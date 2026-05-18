ഊര്‍ജ സുരക്ഷയ്‌ക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന; യുഎസ് ഇളവ് പരിഗണിക്കാതെ റഷ്യന്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വാങ്ങുമെന്ന് ഇന്ത്യ

യുഎസിൻ്റെ ഉപരോധ ഇളവുകൾ പരിഗണിക്കാതെ ഇന്ത്യ. മെയ് മാസത്തിൽ മാത്രം ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തത് പ്രതിദിനം ശരാശരി 1.9 ദശലക്ഷം ബാരലിന് അടുത്ത് എണ്ണ. ഇത് റെക്കോർഡ് നിലവാരമെന്ന് വിശകലന വിദഗ്‌ധര്‍.

By PTI

Published : May 18, 2026 at 7:59 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധ ഇളവ് കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി തുടരുന്നുവെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം. വാണിജ്യ സാധ്യതയും ഊർജ്ജ സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുന്നുവെന്ന് ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി.

ഇളവ് കാലയളവിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ശേഖരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ശര്‍മ്മ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിന് അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വിതരണം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എണ്ണ ലഭ്യതയിൽ ഒരു കുറവുമില്ലെന്നും ശർമ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നതിനായി ഇന്ത്യ യുഎസിൽ നിന്ന് ഉപരോധ ഇളവ് നീട്ടാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സുജാത ശർമ്മയുടെ പ്രതികരണം.

"അമേരിക്ക റഷ്യന്‍ എണ്ണയ്‌ക്ക് ഇളവ് നല്‍കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും രാജ്യത്തെ എണ്ണ ലഭ്യതയെ ബാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യയില്‍ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വിതരണം നന്നായി നടക്കുന്നു, ദീർഘകാല ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ മതിയായ അളവ് എണ്ണ രാജ്യത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്" ശർമ്മ പറഞ്ഞു. അമേരിക്ക ഉപരോധ ഇളവുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിന് മുമ്പും, ശേഷവും ഇന്ത്യ റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ക്രൂഡ് സോഴ്‌സിങ് തീരുമാനങ്ങൾ പ്രധാനമായും വാണിജ്യ പരിഗണനകളും മതിയായ വിതരണ ലഭ്യതയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങേണ്ടത് വാണിജ്യബോധമാണെന്നും സുജാത ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലേക്ക് റഷ്യൻ ക്രൂഡിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഒഴുക്ക്

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസങ്ങൾ ഏകദേശം 75 ദിവസമായി തുടരുന്നതിനാൽ, ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തിൽ സമ്മർദ്ദമേറെയാണ്. റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതിക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന ഇളവ് തുടരണമെന്ന് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയോട് അഭ്യർഥിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

മാർച്ചിൽ യുഎസ് ആദ്യം ഇളവ് അംഗീകരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അത് കൂടുതൽ നീട്ടുകയായിരുന്നു. നിലവിലെ ഇളവ് മെയ് 16 ന് അവസാനിച്ചു. അധിക ക്രൂഡ് ലഭ്യത സാധ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണികളിലെ സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ഇളവ്.

റഷ്യൻ എണ്ണയ്ക്ക് പൊതുവായ ഉപരോധങ്ങൾ ബാധകമല്ലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മോസ്കോയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനായി റഷ്യൻ ക്രൂഡിൻ്റെ വാങ്ങലുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഇളവുകള്‍ക്ക് ശേഷവും ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങൽ ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുകയാണ്.

ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ക്രൂഡ് ഇറക്കുമതിക്കാരനും ഉപഭോക്താവുമാണ് ഇന്ത്യ. കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്ക് റഷ്യൻ എണ്ണയുടെ വാങ്ങലുകൾ കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചതോടെ റിഫൈനർമാർക്ക് ഉയർന്ന ആഗോള ഊർജ്ജ ചെലവുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു. ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിതരണക്കാരായ റോസ്‌നെഫ്റ്റ്, ലുക്കോയിൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചില റഷ്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് യുഎസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി.

എന്നിട്ടും റഷ്യ ഉപരോധ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. ഇതിനർത്ഥം റഷ്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന വിതരണക്കാരനായി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുവെന്നാണെന്ന് വിശകല വിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ റഷ്യൻ ക്രൂഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാലത്തായി മാറാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം വാങ്ങലുകളിൽ ഒരു ചെറിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇളവുകൾ ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറുകൾ വീണ്ടും വാങ്ങലുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. കെപ്ലറിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി മെയ് മാസത്തിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 1.9 ദശലക്ഷം ബാരലിന് അടുത്താണ്. ഇത് റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിനടുത്താണെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു. യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള നിലവാരത്തേക്കാൾ 50 ശതമാനത്തിലധികം ബ്രെൻ്റ് വില തുടരുമ്പോഴും റഷ്യൻ ക്രൂഡിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഒഴുക്കാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് ആഗോള വിപണിയില്‍ വിലകുറഞ്ഞ വിതരണം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.

