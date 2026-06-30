ഖാമേനിയുടെ അന്തിമ ചടങ്ങുകൾ ജൂലായ് ഒൻപതിന്; ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് രണ്ട് പേർ
ബിഹാർ ഗവർണർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ (റിട്ട.) സയ്യിദ് അതാ ഹസ്നൈൻ, വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പബിത്ര മാർഗരിറ്റ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക
Published : June 30, 2026 at 7:28 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രയേൽ-അമേരിക്ക സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖാമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘം ഇറാനിലേക്ക് തിരിക്കും. ബിഹാർ ഗവർണർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ (റിട്ട.) സയ്യിദ് അതാ ഹസ്നൈൻ, വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി പബിത്ര മാർഗരിറ്റ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഇറാനിയൻ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
ഔദ്യോഗിക ക്ഷണം
ഖാമേനിയുടെ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളെ അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 28ന് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ സൈനിക ആക്രമണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിലാണ് 86കാരനായ ഖാമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 36 വർഷത്തോളം ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ തലവനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ
ഇറാനിയൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ജൂലായ് നാലിനാണ് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ജൂലായ് ഏഴിന് ടെഹ്റാനിന് തെക്കുള്ള പുണ്യനഗരമായ ഖോമിൽ പ്രത്യേക പ്രാർഥനകളും ചടങ്ങുകളും നടക്കും. തുടർന്ന് ജൂലായ് ഒൻപതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാടായ വടക്കുകിഴക്കൻ ഇറാനിലെ മശ്ഹദിലായിരിക്കും അന്തിമ കബറടക്കം നടക്കുക.
ഇസ്ലാമിക രീതിയനുസരിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ എത്രയും വേഗം ഖബറടക്കം നടത്തണമെന്നാണ് പതിവെങ്കിലും, യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് മാറാറുണ്ട്. അന്തിമ ചടങ്ങുകളുടെ തീയതി സംബന്ധിച്ച് ഫെബ്രുവരി മുതൽ തന്നെ വലിയ അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ജൂൺ അവസാനത്തോടെ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോർട്ടുകളെങ്കിലും, പിന്നീട് ജൂലായ് മാസത്തിലെ തീയതികൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
റെക്കോഡ് ജനപങ്കാളിത്തം
ടെഹ്റാൻ, മശ്ഹദ്, ഖോം എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ രണ്ട് കോടി ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരും പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങുകൾക്കെത്തും. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായാൽ, 1989ൽ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആയത്തുല്ല റൂഹുല്ല ഖുമൈനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു കോടി ആളുകൾ എന്ന റെക്കോഡ് ഇത് തിരുത്തിക്കുറിക്കും.
തുടരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ
ഖാമേനിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ മാർച്ച് എട്ടിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ 56കാരനായ മൊജ്തബ ഹുസൈനി ഖാമേനി ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി ചുമതലയേറ്റിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലവിലെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും എവിടെയാണെന്നതിനെക്കുറിച്ചും വ്യാപകമായ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. മൊജ്തബ നിലവിൽ കോമയിലാണെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോ, പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.
സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ
ആഗോള ഊർജ വിതരണ ശൃംഖലയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വലിയ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്ത മാസങ്ങൾ നീണ്ട രൂക്ഷമായ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇറാനും അമേരിക്കയും ഒരു സമാധാന ചട്ടക്കൂടിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ അയയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾ ഇറാനിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
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