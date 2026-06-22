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രാജ്യത്ത് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനാതീതം; വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴയ്ക്കും ഉഷ്ണതരംഗത്തിനും സാധ്യത

ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തെ പസഫിക് സമുദ്രോപരിതലത്തിലെ താപനില വർധിക്കുന്നതാണ് മഴക്കുറവിന് കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു

RAINFALL DEFICIT REPORT INDIA IMD FORECASTS MONSOON INDIA RAINFALL IN KERALA TODAY RAIN FORCAST KERALA
Representational image (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 12:01 PM IST

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അങ്കിത കുമാരി
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനാതീതമായി തുടരുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ കടുത്ത ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഉത്തരേന്ത്യയിലും മധ്യേന്ത്യയിലും ഉഷ്ണതരംഗം തുടരുമ്പോൾ വടക്കുകിഴക്കൻ, തെക്കൻ, കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും ശക്തമായ കാറ്റിനും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

ജൂൺ 21ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 51 ശതമാനം മഴയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട 6.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴയ്ക്ക് പകരം 3.1 മില്ലിമീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തെ പസഫിക് സമുദ്രോപരിതലത്തിലെ താപനില വർധിക്കുന്നതാണ് മഴക്കുറവിന് കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിലവിൽ താപനില സാധാരണയേക്കാൾ 0.7 മുതൽ 1.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കൂടുതലാണ്.

സമുദ്രജലം ചൂടാകുന്നത് എൽ നിനോ പ്രതിഭാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഇന്ത്യയിൽ മൺസൂൺ മഴയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വാണിജ്യ കാറ്റുകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. താപനില വർധിക്കുന്നത് തുടർന്നാൽ വരും മാസങ്ങളിൽ ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ എൽ നിനോ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ദുർബലമായ മൺസൂൺ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദങ്ങളുടെ അഭാവം, പ്രതികൂലമായ മാഡൻ-ജൂലിയൻ ഓസിലേഷൻ (എംജെഒ), മൺസൂൺ ഇടവേളയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നിലവിലെ മഴക്കുറവിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് പോൾ വ്യക്തമാക്കി. ജൂൺ അവസാനത്തോടെയും ജൂലായ് ആദ്യത്തോടെയും കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കാനാകും. അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്‌ചകൾക്കുള്ളിൽ മൺസൂൺ ശക്തമായാൽ നിലവിലെ മഴക്കുറവ് വലിയൊരു പരിധിവരെ നികത്താൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യേന്ത്യയിലും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലും ഇതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കും.

ഡൽഹിയിൽ ആശ്വാസമായി മഴ
ഡൽഹിയിലും എൻസിആർ മേഖലയിലും കടുത്ത ചൂടിനും ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ശമനമുണ്ടാകും. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പകൽ സമയത്തെ ഉയർന്ന താപനില 38 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കുറഞ്ഞ താപനില 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമായിരിക്കും. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ, കിഴക്കൻ ഇന്ത്യ
ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഹിമാചൽപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ജൂൺ 22, 23 തീയതികളിൽ ഇവിടെ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ചിലപ്പോൾ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും കാറ്റുവീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അരുണാചൽപ്രദേശ്, അസം, മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്‌ച മുഴുവൻ വ്യാപകമായ മഴ ലഭിക്കും.

കിഴക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യ
ഉപഹിമാലയൻ പശ്ചിമബംഗാൾ, സിക്കിം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂൺ 23 മുതൽ 25 വരെ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ബിഹാർ, ഝാർഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ജൂൺ 22ന് ഇവിടെ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 50 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചിലപ്പോൾ 70 കിലോമീറ്റർ വരെയും ആകാം. ഗുജറാത്ത്, കൊങ്കൺ, ഗോവ, മധ്യ മഹാരാഷ്ട്ര, മറാത്ത്‌വാഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂൺ 22 മുതൽ 28 വരെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നു.

മധ്യേന്ത്യ
മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, വിദർഭ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂൺ 22 മുതൽ 26 വരെ മഴ തുടരും. കിഴക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, വിദർഭ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും ചിലപ്പോൾ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിലും കാറ്റുവീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ദക്ഷിണേന്ത്യ
തെക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ തെലങ്കാന, തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, രായലസീമ, കർണാടക, കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, പുതുച്ചേരി, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്‌ച മുഴുവൻ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്, തെലങ്കാന, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂൺ 22ന് കനത്ത മഴ ലഭിക്കും.

ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ്
ഛത്തീസ്ഗഡ്, കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ജൂൺ 22 മുതൽ 25 വരെ ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കർണാടക, ഒഡിഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാത്രി ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും.

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