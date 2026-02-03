ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ: ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ വില കുറയും, എന്തൊക്കെ വില കൂടും,അറിയാം
രാജ്യത്തെ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയേകി ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ. ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ വില കുറയും, എന്തൊക്കെ വില കൂടുമെന്ന് വിശദമായി അറിയാം
Published : February 3, 2026 at 4:12 PM IST
ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാറിനെ ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ ലോകം ആവേശത്തോടെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തീരുവ 18 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ഇന്ത്യന് വിണിയില് എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന വ്യക്തത തേടികൊണ്ടിരിക്കുവാണ് വ്യവസായ വിദഗ്ധര്.
അതേസമയം പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര ബന്ധം നിരീക്ഷിക്കുന്ന വിദഗ്ധർ ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയാണെന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ്. താരിഫ് ഇളവ് വന്നതോടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന യുഎസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ചില്ലറ വിൽപ്പന വിലയിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. എന്നാല് വ്യാപാരകരാര് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഏത് ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് വില കൂടും എന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് കയറ്റുമതിക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളും.
ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് വിലകുറഞ്ഞത്, എന്താണ് കൂടുതൽ ചെലവേറിയത്
ഇന്ത്യ അമേരിക്ക വ്യാപാരകരാറിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ ചില ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് വിലകുറയുകയും ചിലതിന് വില കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ പയർവർഗങ്ങൾ, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് വർധിച്ചുവരുന്ന ഭക്ഷ്യ പണപ്പെരുപ്പത്തിനിടയിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും.
അതേസമയം ടെക് ഹാർഡ്വെയറും ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠിത വില ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയുന്നതോടെ സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ, പാക്കേജുചെയ്ത സാധനങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയാകാനും സാധ്യതകളുണ്ട്.
വില കുറയുന്നവ
- തുണിത്തരങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും
- രത്നങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും
- ഉരുക്ക്, രാസവസ്തുക്കൾ, എഞ്ചിനീയറിങ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
വില കൂടുന്നവ
- ഉരുക്ക്, അലുമിനിയം, ചെമ്പ്
- ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഘടകങ്ങൾ
"സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും സൂചന"
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയ്ക്കുമേലുള്ള തീരുവ 25 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മോദിയുമായി ഫോണില് സംസാരിച്ചതായും, റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്താനും പകരം യുഎസ്, വെനസ്വേല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചതായി ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, യുഎസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിയുടെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള അധിക 25 ശതമാനം താരിഫ് നിലനിൽക്കും.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോടുള്ള "സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ബഹുമാനത്തിൻ്റെയും" സൂചനയായാണ് താരിഫ് കുറച്ചതെന്ന് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. "മോദിയോടുള്ള സൗഹൃദവും ബഹുമാനവും കണക്കിലെടുത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരവും, അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യാപാര കരാറിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ യുഎസ് ഈടാക്കുന്ന താരിഫ് 25 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായി കുറച്ചു," ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചു.
