ETV Bharat / bharat

'വ്യാപാരം ഇരട്ടിപ്പിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയും യുഎഇയും'; കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയും യുഎഇ പ്രസിഡന്‍റും

കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രിയും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരം കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനം.

INDIA UAE UAE PRESIDENT AL NAHYAN UAE PRESIDENT IN INDIA PM NARENDRA MODI
PM Modi receives UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan at Delhi airport. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 20, 2026 at 1:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: 2032 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 200 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയര്‍ത്താന്‍ നീക്കം. ഇതിനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും. ഇന്നലെയാണ് (ജനുവരി 19) കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണവും അവലോകനം ചെയ്‌തു.

ഇറാൻ-യുഎസ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, സൗദി അറേബ്യയും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സും തമ്മിലുള്ള യെമൻ പ്രശ്‌നത്തിൽ രൂക്ഷമായ സംഘർഷം, ഗാസയിലെ അസ്വസ്ഥമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്നിവ കാരണം മിഡിൽ-ഈസ്‌റ്റിലെ അസ്ഥിരമായ സാഹചര്യം ഉടലെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ച.

കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ പ്രസിഡൻ്റ് അൽ നഹ്യാൻ്റെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അഞ്ചാമത്തെ സന്ദർശനവും യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനവുമാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഇന്ത്യ-യുഎഇ ബന്ധത്തിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുന്നത് തുടരുകയാണെന്ന് ഇരുവരും സമ്മതിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തന്നെയുമല്ല ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും കര, നാവിക, വ്യോമ സേനാ മേധാവികളുടെയും കമാൻഡർമാരുടെയും പരസ്‌പര സന്ദർശനങ്ങളിലൂടെയും വിജയകരമായ ഉഭയകക്ഷി സൈനികാഭ്യാസത്തിലൂടെയും ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെയും ഇരുവരും സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് തന്ത്രപരമായ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യപത്രവും ഒപ്പുവച്ചു.

2025 സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന 13ാമത് ഉന്നതതല നിക്ഷേപ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ്, 16-ാമത് ഇന്ത്യ-യുഎഇ സംയുക്ത കമ്മിഷൻ യോഗം, 2025 ഡിസംബറിൽ നടന്ന അഞ്ചാമത് തന്ത്രപരമായ സംഭാഷണം എന്നിവയുടെ ഫലങ്ങൾ മോദിയും യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റും അംഗീകരിച്ചു.

2022ൽ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാർ (സിഇപിഎ) ഒപ്പുവച്ചതിനുശേഷം വ്യാപാര, സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിലുണ്ടായ ശക്തമായ വളർച്ചയെ അവലോകനം ചെയ്‌തു. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100 ​​ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിലെത്തിയ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര വളർച്ചയെ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുടർന്ന് 2032 ആകുമ്പോഴേയ്‌ക്കും 200 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനായി ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം ഇരട്ടിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെറുകിട മേഖലാ സംരംഭങ്ങളെ (എംഎസ്എംഇ) ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ തങ്ങളുടെ ടീമുകളോട് നിർദേശിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്‌റ്റ്, പശ്ചിമേഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, യുറേഷ്യ മേഖലയിലുടനീളം എംഎസ്എംഇ ഉത്‌പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 'ഭാരത് മാർട്ട്', 'വെർച്വൽ ട്രേഡ് കോറിഡോർ' തുടങ്ങിയ പ്രധാന സംരംഭങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2024ൽ ഒപ്പുവച്ച ഉഭയകക്ഷി നിക്ഷേപ ഉടമ്പടി ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഒന്നിലധികം മേഖലകളിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപ പ്രവാഹം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിൽ നേതാക്കൾ സംതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. അന്താരാഷ്ര വിമാനത്താവളം, പൈലറ്റ് പരിശീലന സ്‌കൂൾ, ഗ്രീൻഫീൽഡ് തുറമുഖം, സ്‌മാർട്ട് അർബൻ ടൗൺഷിപ്പ്, റെയിൽവേ കണക്റ്റിവിറ്റി, ഊർജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന തന്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനവും വിഭാവനം ചെയ്‌തു.

ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചർ മേഖലയുടെ പുരോഗതി

ആദ്യത്തെ നാഷണൽ ഇൻവെസ്‌റ്റ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്‌ട്രക്‌ചർ ഫണ്ടിൻ്റെ (NIIF) വിജയം എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട്, 2026ൽ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചർ ഫണ്ടിൽ പങ്കാളിത്തം പരിഗണിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി യുഎഇ സോവറിൻ വെൽത്ത് ഫണ്ടുകളെ ക്ഷണിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗുജറാത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് ടെക് (GIFT) സിറ്റിയിൽ ദുബായ് പോർട്ട്സ് (DP) വേൾഡ്, ഫസ്‌റ്റ് അബുദാബി ബാങ്ക് (FAB) ശാഖകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചർച്ചകൾ നടത്തി.

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയിൽ യുഎഇ-ഇന്ത്യ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. സുസ്ഥിര വിതരണ ശൃംഖലകളും ദീർഘകാല പ്രതിരോധശേഷി ഇതുവഴി നേടാൻ സാധിക്കും. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സഹകരണവും ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു. ബഹിരാകാശ ശാസ്‌ത്രത്തിൻ്റേയും സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും പുരോഗതിയിലൂടെ ഈ മേഖലയുടെ വാണിജ്യവത്കരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു സംയുക്ത സംരംഭത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണയെയും സ്വാഗതം ചെയ്‌തു.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ശക്തമായ വ്യാവസായിക അടിത്തറയും ഉള്ള ഒരു സംയോജിത ബഹിരാകാശ ആവാസവ്യവസ്ഥ, ആഗോള വാണിജ്യ സേവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക, തൊഴിലവസരങ്ങളും സ്‌റ്റാർട്ടപ്പുകളും സൃഷ്‌ടിക്കുക, ഉഭയകക്ഷി നിക്ഷേപം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന എഐ ഇംപാക്‌ട്‌ ഉച്ചകോടിക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ പിന്തുണ അറിയിച്ചു. ഉഭയകക്ഷി ഊർജ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഇരു നേതാക്കളും സംതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ സുരക്ഷയിൽ യുഎഇ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ അടിവരയിടുകയും ചെയ്‌തു.

വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യ-യുഎഇ പങ്കാളിത്തം

വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സർവകലാശാലകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും ഇന്നൊവേഷൻ, ടിങ്കറിങ് ലാബുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹകരണവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

തുടർന്ന് അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരത ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഇരുനേതാക്കളും അപലപിച്ചു. ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നവർക്കും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവർക്കും പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കും നടത്തുന്നവർക്കും ഒരു രാജ്യവും സുരക്ഷിത താവളം ഒരുക്കരുതെന്ന് അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ബഹുമുഖ, ബഹുരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ മികച്ച സഹകരണവും പരസ്‌പര പിന്തുണയും ഉറപ്പിച്ചു.

അതേസമയം ഗുജറാത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന തനതായ സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത്. തുടർന്ന് ഉഷ്‌മളമായ സ്വാഗതത്തിന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നന്ദി അറിയിച്ചു.

Also Read: 'ശത്രുക്കളായിട്ടല്ല വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരായി കണക്കാക്കും'; കലാപങ്ങളില്‍ ചേരാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായവര്‍ കീഴടങ്ങണമെന്ന് ഇറാന്‍

TAGGED:

INDIA UAE
UAE PRESIDENT AL NAHYAN
UAE PRESIDENT IN INDIA
PM NARENDRA MODI
INDIA UAE RELATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.