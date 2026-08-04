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ഖനന മേഖലയിൽ വൻ കുതിപ്പിനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും

കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായി ബഖ്തിയോർ സെയ്ദോവ് വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി

INDIA UZBEKISTAN TIES EAM JAISHANKAR PRESIDENT DROUPADI MURMU INDIA UZBEK STRATEGIC PARTNERSHIP
External Affairs Minister S Jaishankar meets Uzbekistan Foreign Minister Bakhtiyor Saidov in New Delhi (@DrSJaishankar X/ANI Photo)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 10:34 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഊർജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, പ്രതിരോധം, വ്യാപാരം, ഖനനം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാംസ്കാരികം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും തീരുമാനിച്ചു. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ബഖ്തിയോർ സെയ്ദോവിൻ്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം വിലയിരുത്തിയത്.

കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായി ബഖ്തിയോർ സെയ്ദോവ് വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി. പ്രാദേശിക വെല്ലുവിളികളും ബഹുരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളും ഇരുവരും വിലയിരുത്തി. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായി ഊർജം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, വ്യാപാരം, പ്രതിരോധം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാംസ്കാരികം എന്നീ മേഖലകൾക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ വിശദമായ അവലോകനം നടത്തിയതായി എസ് ജയശങ്കർ എക്സിൽ കുറിച്ചു.

ഖനന മേഖലയിലെ സഹകരണം
ഖനന മേഖലയിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് അപൂർവ ഭൂമിയിലെ ധാതുക്കളുടെ (ക്രിട്ടിക്കൽ ആൻഡ് റെയർ എർത്ത് മിനറൽസ്) ഖനനത്തിലേക്ക് സഹകരണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം വികസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിർമാണം, ഡിജിറ്റൽ, ഊർജം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇത് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം ഏകദേശം ഒരു ബില്യൺ ഡോളറാണ്. ഈ സംഖ്യ ഇനിയും വർധിപ്പിക്കാൻ കാര്യമായ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വ്യാപാരക്കണക്കുകൾ തീർച്ചയായും ഉയരണമെന്നാണ് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി.

2027 മുതൽ 2029 വരെയുള്ള ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ (നാം) അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തേക്ക് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ്റെ ഉറച്ച നിലപാടിനെയും ന്യൂഡൽഹി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.

രാഷ്ട്രപതിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച
സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബഖ്തിയോർ സെയ്ദോവ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ എത്തി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വ്യാപാരം, നിർണായക ധാതുക്കൾ, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. ഖനന മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അപൂർവ ധാതുക്കൾ, കൃഷി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സഹകരിക്കാൻ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബഖ്തിയോർ സെയ്ദോവിൻ്റെ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇന്ത്യ-ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ബിസിനസ് ഫോറവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് കോ-ഓപ്പറേഷൻ (ഐടിഇസി) പരിശീലന കോഴ്സുകളിലൂടെയും സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയും 3000ത്തിലധികം ഉസ്ബെക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും പ്രയോജനം ലഭിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം 16,000ത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ നിലവിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ ഉന്നത പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. സന്ദർശന വേളയിലെ ചർച്ചകൾ ഇന്ത്യയും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും വിശ്വാസവും സഹകരണവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും മധ്യേഷ്യയിലെ തന്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുമെന്നും ഇരുപക്ഷവും ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

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INDIA UZBEKISTAN TIES
EAM JAISHANKAR
PRESIDENT DROUPADI MURMU
INDIA UZBEK STRATEGIC PARTNERSHIP
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