ധാതുക്കളുടേയും ലോഹങ്ങളുടേയും വിതരണ ശൃംഖലകൾ ശക്തമാക്കും; ഉഭയകക്ഷി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും

നിർണായക ധാതുക്കളുടേയും മൂലകങ്ങളുടേയും വിതരണം, ഖനനം, സംസ്കരണം തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉഭയ കക്ഷി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും.

US Secretary of State Marco Rubio (L) and India's Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar pose after signing a memorandum of understanding (MoU) at the Hyderabad House in New Delhi on May 26, 2026. (AFP)
By ANI

Published : May 26, 2026 at 5:31 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഊർജ-പ്രതിരോധ മേഖലകളിലെ നിർണായക ധാതുക്കളുടേയും മൂലകങ്ങളുടേയും പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉഭയ കക്ഷി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും. ഇന്നലെ ക്വാഡ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറും യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയും കരാറിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഒപ്പുവച്ചു.

ഹൈടെക് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ക്ലീൻ എനർജി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിർണായക ധാതുക്കളും അപൂർവ ലോഹങ്ങളും നിർണായക ഘടകങ്ങളാണ്. ഇത്തരം നിർണായക ധാതുക്കളുടെയും ഭൂമിയിലെ അപൂർവ ലോഹങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിനും വിതരണത്തിനും ചൈനയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനും ചൈനയുടെ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രിക്കാനുമാണ് ഈ കരാർ.

നിർണായക ധാതുക്കളുടേയും മൂലകങ്ങളുടേയും വിതരണം, ഖനനം, സംസ്കരണം തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കും കരാർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കായി ചൈനയുടെ ആധിപത്യമുള്ള വിതരണ ശൃംഖലകളെ ആഗോളതലത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

ആഗോള തലത്തിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഉഭയ കക്ഷി കരാറിലെ തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ജയശങ്കർ ക്വാഡ് യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നിർണായക ധാതുക്കളുടേയും മൂലകങ്ങളുടേയും സമഗ്ര ശൃംഖലകളുമായുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ചട്ടക്കൂട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കരാർ വഴി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാവുകയാണ്.

അമേരിക്ക- ഇന്ത്യ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് കരാർ എന്ന് ജയശങ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. "ഇത്രയധികം വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളുമുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ഇന്ത്യ- അമേരിക്ക സഹകരണം എത്രത്തോളം മികച്ചതാണെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഇത് സ്ഥിരതയുള്ളതും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ വിതരണ ശൃംഖലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും" വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയുടേയും അമേരിക്കയുടേയും ദേശീയ താത്‌പര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ-യുഎസ് കരാർ നിലവിൽ വന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ത്യ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ് എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് കരാർ എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി താൻ ഇവിടെയുള്ള സമയത്ത് അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

எഡிறேர்ஸ் பிக்க்

