ETV Bharat / bharat

ആഗോള താപനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന മീഥേയ്‌ന്‍; കൂടുതല്‍ പുറന്തള്ളുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യയും: യുഎൻഇപി റിപ്പോര്‍ട്ട്

മീഥേയ്‌ൻ പുറന്തള്ളുന്നതിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം.

INDIA THIRD LARGEST METHANE EMITTER UNEP CCAC STATUS REPORT ON METHANE EMISSION
Representational Picture (AFP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 18, 2025 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഏറ്റവും അധികം മീഥേയ്‌ൻ പുറന്തള്ളുന്ന രാജ്യമേതാണെന്ന് അറിയാമോ? മീഥേയ്‌നിൻ്റെ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ്? എന്നാൽ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുഎൻഇപിയും സിസിഎസിയും.

ആഗോള തലത്തിലെ താപ വർധനവിനും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും കാരണമായ മീഥേയ്‌നിൻ്റെ ഉത്‌പാദനം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചതായാണ് പഠനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ 2021ലെ ഗ്ലോബൽ മീഥേയ്ൻ പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കാൻ കൂടുതൽ നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ് എൻവിയോണ്‍മെന്‍റ് പ്രോഗ്രാമും (യുഎൻഇപി) ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ എയർ കോളിഷനും (സിസിഎസി) സംയുക്തമായി നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ.

INDIA THIRD LARGEST METHANE EMITTER UNEP CCAC STATUS REPORT ON METHANE EMISSION
Global Methane Status Report (UNEP)

കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടിസിൻ്റെ (COP30) ഭാഗമായി ബ്രസീലിലെ ബെലെമിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ വിലയിരുത്തലും നടന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മീഥേയ്‌ൻ പുറന്തള്ളുന്നതിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മീഥേയ്‌ൻ ഉത്‌പാദനം ഇപ്പോഴും വർധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം കുറവാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ നയങ്ങൾ, ചില മേഖലകളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, വിപണികളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ കാരണമാണ് നിലവിൽ മീഥേയ്‌ൻ ഉത്പാദനം കുറവായതെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ പൂർണ തോതിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും മീഥേയ്‌ൻ ഉത്പാദനം 30 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാനാകുകയുള്ളൂവെന്നും റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

നിലവിലെ നിയമ പ്രകാരം 2020ലുണ്ടായിരുന്ന മീഥേയ്‌ൻ ഉത്പാദനത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിർമിത മീഥേൻ ഉത്പാദനം 2030ൽ അഞ്ച് ശതമാനമാകും. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും 2020നെ അപേക്ഷിച്ച് 21 ശതമാനം വർധിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ജി20 രാജ്യങ്ങളിലും ഇതര രാജ്യങ്ങളിലും മീഥേയ്‌ൻ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്ന അളവ് 2020 ലേതിൽ നിന്ന് 16 ശതമാനവും 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും 53 ശതമാനവും ആകുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

ആഗോള മീഥേയ്‌ൻ ഉതാപദനം കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ നയങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, പങ്കാളിത്തങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണെന്നും എന്നാൽ ഊർജം, കൃഷി, മാലിന്യ മേഖലകളിൽ ഉടനീളം ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനം ആവശ്യമാണെന്നും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവര്‍ പറഞ്ഞു. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യത കൈവരിക്കണമെന്നും കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജനറലും യുഎൻഇപിയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടറുമായ ഇംഗർ ആൻഡേഴ്‌സൺ പറഞ്ഞു. മീഥേയ്‌ൻ ഉത്‌പാദനം കുറയ്ക്കുക എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അടിയന്തരവും ഫലപ്രദവുമായ നടപടികളിൽ ഒന്നാണ്. "മീഥേയ്‌ൻ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ വിളകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശം കുറയ്ക്കുന്നു.

ഇത് കാർഷിക ഉത്‌പാദനക്ഷമതയ്ക്കും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്കും അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ പരിഹാരങ്ങൾ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് യുഎൻഇപി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ആൻഡേഴ്‌സൺ പറഞ്ഞു.

റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ

പുറന്തള്ളുന്ന മീഥേയ്‌നിൻ്റെ അളവ് കൂടിയെങ്കിലും കുറയ്ക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വർധിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. യൂറോപ്പിലെയും വടക്കേ അമേരിക്കയിലെയും മാലിന്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, 2020നും 2024നും ഇടയിൽ വിപണികളിലെ വളർച്ച എന്നിവ നിലവിലുള്ള ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

ദേശീയ തലത്തിലെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറന്തള്ളുന്ന മീഥേയ്‌നിൻ്റെ അളവ് എട്ട് ശതമാനമായി കുറയുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ മീഥേയ്‌ൻ പുറന്തള്ളുന്നത് പൂർണമായി തടയുന്നതിലൂടെ 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 180,000ത്തിലധികം അകാല മരണങ്ങളും 19 ദശലക്ഷം ടൺ വിളനാശവും തടയാൻ കഴിയും. ആഗോള മീഥേയ്‌ൻ പ്രതിജ്ഞ യഥാർഥത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് യൂറോപ്യൻ ഊർജ്ജ, ഭവന കമ്മിഷണർ ഡാൻ ജോർഗെൻസൺ പറഞ്ഞു.

'India Third Largest Methane Emitter': Global Report Shows Progress In Methane Reduction But Warns Of Gaps (UNFP)
'India Third Largest Methane Emitter': Global Report Shows Progress In Methane Reduction But Warns Of Gaps (UNFP)

1.5°C പരിധിയിൽ താപനില കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലോകത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യകരമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഈ പരിഹാരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ കടമ ഡാൻ ജോർഗെൻസൺ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ മീഥേയ്‌ൻ പുറന്തള്ളുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ, പക്ഷേ അതിന് കാരണമായ ചില വിളകളുടെ കൃഷി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ പുരോഗതിയുടെ നിർണായക വിലയിരുത്തലും ആഗോള മീഥേയ്‌ൻ പ്രതിജ്ഞ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന സൂചകവുമാണെന്ന് കാനഡയിലെ പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രിയും ആഗോള മീഥേയ്‌ൻ പ്രതിജ്ഞയുടെ സഹ-കൺവീനറുമായ ജൂലി ഡാബ്രൂസിൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് തുടരേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ALSO READ: കുട്ടികളുടെ ആധാര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തോ? സൗകര്യങ്ങള്‍ വിപുലീകരിച്ചു, സൗജന്യമായി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഇതാ...

TAGGED:

INDIA THIRD LARGEST METHANE EMITTER
UNEP
CCAC
STATUS REPORT ON METHANE EMISSION
GLOBAL METHANE STATUS REPORT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.