അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ലഹരി ശൃംഖലകളെ ഉറവിടത്തില് തകര്ക്കും; ഡല്ഹിയില് ഇന്ത്യ-യുഎസ് ധാരണ
ഉയര്ന്നുവരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഭീഷണികളെ നേരിടുന്നതിനും മയക്കുമരുന്നിനായുള്ള ആവശ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി തുടര്ച്ചയായ സ്ഥാപനപരമായ ഇടപെടലുകളും ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു
By PTI
Published : November 10, 2026 at 3:46 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഉയര്ന്നുവരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഭീഷണികളെ നേരിടാന് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കാന് ധാരണ. ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഡ്രഗ് പോളിസി എക്സിക്യൂട്ടീവ് വര്ക്കിങ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. നാര്ക്കോട്ടിക്സ് കണ്ട്രോള് ബ്യൂറോ (എന്സിബി) പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ഡല്ഹിയില് നവംബര് 2, 3 തീയതികളില് 'ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഡ്രഗ് പോളിസി എക്സിക്യൂട്ടീവ് വര്ക്കിങ് ഗ്രൂപ്പി'ന്റെ രണ്ടാമത് യോഗം നടന്നിരുന്നു. എന്സിബി ഡയറക്ടര് ജനറല് (ഡിജി) അനുരാഗ് ആണ് ഇന്ത്യന് സംഘത്തെ നയിച്ചത്. യുഎസ് സംഘത്തെ നയിച്ചത് 'ഓഫിസ് ഓഫ് നാഷണല് ഡ്രഗ് കണ്ട്രോള് പോളിസി' (ഒഎന്ഡിസിപി) ആക്ടിങ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് ഡെബി സെഗ്വിന് ആയിരുന്നു. 'ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഡ്രഗ് പോളിസി ഫ്രെയിംവര്ക്കി'ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചര്ച്ച നടന്നത്.
മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനെതിരെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം അവലോകനം ചെയ്തു. രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങള് കൈമാറുന്നത് ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ഏകോപിതമായ നിയമനടപടികള്, മയക്കുമരുന്ന് നിര്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ (precursors) നിയന്ത്രണം, മരുന്ന് വിതരണ ശൃംഖലയുടെ സുരക്ഷ, മയക്കുമരുന്നിനായുള്ള ആവശ്യം കുറയ്ക്കല് തുടങ്ങിയ മേഖലകള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കാന് തീരുമാനിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.
🇮🇳🤝🇺🇸 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮–𝗨𝗦 𝗖𝗼𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿-𝗡𝗮𝗿𝗰𝗼𝘁𝗶𝗰𝘀 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽 🔹The two day second Executive Working Group Meeting under India–US Drug Policy Framework commenced today in New Delhi. 🔹Led by Shri Anurag Garg, DG, NCB, and Ms. Debbie Seguin, Deputy Director, ONDCP, USA, the meeting aims to advance cooperation in drug law enforcement and preventing precursor diversion, demand reduction and rehabilitation, and supply chain security. 🔹Discussions today focused on real time intelligence sharing, coordinated operations, scheduling of precursor chemicals, best practices in preventing diversion of precursor chemicals in partnership with the chemical industry and exchanging best practices in demand and harm reduction. 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗲𝗱 𝗥𝗲𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲 | 𝗦𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽𝘀 | 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗔𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 #NCB #IndiaUSPartnership #CounterNarcotics #SayNoToDrugs #ZeroTolerance @HMOIndia @dg_ncb @PIBHomeAffairs @MEAIndia @ONDCP @USAndIndia @MIB_India— NCB INDIA (@narcoticsbureau) November 2, 2026
ഉയര്ന്നുവരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഭീഷണികളെ നേരിടുന്നതിനും മയക്കുമരുന്നിനായുള്ള ആവശ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി തുടര്ച്ചയായ സ്ഥാപനപരമായ ഇടപെടലുകളും ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. കൃത്യസമയത്ത് രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങള് കൈമാറുന്നതും, ഏകോപിതമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും അനിവാര്യമാണെന്നും യോഗത്തില് പ്രതിനിധികള് എടുത്ത് പറഞ്ഞു. നിയമപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില് മികച്ച പ്രവര്ത്തനരീതികള് പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.
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പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മാര്ഗനിര്ദേശപ്രകാരവും, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിലും തയ്യാറാക്കിയ 'ഇന്ത്യ വിഷന് റോഡ്മാപ്പ് 2026-2029'നെക്കുറിച്ച് എന്സിബി ഡിജി യോഗത്തില് അവതരിപ്പിച്ചു. "അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് ശൃംഖലകളെ തകര്ക്കുക, സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുകളും അവയുടെ നിര്മാണത്തിനാവശ്യമായ രാസവസ്തുക്കളും ആഗോള വിപണിയിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നത് തടയുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം നിര്ണായകമാണ്. നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അതിര്ത്തികള് സുരക്ഷിതമാക്കുകയും, അനധികൃത മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലകളെ അവയുടെ ഉറവിടത്തില് തന്നെ തകര്ക്കുകയും വേണം" എന്ന് ഒഎന്ഡിസിപി ഡയറക്ടര് സാറാ കാര്ട്ടര് പറഞ്ഞു.
മയക്കുമരുന്ന് നിര്മാണത്തിനുള്ള രാസവസ്തുക്കളുടെ ഒഴുക്ക് തടയുക, വാണിജ്യ വിതരണ ശൃംഖലകള് സുരക്ഷിതമാക്കുക, ഇവയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സംഘങ്ങളെ (cartels) തകര്ക്കുക എന്നിവ ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. രണ്ട് നിയമപാലക വിഭാഗങ്ങള് ഇത്രയധികം വേഗതയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ഏകോപിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുമ്പോള്, അമേരിക്കന് കുടുംബങ്ങളെയും ഇന്ത്യന് കുടുംബങ്ങളെയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കാന് നമുക്ക് കഴിയുമെന്നും അനുരാഗ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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