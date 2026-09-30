കേരളത്തിൽ ഒക്ടോബർ ആറ് വരെ വ്യാപക മഴ; വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമെങ്കിലും കിഴക്കൻ രാജസ്ഥാൻ, കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്
Published : September 30, 2026 at 12:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മഴ കനക്കുമെന്നും മധ്യ, കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. വടക്കൻ മ്യാൻമറിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങൾക്കും മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദം വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ മഴ
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമെങ്കിലും കിഴക്കൻ രാജസ്ഥാൻ, കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കും. ജമ്മു കശ്മീരിലും ലഡാക്കിലും അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് മഴ തുടരും. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ ഒക്ടോബർ രണ്ട് വരെയും തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ അഞ്ച്, ആറ് തീയതികളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം രാജ്യത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
മധ്യ ഇന്ത്യയിലും കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴ തുടരും
മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. വിദർഭ, പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ലഭിക്കും. കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശിൽ ഒക്ടോബർ മൂന്ന് വരെയും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഒക്ടോബർ ആറ് വരെയും മഴ തുടരും. പടിഞ്ഞാറൻ മധ്യപ്രദേശിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. പശ്ചിമബംഗാൾ, ഒഡിഷ, സിക്കിം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ലഭിക്കും. ജാർഖണ്ഡിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ട് വരെയും ബിഹാറിൽ ഒക്ടോബർ ആറ് വരെയും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ബിഹാറിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറിൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ കനത്ത മഴ
വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരും. മ്യാൻമറിനും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗ്ലാദേശിനും മുകളിലായി ഉണ്ടായിരുന്ന തീവ്രന്യൂനമർദം ദുർബലമായി വടക്കൻ മ്യാൻമറിനും മിസോറാമിനും മുകളിലായി ന്യൂനമർദമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് മിസോറാം, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ദുർബലമാകുകയും ചെയ്യും. നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അരുണാചൽപ്രദേശിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും. അസം, മേഘാലയ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
പടിഞ്ഞാറൻ, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ
കൊങ്കൺ, ഗോവ, മധ്യ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ ആറ് വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. മറാഠ്വാഡ, ഗുജറാത്ത്, സൗരാഷ്ട്ര, കച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലും മഴ ലഭിക്കും. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, യാനം, ലക്ഷദ്വീപ്, വടക്കൻ ആഭ്യന്തര കർണാടക, രായലസീമ, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ വ്യാപകമായ മഴ ലഭിക്കും.
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തീരദേശ കർണാടകയിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളിൽ മഴ ശക്തമാകും. തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, യാനം, രായലസീമ എന്നിവിടങ്ങളിലും ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
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