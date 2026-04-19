വേനല്ച്ചൂടല്ല, വരുന്നത് 'ഈർപ്പമുള്ള ചൂട്'; കേരളമടക്കമുള്ള തീരദേശങ്ങളില് ജാഗ്രതാനിര്ദേശം
രാജ്യത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകടകരമായ 'ഈർപ്പമുള്ള ചൂടിലേക്ക്' മാറുന്നതായി പുതിയ പഠനം.
Published : April 19, 2026 at 11:34 AM IST
ഏപ്രില് മാസത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതല് രാജ്യത്തെ ചൂട് ക്രമാതീതമായി വര്ധിച്ച് വരുകയാണ്. ആളുകള്ക്ക് സൂര്യതാപം ഏല്ക്കുന്നതും നിര്ജലീകരണം സംഭവിക്കാത്തതും സ്ഥിരം കാഴ്ചയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാല് ഇപ്പോള് രാജ്യം നേരിടുന്നത് ഉയർന്ന താപനിലയും ഈർപ്പവും കൂടിച്ചേർന്ന 'ഈർപ്പമുള്ള ചൂട്' ആണ്. ഇത് ജനങ്ങള് മനസിലാക്കേണ്ടതും വേനല്ക്കാലത്തും ജാഗ്രത പുലര്ത്തേണ്ടതുമുണ്ട്.
ഈ അപകടകരമായ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ മണ്സൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് യുകെയിലെ റീഡിങ് സർവകലാശാലയിലെ അക്ഷയ് ദിയോറസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടത്തിയ ഗവേഷണം പറയുന്നു. ഈർപ്പമുള്ള ഉഷ്ണ തരംഗങ്ങൾ എപ്പോൾ, എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും ഈ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 80 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റയാണ് ഈ ഗവേഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചത്.
മണ്സൂണ് പാറ്റേണുകള് മനസിലാക്കാന് കഴിയുന്നതിനാല് ഉഷ്ണ തരംഗങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പുകളെടുക്കാന് കഴിയുമെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. “ഈ അപകടകരമായ ചൂട് എവിടെ, എപ്പോൾ വികസിക്കുന്നു എന്ന് നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം മൺസൂൺ ആണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ മനസിലാകുന്നു. ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ നമുക്ക് മൺസൂൺ പാറ്റേണുകൾ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ, ആളുകളെ തയ്യാറാക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും യഥാർഥ അവസരങ്ങളുണ്ട്” ദിയോറസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഇഷ്ണ തരംഗങ്ങള് ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്കിന് കാരണമാകുന്നു
മുൻകാലങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണതരംഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഉയർന്ന താപനില നിലകളാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. താപനില ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്ക് മുകളിൽ എത്തിയാല് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുകയും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരം വിയർക്കുന്നതിലൂടെ സ്വയം തണുക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈർപ്പം കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ, വിയർപ്പ് എളുപ്പത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടില്ല. ഇത് ശരീരം അമിതമായി ചൂടാകുന്നതിനും, താപനില ഉയരുന്നതിനും, ഹൃദയം കൂടുതൽ കഠിനമാകുന്നതിനും, വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.
അതുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂടും ഈർപ്പവും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന വെറ്റ്-ബൾബ് താപനില ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് ചൂട് എത്രത്തോളം അപകടകരമാണെന്ന് അളക്കുന്നത്. ഉയർന്ന ആർദ്രതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ, മിതമായ താപനില പോലും ജീവന് ഭീഷണിയാകാം. അവബോധം ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ദിയോറസ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. "ഇന്ത്യയിൽ വരണ്ട ഉഷ്ണ തരംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് അറിയാം. എന്നാല് ഈർപ്പമുള്ള ചൂടിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തീരെ കുറവാണ്. ഇത് കൂടുതല് അപകടകരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് " അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് വലിയ ഗ്രൗണ്ടുകളില് നടക്കുന്ന പൊതുയോഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും ക്ഷീണത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഈർപ്പമുള്ള ഉഷ്ണ തരംഗത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ, സംഘാടകർക്ക് പരിപാടികൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാനും ആളുകള്ക്കായി മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കാനും കഴിയും.
ഔദ്യോഗിക ഡാറ്റ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഉഷ്ണ കാലങ്ങളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് സാധ്യമായ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് കേസുകൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും നൂറുകണക്കിന് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശരിയായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയോ തെറ്റായി തരംതിരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാൽ കൃത്യമായ കണക്കില്ലെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
മുന് പന്തിയില് കേരളം
നീണ്ട തീരപ്രദേശവും, സമ്പന്നമായ സസ്യജാലങ്ങളും, മൺസൂൺ നയിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയും ഉള്ള കേരളത്തിലാണ് ഉയര്ന്ന ഈര്പ്പം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും സ്ഥിതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തില് കൂടുതൽ ചൂടുള്ള പകലുകളെക്കാള് കൂടുതൽ ചൂടുള്ള രാത്രികൾ വരുന്നുവെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. ഇതോടെ ശരീരത്തിന് സ്വയം താപനില നിയന്ത്രിക്കാന് കഴിയാതെ വരുന്നു. നഗരങ്ങൾ കൂടുതൽ നേരം ചൂട് ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരുകാലത്ത് താപനില കുറയ്ക്കാൻ തീരത്ത് നിന്നുള്ള കാറ്റ് സഹായിച്ചിരുന്നു, എന്നാല് ഇന്ന് അതും ലഭിക്കുന്നില്ല. തൽഫലമായി താപ സമ്മർദ്ദം ക്രമേണ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മൺസൂണിൻ്റെ ആന്തരിക ചക്രങ്ങള് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന മേഖലയായി കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പുതിയ പഠനം കാണിക്കുന്നു. ബോറിയൽ സമ്മർ ഇൻട്രാസീസണൽ ഓസിലേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ അന്തരീക്ഷ സംവിധാനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഈ സംവിധാനം മൺസൂണിൻ്റെ ഇടവേളകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഈർപ്പമുള്ള ഉഷ്ണ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സജീവമായ മൺസൂൺ ഘട്ടങ്ങളിൽ, മധ്യ, വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുടനീളം കനത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോൾ, ഇന്തോ-ഗംഗാ സമതലങ്ങൾ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈർപ്പമുള്ള താപ സാധ്യതയിൽ വലിയ വർധനവ് കാണപ്പെടുന്നു. ഈ സമയത്ത് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണ തരംഗ സാധ്യത സാധാരണ നിലയേക്കാൾ 125 ശതമാനം വർധിക്കുമെന്ന് പഠനം പറയുന്നു.
മണ്സൂണ് ഇടവേളകളില് ഉഷ്ണ തരംഗം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു
മൺസൂൺ ഒരു ഇടവേള ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മഴ കുറയുന്നു, മേഘങ്ങൾ നേർത്തുവരുന്നു, ഉപരിതല താപനില ഉയരുന്നു. മഴ കുറയുന്നു, മേഘാവൃതം കുറയുന്നു, ഉപരിതല താപനില ഉയരാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ വായുവിലെ ഈർപ്പം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ല. അത് നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപദ്വീപ് ഇന്ത്യ പ്രത്യേകിച്ച് ദുർബലമാകുന്ന സമയമാണിത്. ഇതോടെ ചൂട് വർധിക്കുന്നു, ഉയർന്ന ഈർപ്പം ശരീരത്തിന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാന് കഴിയാതെ വരുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
എൺപത് വർഷത്തിലേറെയായി ലഭ്യമായ ഡാറ്റയിൽ ഈ രീതി സ്ഥിരമായി തുടരുന്നത് കാണാം. ഇത് യാദൃച്ഛികമല്ലെന്നും മൺസൂണിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ചക്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും പ്രവചിക്കാന് കഴിയുന്നവയാണെന്നും പഠനം പറയുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങള് പ്രകടമായാല് ഈര്പ്പം കൂടുന്നതിന് നാല് ആഴ്ചകള്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും. വേനൽക്കാലത്ത്, താപനില ഔദ്യോഗിക താപതരംഗ നിലവാരത്തിലെത്താത്തപ്പോൾ പോലും താപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളും മരണങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
“താപ സമ്മർദ്ദം താപനിലയെ മാത്രമല്ല. ശരീരം എങ്ങനെ താപം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്” കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. കേരളം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈർപ്പം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. താപനില താപതരംഗ പരിധിക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ പോലും ആളുകൾ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇത് തെളിയിക്കുന്ന നിരവധി കേസുകള് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.
പുറം ജോലികളില് ഏർപ്പെടുന്നവര് ജാഗ്രത പാലിക്കണം
കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി വെറ്റ്-ബൾബ് താപനില വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ, ഈർപ്പമുള്ള ചൂട് ക്രമാനുഗതമായി വർധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഉയർന്ന ആർദ്രതയും വർധിച്ചുവരുന്ന താപനിലയും പുറം ജോലി സുരക്ഷിതമല്ലാതാക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകര് പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലുള്ള തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപകടസാധ്യത വര്ധിക്കുന്നുവെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
പുറം ജോലികളെ ആശ്രയിക്കുന്നവര്ക്ക് ഉടനടി പ്രത്യഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നു. കടലിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അതിരാവിലെ പോലും വളരെ ക്ഷീണം തോന്നുന്നു. നഗരങ്ങളില് നിര്മാണ മേഖലയില് പണിയോടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഇടവേളകളിൽ പോലും നിർജ്ജലീകരണം വേഗത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നവെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. “നേരത്തെ കടൽക്കാറ്റ് സഹായിക്കും. ഇപ്പോൾ, അത് പോലും ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു.വളരെ വേഗത്തിൽ ക്ഷീണിതരാകും. ഇത് മുമ്പത്തെപ്പോലെയല്ല ” ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പറഞ്ഞു.
ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ആഘാതം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല. കേരളത്തിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് താപനില ചലനത്തോട് പോരുത്തപ്പെടാന് കഴിയാത്തവരോടാണ്. താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾ, വായുസഞ്ചാരം കുറവുള്ള വീടുകളിലെ പ്രായമായവർ, അനൗപചാരിക മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘതങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക ജില്ലകളും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നതോ വളരെ ഉയർന്നതോ ആയ ചൂടിൻ്റെ അപകടസാധ്യത നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകര് പറയുന്നു. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഈ ജില്ലകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. “ചൂടിൻ്റെ അപകടസാധ്യത കൂടുതൽ സങ്കീർണവും വ്യാപകവുമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈർപ്പം, രാത്രിയിലെ ചൂട്, ചൂട് എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നിവയെല്ലാം പ്രധാന ഘടകങ്ങളായി മാറുന്നു” സംഘടനയിലെ ഒരു ഗവേഷകൻ പറഞ്ഞു.
ഈർപ്പമുള്ള ചൂട് എപ്പോഴും ദൃശ്യമാകില്ല. ക്ഷീണം, തലകറക്കം, നിർജ്ജലീകരണം, ശ്വാസംമുട്ടൽ എന്നിവ മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണങ്ങളായി മാറുന്നു.
വേണ്ടത് അടിയന്തര നടപടി
ഇന്ത്യയിലെ താപ പ്രതികരണ സംവിധാനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മാറേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. താപനില മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനപ്പുറം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ പറയുന്നു. കേരളത്തിലെ നിരന്തരമായ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾക്കും മണ്ണിടിച്ചിലുകളും സംസ്ഥാനം ദുരന്ത പദ്ധതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമായി. എന്നാല് ചൂടിന് അതേ ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
“താപ സൂചികയും വെറ്റ്-ബൾബ് താപനിലയും മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈർപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പുകള് നല്കണം. മൺസൂണിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ അധികാരികൾക്ക് തയ്യാറെടുപ്പുകള് നടത്താന് സമയം ലഭിക്കു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നിലവിലെ പ്രവണതകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്നാണ്. രാജ്യത്ത് ഇനിയും താപനില ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് ഗവേഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാലാവസ്ഥാ അപകടസാധ്യതയെ ഇത് എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ എപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ചും മൺസൂണിൻ്റെ പ്രവചനാതീതതയെക്കുറിച്ചുമാണ്. എന്നാല് ചൂടിനെക്കുറിച്ചും ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പ്രധാനമായും വേനൽക്കാല ചൂടിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസമായി കണ്ടിരുന്ന മൺസൂൺ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാണെന്ന് മനസിലാക്കണം. ഇതിന് മഴയും ആശ്വാസം നല്കുന്നു. എന്നാല് ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തരം ചൂടിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തല്. ഇത്തരം ചൂട് ശരീരത്തില് നേരിട്ട് പൊള്ളല് വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇത് ബാധിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ ഭീഷണി മനസിലാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ ധാരണ പെട്ടെന്നുള്ള നടപടിയിലേക്ക് നയിക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഈർപ്പം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, അപകടസാധ്യതകൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലാണ്.
