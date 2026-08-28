യുദ്ധരംഗത്തെ പടക്കുതിര ജാവലിൻ ആൻ്റി-ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈലുകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യ; യുഎസുമായി 292 കോടി രൂപയുടെ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് രാജ്യം
ഏകദേശം 60 ജാവലിൻ ആൻ്റി-ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വാങ്ങും. 2026-27 അവസാനത്തോടെ മിസൈലുകൾ സായുധ സേനയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
By ANI
Published : August 28, 2026 at 8:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനുവേണ്ടി യുദ്ധരംഗത്ത് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച ജാവലിൻ ആൻ്റി-ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈലുകൾ വാങ്ങാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ. ഇതിനായി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും 292 കോടി രൂപയുടെ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. കരാർ മുഖേന ഏകദേശം 60 ജാവലിൻ ആൻ്റി-ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വാങ്ങും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രതിരോധ സേനയ്ക്ക് നൽകിയ അടിയന്തര സംഭരണ അധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ് കരാർ വരുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ എഎൻഐയോട് പറഞ്ഞു.
EP-6 പ്രകാരമുള്ള കരാറിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന മിസൈലുകൾ 2026-27 അവസാനത്തോടെ സായുധ സേനയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം മൂലമുണ്ടായ തടസങ്ങൾ കാരണം നിരവധി കമ്പനികൾ മിസൈലുകളുടെ ഡെലിവറി സമയപരിധി നീട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ യുദ്ധരംഗത്ത് മികവ് തെളിയിച്ച 'ജാവലിൻ' ആൻ്റി-ടാങ്ക് മിസൈൽ സംവിധാനം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോർ ഇന്ന് എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു.
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2026 മെയ് മാസത്തിലെ ഷാംഗ്രി-ലാ ഡയലോഗിൽവച്ച് യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇത് യുഎസ്-ഇന്ത്യ പ്രതിരോധ ബന്ധത്തിലെ ഒരു മികച്ച ചുവടുവയ്പ്പാണ്, കൂടാതെ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും ഒന്നിച്ച് ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളിലേക്കും കരാർ വാതിൽ തുറക്കുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത്.
വർഷങ്ങളായുള്ള സൈനിക സേവനത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഒന്നാണ് ജാവലിൻ ആൻ്റി-ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈലുകൾ, കൂടാതെ നിരവധി സംഘർഷങ്ങളിലും യുദ്ധത്തിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. 300 കോടി രൂപവരെയുള്ള ഉപകരണം വാങ്ങാൻ മാത്രമേ അടിയന്തര സംഭരണ അധികാരം അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതിനാൽ, ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വളരെ കുറവ് മിസൈലുകൾ മാത്രമേ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ.
ഗവൺമെൻ്റ്-ടു-ഗവൺമെൻ്റ് കരാർ പ്രകാരം ഈ മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ അമേരിക്കൻ പക്ഷം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി മാൻ-പോർട്ടബിൾ ആൻ്റി-ടാങ്ക് ഗൈഡഡ് മിസൈൽ വികസിപ്പിക്കുകയും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒന്നിലധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇപ്പോഴും വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിന് ശേഷം അടിയന്തര അധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഇന്ത്യ എക്സ്കാലിബർ പ്രിസിഷൻ-ഗൈഡഡ് ആർട്ടിലറി വെടിയുണ്ടകളും വാങ്ങുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മുൻകാല അടിയന്തിര സംഭരണ ശേഖരത്തിലും ഇന്ത്യൻ സേന ഈ വെടിയുണ്ടകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.
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