രാജ്യത്തെ പകുതിയിലേറെ ജില്ലകള്ക്കും കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനി; വെള്ളമില്ലാത്ത് മൂലം നഷ്ടമാകുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ ആറ് ശതമാനം
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് കുടിവെള്ള പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അറുപത് കോടി ജനത അധിവസിക്കുന്നത് വെള്ളമില്ലാത്ത മേഖലയില്. പ്രതിവര്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം പേര് വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്നു
Published : June 15, 2026 at 5:07 PM IST
രാജ്യം കടുത്ത ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ഈ വേളയില് കടന്ന് പോകുന്നത്. ഈ പ്രതിസന്ധി പക്ഷേ അമേരിക്ക-ഇസ്രയേല്-ഇറാന് യുദ്ധത്തിന്റെയോ പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷങ്ങളുടെയോ സൃഷ്ടിയല്ല. ഇത് ഞാനും നിങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. നമ്മള് സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രതിസന്ധിയാണ് കുടിവെള്ളക്ഷാമം.നീതി ആയോഗിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം രാജ്യം കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്.
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കടുത്ത ജലക്ഷാമമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാമ് രാജ്യത്തെ അറുപത് കോടി ജനതയം അധിവസിക്കുന്നത്. സാഹചര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെ തുടര്ന്നാല് വരും വര്ഷങ്ങളില് ഈ പ്രതിസന്ധി കൂടുതല് വഷളാകും. രാജ്യത്തുള്ള വെള്ളം മുഴുവന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇരട്ടിക്കുകയാണ്. 2050ഓടെ രാജ്യം കടുത്ത വെള്ളക്ഷാമം നേരിടുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. രാജ്യത്തെ പകുതിയിലേറെ ജില്ലകളില് കടുത്ത ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ ജലപ്രതിസന്ധി രാജ്യത്തെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ ആറ് ശതമാനം നഷ്ടമാക്കുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രാജ്യത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ കണക്കുകള്
ലോകത്തെ മൊത്തം ശുദ്ധജലത്തിന്റെ നാല് ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മുടെ കൈവശം ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ രാജ്യത്താകട്ടെ ലോകജനസംഖ്യയുടെ പതിനേഴ് ശതമാനവും അധിവസിക്കുന്നു. വാര്ഷിക വര്ഷപാതത്തില് നമുക്ക് നാലായിരം ക്യൂബിക് കിലോമീറ്റര് വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്.
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ഇതിന് പുറമെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊഴുകുന്ന നദികളില് 186900കോടി ക്യുബിക് മീറ്റര് വെള്ളമുണ്ട്. ഭൂഗര്ഭജലവും നദികളിലെ വെള്ളവുമാണ് ഏറെയും നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജലവിഭവത്തിന്റെ 71ശതമാനവും രാജ്യത്തിന്റെ 36ശതമാനം മേഖലയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ 64ശതമാനം മേഖലയില് 29ശതമാനം മാത്രമാണ് ജലലഭ്യത. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖല കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നു.
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് വെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്നത് എവിടെ?
ലോകത്ത് 25 രാജ്യങ്ങള് എല്ലാ വര്ഷവും ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നുവെന്നാമ് ലോക വിഭവ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അക്വാഡെക്ട് വാട്ടര് റിസ്ക് അറ്റ്ലസ് കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ബഹ്റൈന്, സൈപ്രസ്, കുവൈറ്റ്,ലെബനന്,ഒമാന്,ഖത്തര് തുടങ്ങിയവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ജലക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന ആദ്യ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങള്. ഗാര്ഹിക, വാണിജ്യ, കാര്ഷിക ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ജലവിതരണമുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നതാണ് ദൗര്ലഭ്യത്തിന് കാരണം.
അതായത് ഈ രാജ്യങ്ങള് തങ്ങളുടെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ജല വിഭവത്തിന്റെ എണ്പത് ശതമാനത്തില് കൂടുതല് ജലസേചനത്തിനും കന്നുകാലി പരിപാലനത്തിനും വ്യാവസായിക-ഗാര്ഹിക ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ചെലവിടുന്നു. ചെറിയൊരു കാലത്തെ വരള്ച്ച പോലും ഈ മേഖലകളിലെ മുഴുവന് വെള്ളവും തീര്ക്കുന്നു. ചിലപ്പോള് സര്ക്കാര് ജലവിതരണം വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നു. ചിലപ്പോള് വിതരണം പൂര്ണമായും നിര്ത്തി വയ്ക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതല് ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന മേഖലകള് പശ്ചിമേഷ്യയും ഉത്തര ആഫ്രിക്കയുമാണ്. ഇവിടുത്തെ 83ശതമാനം ജനതയും കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നു. ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ 74ശതമാനം ജനങ്ങളും ജലക്ഷാമം നേരിടുന്നു.
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജലക്ഷാമത്തിന്റെ മുഖ്യകാരണങ്ങള്
ഇന്ത്യയിലെ ജലക്ഷാമത്തിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്., നഗരവത്ക്കരണം, വാണിജ്യവത്ക്കരണം, സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത കാര്ഷിക രീതികള് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങള്. ഇതിന് പുറമെ അതിവേഗം വര്ദ്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനസംഖ്യയും ജലാവശ്യങ്ങളും ജലപ്രതിസന്ധിയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം മഴ കുറഞ്ഞത് ജലസംഭരണത്തെയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു.
വെള്ളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ പോരായ്മയും ജലമലിനീകരണവും ജലക്ഷാമം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഭൂഗര്ഭ ജലത്തിന്റെ അമിത ചൂഷണം,മഴവെള്ളക്കൊയ്ത്തിനുള്ള മതിയായ സംവിധാനമില്ലായ്മ, ജലവിഭവം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ കെടുകാര്യസ്ഥത എന്നിവയും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ജലമലിനീകരണവും ജലസേചനത്തിലെ തെറ്റായ രീതികളും വീണ്ടും ജലക്ഷാമം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ജല ലഭ്യത കുറയ്ക്കുകയും ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
രാജ്യത്തെ പ്രതിശീര്ഷ ജലലഭ്യത
ഒരു രാജ്യത്തെ വാര്ഷിക ശരാശരി ജലലഭ്യത പ്രധാനമായും കാലാവസ്ഥയും ഭൂമിയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഒരു രാജ്യത്തെ ആളോഹരി ജലലഭ്യത അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയെ ആശ്രയിച്ച് നിലകൊള്ളുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിശീര്ഷ ജലലഭ്യത ഇപ്പോള് 1400 മുതല് 1486 ക്യുബിക് മീറ്റര് വരെയാണ്.
രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡങ്ങള് പ്രകാരം വെള്ളക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ കണക്കുകള് പ്രകാരം ആഗോള ആളോഹരി ജല ലഭ്യത 1700 ക്യുബിക് മീറ്ററാണ്. കണക്കുകള് ഇതില് കുറവാണെങ്കില് ജലക്ഷാമം ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ആയിരംക്യുബിക് മീറ്ററില് താഴെ ആണെങ്കില് ജലദൗര്ലഭ്യമെന്നാണ് അര്ത്ഥം. ഈ കണക്കുകള് പ്രകാരം നമ്മുടെ രാജ്യം ജലസമ്മര്ദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം.
കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം 2001ല് ആളോഹരി ജലലഭ്യത 1820 ക്യുബിക് മീറ്ററായിരുന്നു. ജനസംഖ്യാ വര്ദ്ധനവ് മൂലം 2031ഓടെ ഇത് 1367 ക്യുബിക് മീറ്ററായികുറയുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സാഹചര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുന്നില്ലെങ്കില് 2050ഓടെ വാര്ഷിക ആളോഹരി ജലലഭ്യത 1140 ആകുമെന്നും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കടുത്ത ജലപ്രതിസന്ധിയുടെ സൂചനയാകുമിത്.
എന്താണ് ശൂന്യദിനം? രാജ്യത്തെ ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളിലാണ് ഇത് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്?
ജനങ്ങള്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാന് കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതാകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ശൂന്യദിനം അഥവ ഡേ സീറോ. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, ജനസംഖ്യ വര്ദ്ധന, ജലവിഭവത്തിന്റെ കൈകാര്യം ചെയ്യലിലെ പോരായ്മകള് തുടങ്ങിയവ മൂലമാണ് ഇത്തരമൊരു സ്ഥിതി സംജാതമാകുന്നത്. ശൂന്യദിനത്തില് ജല ഉപഭോഗത്തില് നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുന്നു.
2018ലാണ് ഡേ സീറോ എന്ന ആശയം പിറവിയെടുത്തത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കേപ്ടൗണ് നഗരത്തില് കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതായ വേളയിലായിരുന്നു ഇത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 2019 ജൂണ്19ന് ചെന്നൈ നഗരവും ഇത്തരമൊരു സ്ഥിതിയിലെത്തിയിരുന്നു. ഡല്ഹി, ബെംഗളുരു, ചെന്നൈ തുടങ്ങി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ 21 സുപ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ ഭൂഗര്ഭ ജലശേഖരം വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നീതി ആയോഗ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
ശുദ്ധജലം മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഉറവിടം
ഭൂമിയില് ലഭ്യമായ വെള്ളത്തിന്റെ കേവലം 2.7ശതമാനം മാത്രമാണ് ജീവന് നിലനിര്ത്താനുള്ള ശുദ്ധജലം. മഞ്ഞുമലകളിലും മേഘങ്ങളിലുമാണ് ഇവയിലേറെയും സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് തടാകങ്ങളിലും ഭൂഗര്ഭ ഉറവിടങ്ങളിലുമായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറവിടം കടലിലെ ഉപ്പ് വെള്ളം തന്നെയാണ്. മഴ വെള്ളത്തിന്റെ 85ശതമാനവും നേരിട്ട് തന്നെ കടലില് പതിക്കുന്നു. ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നുമില്ല. ചെറിയ അളവ് മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ബാക്കി ജലം മുഴുവനും തടാകങ്ങളിലും കുളങ്ങളിലും നദികളിലേക്കും ഒഴുകിപ്പോകുന്നു. അത് കൊണ്ടാണ് ശുദ്ധജലം അപൂര്വവും അമൂല്യവും ആകുന്നത്. മഴ, മഞഢ്ഞുപാളികള്, ഭൂഗര്ഭജലം, ഉപരിതലജലം എന്നിവയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങള്.
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജലഉപഭോക്താക്കള് കാര്ഷിക മേഖലയാണ്. മൊത്തം ജല ആവശ്യത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും കാര്ഷിക മേഖലയിലാണ്. മൊത്തം ഭൂഗര്ഭ ജല ഉപഭോഗത്തിന്റെ 87ശതമാനവും കാര്ഷികമേഖലയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ആഗോള ജലഗുണമേന്മ മാനദണ്ഡത്തില് ഇന്ത്യ 120മത്
യേല് -കൊളംബിയ സര്വകലാശാലകളിലെ ഗവേഷകരുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രകടന സൂചിക (എന്വയോണ്മെന്റല് പെര്ഫോമന്സ് ഇന്ഡക്സ്-ഇപിഐ)180 രാജ്യങ്ങളില് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 176മതാണ്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത കുടിവെള്ള ഉപയോഗ പട്ടികയില് ആകട്ടെ 180 രാജ്യങ്ങളില് ഇന്ത്യ 144മതും. അതേമയം നീതി ആയോഗിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ജലഗുണമേന്മ സ്ഥാനം വളരെ മോശമാണ്. 122രാജ്യങ്ങളില് 120മതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം.ഇതിന് പ്രധാനകാരണ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എഴുപത് ശതമാനം വെള്ളവും മലിനമാണന്നതാണ്.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാനുള്ള മികച്ച മാര്ഗമായി കരുതുന്ന നിര്മ്മിത ബുദ്ധി അഥവ ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് അഥവ എഐയുടെ ഭൗതിക ഘടന പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തില് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഒപ്പം നമ്മുടെ ശുദ്ധജല ലഭ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ലോകമെമ്പാടും ആര്ട്ടിഫിഷ്യല്ഇന്റലിജന്സും ഡേറ്റ സെന്റരുകളും ജലപ്രതിസന്ധി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഇതിന്റെ തണുപ്പിക്കല് സംവിധാനത്തിനും വൈദ്യുതി നിര്മ്മാണത്തിനു ധാരാളം വെള്ളം വേണ്ടി വരും. വെള്ളം ആവിയായി പോകാത്ത തണുപ്പിക്കല് സംവിധാനങ്ങള് നിര്ബന്ധമാക്കാന് കൂടുതല് നിയമ നയപരിപാടികള് ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. എഐ ഡേറ്റ സെന്റരുകളുടെ വ്യാപനം പ്രാദേശിക തത്തില് തന്നെ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാക്കും.
രാജ്യത്തെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തില് ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം
ജലക്ഷാമം ഒരുരാജ്യത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തില് വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വ്യാപകവും ഗുരുതരവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്. വെള്ളത്തെ പലപ്പോഴും ഒരു പാരിസ്ഥിതിക, മാനുഷിക പ്രശ്നം മാത്രമായാണ് കാണുന്നത്. എന്നാല് ഇപ്പോള് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് തലത്തില് തന്നെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധര് ഇതിനെ ഒു മൗലിക വെല്ലുവിളിയായി പരിഗണിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ജലക്ഷാമ പരിഹരച്ചില്ലെങ്കില് 2050ഓടെ ആഗോള മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം ശരാശരി എട്ട് ശതമാനം വരെ താഴാം എന്നാണ് ലോകബാങ്കിന്റെയും ആഗോള സാമ്പത്തിക കമ്മീഷന്റെയും റിപ്പോര്ട്ടുകള് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. പാവപ്പെട്ടതും കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ളതുമായ രാജ്യ്ങളുടെ നഷ്ടം പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെയാകാമെന്നും ഇവര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
ഒരു നദി മലിനമാകുമ്പോള് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ളമേഖലകളിലെ സാമ്പത്തികവളര്ച്ച 0.8ശതമാനം മുതല് രണ്ട് ശതമാനം വരെ ഇടിയുന്നു. അതേസമയംതന്നെ ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളില് വ്യവസായം വളരുന്നു എന്നാല് നിയന്ത്രണങ്ങള് ദുര്ബലമാകുന്നു. താണപ്രദേശങ്ങളിലെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം പകുതിയിലേക്ക് വരെ ഇടിയാം.
നൈട്രജന് മലിനീകരണം മൂലം ശിശുക്കളുടെ ശാരീരിക മാനസിക വികാസം കുറയുന്നു.ഇവര് വളരും തോറും ഇവരുടെ ഉത്പാദന ശേഷി രണ്ട് ശതമാനം വരെ കുറയാം. ഇത് രാജ്യത്തെ തൊഴില് ശക്തിയില് സ്ഥിരമായ കുറവുണ്ടാക്കുന്നു. വെള്ളത്തിലെ അമിതമായ മാലിന്യങ്ങള് വിളവിനെയും ബാധിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ മോശം നിലവാരം മൂലം പ്രതിവര്ഷം ധാരാളം ഭക്ഷണം പാഴാകുന്നു. ഇത് പതിനേഴ് കോടിയോളം ജനതയെ ഊട്ടാന് ഉള്ളതുണ്ടാകും.
മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന നഷ്ടം
ജലദൗര്ലഭ്യം മൂലം 205ഓടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തില് പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ചിലയിടങ്ങളില് ആറ് ശതമാനം വരെ ഇടിവുണ്ടാകാം. അതേസമയം ഇത് നമുക്ക് തടയാനാകുന്നതേയുള്ളൂ. കാര്യക്ഷമമായ ജലവിനിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ ആഘാതങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാം. കാര്യക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിച്ചും 25 ശതമാനം വെള്ളം ഉയര്ന്ന മൂല്യമുള്ള കാര്യങ്ങള്ക്ക് വിനിയോഗിച്ചും ഇതിനെ നേരിടാം.
ആവശ്യത്തിന് കുടിവെള്ളം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും മലിനമായ വെള്ളം കുടിച്ചും പ്രതിവര്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം പേര് വീതം മരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ കണക്കുകള് പറയുന്നത്. വയറിളക്കം, കോളറ, ടൈഫോയ്ഡ്, വൈറല് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ ഗുരുതര ജലജന്യ രോഗങ്ങള് മൂലമാണ് ഈ മരണങ്ങള് ഏറെയും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ വെള്ളപ്പൊക്കം പോലുള്ള സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ജല ഉറവിടങ്ങളിലൂടെ പ്രതിവര്ഷം 39000 പേര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടമാകുന്നു.
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലും സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും ചെറു പട്ടണങ്ങളിലും പൈപ്പുകളിലൂടെയുള്ള മലിനജലം മൂലം ആളുകള് അസുഖബാധിതരാകുന്നു. 2025 ജനുവരി മുതല് 2026 ജനുവരി ഏഴ് വരെ രാജ്യത്തെ 22 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 26 നഗരങ്ങളിലായി5500 പേര് മലിന ജലം കുടിച്ച് അസുഖബാധിതരായി. ഇതില് 34 പേര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടമായി.
മലിനജലം കുടിച്ച് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ഡോറില് നഷ്ടമായത് 35 ജീവനുകള്
അഴുക്കുചാല് മാലിന്യം കലര്ന്ന വെള്ളം കുടിച്ച് ഛര്ദ്ദിയും വയറിളക്കവും ബാധിച്ച് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ഡോറില് നിരവധി പേര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടമായി. ഇന്ഡോറിലെ ഭഗീരഥ് പുരയില് 35 പേരാണ് ഇത്തരത്തില് മരിച്ചത്.1400ലേറെ പേര്ക്ക് വയറിളക്കവും ഛര്ദ്ദിയും ബാധിച്ചു.