തീവ്രവാദികള്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പാകിസ്ഥാനെ ഇല്ലാതാക്കും; മുന്നറിയിപ്പുമായി കരസേനാ മേധാവി

പാക് സര്‍ക്കാര്‍ തീവ്രവാദികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ, ജീവൻ വേണോ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണോ എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്...

By PTI

Published : May 16, 2026 at 4:10 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാട് പാകിസ്ഥാൻ തുടർന്നാൽ രാജ്യം വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരുമെന്ന കടുത്ത സൈനിക മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി. പാകിസ്ഥാൻ സര്‍ക്കാര്‍ തീവ്രവാദികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ജീവൻ വേണോ അതോ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണോ എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പാകിസ്ഥാന് അയച്ച സൈനിക സന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് കാരണമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായാൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. "ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, പാക് സര്‍ക്കാര്‍ തീവ്രവാദികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ, ജീവൻ വേണോ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണോ എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കണം," മനേക്ഷാ സെൻ്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യൂണിഫോം അൺവെയിൽഡ് (സേനാ സംവാദ്) എന്ന സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യവും ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കരസേനാ മേധാവിയുടെ പരാമർശമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിനെതിരെയും, ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെ ആഗോളതലത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുന്നതുമാണ് കരസേനാ മേധാവിയുടെ സന്ദേശം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് 7 ന് ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ, ഇന്ത്യയെ നടുക്കിയ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി സൈന്യം നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണമാണ്. പാകിസ്ഥാനിലെയും പാകിസ്ഥാൻ അധിനിവേശ കശ്‌മീരിലെയും ഒമ്പതോളം ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കൃത്യമായ ആക്രമണം നടത്തി. ശേഷം പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെയും ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വിജയം നേടി.

രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി മെയ് ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിലാണ് ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ നടപ്പിലാക്കിയത്. കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതും എന്നാൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്തതുമായ നടപടിയെന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനെ അധികൃതർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഒരാഴ്‌ച്ചയോളം പാകിസ്ഥാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും ഷെല്ലാക്രമണങ്ങളും ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടത്തി.

ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടം വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാതെ തുടരുമെന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു ഭീകര കേന്ദ്രവും നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ഉറച്ച പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേന നടത്തിയിരുന്നു. ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരം, സുരക്ഷ എന്നിവയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും സേനാ മേധാവികൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

മുൻ ഡിജിഎംഒ ലെഫ്റ്റൻ്റ് ജനറൽ രാജീവ് ഘായ്, മുൻ ഡി ഡി എ ഒ എയർ മാർഷൽ അവധേഷ് കുമാർ ഭാരതി, ഡിജിഎൻഒ വൈസ് അഡ്‌മിറൽ എ എൻ പ്രമോദ്, ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ സുബിൻ മിനിവാൾ എന്നിവരാണ് ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ ജയ്‌പൂരിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സംയുക്ത പ്രസ്‌താവന നടത്തിയത്.

