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ഹാഫിസ് സയീദും ലഖ്‌വിയും കുടുങ്ങും; പാക് ഭീകരർക്കെതിരെ ബിഎൻഎസ്എസ് പ്രകാരം നടപടി

പ്രതികൾക്ക് കോടതി നടപടികളിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് പൂർണമായ നിയമപരിരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം

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Hafiz Saeed (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2026 at 8:06 AM IST

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മുംബൈ: 2008ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരർക്കെതിരെ പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമമായ ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്എസ് 2023) പ്രകാരം ഇന്ത്യ നിയമനടപടി ആരംഭിച്ചു. ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബ നേതാക്കളായ ഹാഫിസ് സയീദ്, സാക്കി ഉർ റഹ്മാൻ ലഖ്‌വി എന്നിവരുൾപ്പെടെ ആറ് ഭീകരർക്കെതിരെയാണ് കോടതിയുടെ പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.

പ്രതികളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വിചാരണ നടത്താനാണ് പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 90 ദിവസത്തിന് ശേഷം പ്രോസിക്യൂഷൻ പഴയ കേസും തെളിവുകളും വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഗവൺമെൻ്റ് അഭിഭാഷകൻ ഉജ്വൽ നിക്കം വ്യക്തമാക്കി. ബിഎൻഎസ്എസ് 356-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പ്രതികൾ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ സാധിക്കും. കുറ്റവാളികൾ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നാലും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ നിയമം അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട്.

പ്രതികൾക്ക് കോടതി നടപടികളിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് പൂർണമായ നിയമപരിരക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഇതിനായി അവർക്ക് അഭിഭാഷകരെ നിയമിക്കാനോ മറ്റ് നിയമപരമായ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനോ അവസരമുണ്ടാകും. അമേരിക്കൻ ഗൂഢാലോചനക്കാരനായ ഡേവിഡ് ഹെഡ്‌ലി, നേരത്തെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനായ ഭീകരൻ അജ്മൽ കസബ് എന്നിവരുടെ മൊഴികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉജ്വൽ നിക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഭീകരർക്കെതിരെ ഇൻ്റർപോളുമായി ചേർന്ന് പരസ്യപ്രസ്താവനകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന ഉടൻ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇൻ്റർപോളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ റെഡ് കോർണർ നോട്ടിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ശക്തമാക്കാനും ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. കൊടുംഭീകരർക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായ താവളമൊരുക്കുകയാണെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അന്തിമ വിധി സമ്പാദിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാന് മേൽ ശക്തമായ നയതന്ത്ര സമ്മർദം ചെലുത്താൻ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
2008 നവംബർ 26നാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത്. കടൽമാർഗം മുംബൈയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയ 10 ലഷ്കറെ ത്വയ്യിബ ഭീകരർ താജ് ഹോട്ടൽ, ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 166 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മുന്നൂറോളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

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ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒൻപത് ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചപ്പോൾ അജ്മൽ കസബിനെ മാത്രമാണ് ജീവനോടെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത്. നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ 2012 നവംബറിലാണ് കസബിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത്. പുതിയ നിയമമായ ബിഎൻഎസ്എസ് നിലവിൽ വന്നതോടെ വർഷങ്ങളായി പാകിസ്ഥാനിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന മുഖ്യസൂത്രധാരന്മാർക്കെതിരെയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

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