൂർ ഹൗണ്ടും മുധോൾ ഹൗണ്ടും. തദ്ദേശീയ ഇനങ്ങളായത് കൊണ്ട് തന്നെ മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂമിശാസ്ത്ര- കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളുമായി നന്നായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇവർക്കാകും.
ഈ രണ്ട് നായ്ക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ബിഎസ്എഫ് സ്വീകരിച്ച സുരക്ഷാ നടപടികളിലെല്ലാം ചടുലതയും സഹിഷ്ണുതയും കൊണ്ട് ഇവർ എതിരാളികളെ അമ്പരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവിക രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷിയും കുറഞ്ഞ പരിപാലന ആവശ്യകതയും ഇവയെ ഏറെക്കാലം കരുത്തരാക്കി നിർത്തുന്നു.
രാംപൂർ ഹൗണ്ട്
ഉത്തർപ്രദേശിലെ റാംപൂരിൽ നിന്നാണ് രാംപൂർ ഹൗണ്ടിനെ കണ്ടെത്തിയത്. പുരാതനകാലത്ത് നവാബുമാർ കുറുക്കനെയും വലിയ വന്യമൃഗങ്ങളെയും വേട്ടയാടുന്നതിനായാണ് ഇവയെ വളർത്തിയിരുന്നത്. വേഗത, കരുത്ത്, നിർഭയത്വം എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് ഈ ഇനം.
മുധോൾ ഹൗണ്ട്
ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള മുധോൾ ഹൗണ്ട് പരമ്പരാഗതമായി കാവൽ, വേട്ടയാടൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജാഗ്രതയ്ക്കും വിശ്വസ്ഥതയ്ക്കും പേരുകേട്ട ഇനങ്ങളാണ് ഇവ. പണ്ടു തൊട്ടേ സൈന്യവുമായി ബന്ധമുള്ളവയാണ് മുധോൾ ഹൗണ്ടുകള് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.
മുധോളിലെ രാജാ മലോജിറാവു ഘോർപഡെ ആണ് ഈ ഇനത്തെ പരിപാലിച്ച് നിലനിർത്തികൊണ്ടുവരുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് 'റിയ' എന്ന മുധോൾ ഹൗണ്ടിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് 'കാരവൻ ഹൗണ്ട്' എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. 2024-ൽ ലഖ്നൗവിൽ നടന്ന അഖിലേന്ത്യാ പൊലീസ് ഡ്യൂട്ടി മീറ്റിൽ 116 വിദേശ ബ്രീഡുകളെ പിന്തള്ളി, മികച്ച ട്രാക്കർ ട്രേഡും മികച്ച ഡോഗ് ഓഫ് ദി മീറ്റ് കിരീടവും നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡ് നായയായി മുധോള് ഹൗണ്ട് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ അസാധാരണ നേട്ടം ഇന്ത്യൻ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിൻ്റെ കഴിവും അച്ചടക്ക മികവും എടുത്തുകാണിച്ചെന്ന് സൈനികർ പറയുന്നു.
എൻടിസിഡിയിൽ പരിശീലനം
ടെകൻപൂരിലെ നാഷണൽ ട്രെയിനിംഗ് സെൻ്റർ ഫോർ ഡോഗ്സിൽ (NTCD) വച്ചാണ് ഈ തദ്ദേശീയ ഇനങ്ങളെ ബിഎസ്എഫ് പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. വിവിധ ഫീൽഡ് രൂപീകരണങ്ങളിലും പ്രജനനത്തിലും പ്രചാരണത്തിലും എല്ലാം ഇവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സേനയിലുടനീളം തദ്ദേശീയ ഇനം നായ്ക്കളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള വികസനവും വിന്യാസവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. 2018 ജനുവരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ടെകൻപൂരിലെ അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയുടെ (ബിഎസ്എഫ്) ദേശീയ നായ പരിശീലന കേന്ദ്രം (എൻടിസിഡി) സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.
പിന്നീട് തദ്ദേശീയ ഇനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പരിശീലിപ്പിക്കാനുമായി ഒരു ദൗത്യത്തിന് തുടക്കമിട്ടതായി മോദി അറിയിച്ചു. 2020 ഓഗസ്റ്റ് 30 ന് നടത്തിയ മൻ കി ബാത്ത് പ്രസംഗത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു. സ്വാശ്രയത്വം, ദേശീയ അഭിമാനം, ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ പൈതൃകത്തിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനം എന്നിവയിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു രാജ്യവ്യാപക പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇത് പ്രചോദനമായി എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു.
വരാനിരിക്കുന്ന ഏകതാ ദിവസ് പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കും
ഗുജറാത്തിലെ ഏകതാ നഗറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകതാ ദിവസ് പരേഡിൽ, ബിഎസ്എഫിലെ ഇന്ത്യൻ ഇനം നായ്ക്കൾ മാത്രമുള്ള ഒരു മാർച്ചിലും ഇവർ പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാശ്രയവും അഭിമാനകരവുമായ കെ9 സേനയുടെ തന്ത്രപരമായ കഴിവുകളും പ്രവർത്തന മികവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിശീലന പ്രകടനവും പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും.
150- ലധികം ഇന്ത്യൻ ഇനം നായ്ക്കളെ പടിഞ്ഞാറൻ, കിഴക്കൻ അതിർത്തികളിലായി ഒന്നിലധികം ഓപ്പറേഷനുകളിൽ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നായ്ക്കളുടെ പങ്ക് പല ഓപ്പറേഷനുകളിലും നിർണായകമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നായ്ക്കളുടെ പ്രശംസനീയമായ പ്രകടനം ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷക്കും മുൻകരുതലുകൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
