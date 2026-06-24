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2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 500 ബില്യൺ ഡോളർ വ്യാപാരം ലക്ഷ്യം, അമേരിക്കൻ ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി തുറന്ന് കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യ

140 കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യൻ വിപണി അമേരിക്കൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിന് അന്തിമരൂപം നൽകാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും.

INDIA US BILATERAL TRADE DEAL INDIA US TRADE BETHANY POULOS MORRISON TRADE TALKS
Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at the G7 Summit 2026 in Evian, France (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 24, 2026 at 6:39 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വിപണി അമേരിക്കൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിന് അന്തിമരൂപം നൽകാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും. ചരിത്രപരമായ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിന് അന്തിമരൂപം നൽകുന്നതിനായി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും വളരെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുതിർന്ന യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തങ്ങളുടെ ഫലാധിഷ്‌ഠിതമായ ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് യുഎസ് ഡെപ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബെഥാനി പൗലോസ് മോറിസൺ പറഞ്ഞു. ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഡയസ്പോറ സ്റ്റഡീസ് (എഫ്ഐഐഡിഎസ്) ഇന്നലെ കാപ്പിറ്റോൾ ഹില്ലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

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ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം മീറ്റിങിലൂടെ അളക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ആദ്യം ട്രംപും മോദിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ ധാരണയെത്തുടർന്ന് ആരംഭിച്ച വ്യാപാര ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു.

"2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞങ്ങൾ വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ച് അവലോകനം ചെയ്തപ്പോൾ, ചരിത്രപരമായ ഒരു വ്യാപാര കരാർ അന്തിമമാക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ, വളരെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു" മോറിസൺ പറഞ്ഞു. 1.4 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിപണിയെ അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതാണ് നിർദ്ദിഷ്ട വ്യാപാര കരാർ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

“2030 ഓടെ 500 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വ്യാപാരം കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്‌ക്കരിക്കാനായി മിഷൻ 500 എന്ന പദ്ധതി ഭരണകൂടം ഒരുക്കുന്നുവെന്ന് ” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിർദ്ദിഷ്ട വ്യാപാര കരാറിനെക്കുറിച്ച് വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലുമായി ചർച്ചകൾക്കായി യുഎസ് വ്യാപാര പ്രതിനിധി (യുഎസ്ടിആർ) ജാമിസൺ ഗ്രീർ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മോറിസൻ്റെ ഈ പരാമർശം.

വളർന്നുവരുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപെടൽ എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ യുഎസിൽ നിക്ഷേപം വർധിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2025-26 ൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായിരുന്നു യുഎസ്. ഉയർന്ന തീരുവകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ യുഎസിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി 0.92 ശതമാനം തോതിൽ വർധിച്ച് 87.3 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി, അതേസമയം ഇറക്കുമതി 15.95 ശതമാനം വർധിച്ച് 52.9 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി. 2024-25ൽ 40.89 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 2025-26ൽ വ്യാപാര മിച്ചം 34.4 ബില്യൺ ഡോളറായി കുറഞ്ഞു.ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഊർജ്ജ പങ്കാളിത്തം അതിവേഗം വികസിച്ചുവരികയാണെന്നും മോറിസൺ പറഞ്ഞു.

“അമേരിക്കൻ എണ്ണ, വാതകം, കൽക്കരി എന്നിവ ഞങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു, പുതുതായി നടപ്പിലാക്കിയ ശാന്തി നിയമത്തിന് കീഴിൽ സിവിൽ ആണവ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുപക്ഷവും അന്വേഷിക്കുന്നു. 2025 മുതൽ യുഎസ്-ഇന്ത്യ ഹൈഡ്രോകാർബൺ വ്യാപാരം വികസിച്ചു, ഇന്ന് ഇത് 14.4 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

330,000-ത്തിലധികം ഇന്ത്യക്കാർ യുഎസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അമേരിക്കൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് 14 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലധികം സംഭാവന നൽകുകയും 50,000-ത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മോറിസൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിർദ്ദിഷ്‌ട ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാർ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രി ഗോയലും യുഎസ്ടിആർ ഗ്രീറും ഇന്നലെ ഉന്നതതല വ്യാപാര ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടന്ന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഗ്രീറ് രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലേയ്‌ക്ക് എത്തിയത്.

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INDIA US BILATERAL TRADE DEAL
INDIA US TRADE
BETHANY POULOS MORRISON
TRADE TALKS
US INDIA TRADE TALKS

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