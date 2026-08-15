ഇന്ത്യയിലെ മുതിര്ന്ന നയതന്ത്രജ്ഞന് പലസ്തീനില്, സൗഹൃദ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക ലക്ഷ്യം, നടപടി ഇന്ത്യ-ഇസ്രയേല് ബന്ധം വളരുന്നതിനിടെ
വെസ്റ്റ് ബാങ്കില് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികള് തുടങ്ങുമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സന്ദര്ശനം
Published : August 15, 2026 at 8:41 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: മുതിര്ന്ന നയതന്ത്രജ്ഞനെ പലസ്തീനിലേക്ക് അയച്ച് ഇന്ത്യ. സൗഹൃദ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഗാസ സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാന് രാജ്യാന്തര തലശ്രമം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ നീക്കം.
Also Read: മന്ത്രിതല ചര്ച്ചകള്ക്കായി ജയശങ്കര്, നിര്മ്മല,ഗോയല്, വൈഷ്ണവ് തുടങ്ങിയവര് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക്
ഇന്ത്യന് സ്ഥാനപതി ശ്രീപ്രിയ രംഗനാഥന് പലസ്തീന്, ഈജിപ്റ്റ്, ലെബനന് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങള് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറു മുതല് 21 വരെ സന്ദര്ശിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
വെസ്റ്റ്ബാങ്കില് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്ന് ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഈ സന്ദര്ശനം എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരു കൃത്രിമ കാല് സ്ഥാപിക്കല് കേന്ദ്രവും തൊഴില് പരിശീലന കേന്ദ്രവും ആരംഭിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യുഎന്ആര്ഡബ്ല്യുഎയിലേക്ക് പ്രതിവര്ഷം 50 ലക്ഷം ഡോളര് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുന്നത് തുടരുമെന്നും ഇന്ത്യയ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇരട്ട രാജ്യ പരിഹാരത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിരന്തര സഹായവും ആവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേലും പലസ്തീനുമാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തുമുള്ളത്. പലസ്തീന്റെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗത്വത്തിനായുള്ള അപേക്ഷയെയും ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വളരുകയാണ്.
ഗാസസംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യന് സ്ഥാനപതിയുടെ പലസ്തീന് സന്ദര്ശനം. അമേരിക്ക ഒരു സമാധാന നിര്ദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹമാസിന്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നിരായുധീകരണം അടക്കമുള്ള നിര്ദ്ദേശങ്ങളാണ് അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഇസ്രയേലിന്റെ ക്രമാനുഗതമായുള്ള പിന്മാറ്റവും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോര്ഡ് ഓഫ് പീസ് എന്ന രാജ്യാന്തര സംഘടന എല്ലാ നീക്കങ്ങളും വീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. എന്നാല് ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു ഈ നീക്കങ്ങളെയെല്ലാം തള്ളുന്നു. ആദ്യം ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കു എന്നാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ നിലപാട്.
ഇസ്രയേലിന് വലിയ രാജ്യാന്തര വിമര്ശനമുണ്ട്. ഇസ്രയേല് സൈന്യം പലസ്തീന് കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി 2026 ജൂണിലെ ഐക്യ രാഷ്ട്രസഭ കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം ഗാസയില് ഇവര് യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും വംശഹത്യയിലും ഇസ്രയേല് ഏര്പ്പെടുന്നതായും റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു.
അതേസമയം ഇന്ത്യയില് കോണ്ഗ്രസ് ഇവിടുത്തെ സര്ക്കാരിനെ നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിച്ച് പോന്ന പശ്ചിമേഷ്യന് നയത്തില് നിന്ന് നാം അകന്നു എന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ത്. ഇസ്രയേലിനെയും പലസ്തീനെയും സന്തുലിതമായി കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് നാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നതെന്നും ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഗാസയില് സര്ക്കാരിന്റെ മൗനത്തെ കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി എഴുതിയ ഒരുലേഖനത്തില് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി പലസ്തീന് അവകാശങ്ങളോട് നാം പുലര്ത്തിയിരുന്ന നിലപാടില് നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഇസ്രയേലുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് മുന്തൂക്കം നല്കുന്നുവെന്നും അവര് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം കോണ്ഗ്രസ് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ മറുപടി. ഇന്ത്യ പലസ്തീന് പിന്തുണ തുടരുമ്പോഴും ഇസ്രയേലുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് പ്രതിരോധം, ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടം, വിവര പങ്കിടല് എന്നിവയില് ഇപ്പോള് കാര്യമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്.
നെതന്യാഹുവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് ഇരുനേതാക്കളും അവസാനം സംസാരിച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമായിരുന്നു പ്രധാന ചര്ച്ചാവിഷയം.
ഗാസയിലും ലെബനനിലും നടത്തുന്ന നടപടികളില് രാജ്യാന്തര വിമര്ശനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോഴും നെതന്യാഹു ഇന്ത്യയുമായി വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ബന്ധം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.
ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന ഏക ശക്തമായ തങ്ങളുടെ സഖ്യരാജ്യമാണ് ഇസ്രയേലെന്നാണഅ അമേരിക്കന് വൈസ്പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാന്സ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഇസ്രയേല് അമേരിക്കന് ബന്ധത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഗാസയിലെ സൈനിക നടപടിക്കും മാനുഷുകി അരക്ഷിതാവസ്ഥകള്ക്കും എതിരെ ഇസ്രയേല് കടുത്ത വിമര്ശനം നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്താവന. ട്രംപ് ഇസ്രയേലിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്നായിരുന്നു വാന്സിന് നെതന്യാഹുവിന്റെ മറുപടി. ഇസ്രയേലിന് ചെറുരാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള മറ്റ് ചില സൗഹൃദങ്ങളുമുണ്ടെന്നും നെതന്യാഹു അവകാശപ്പെട്ടു.