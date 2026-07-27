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വാണിജ്യ കപ്പലിനുനേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം: യുക്രെയ്ൻ അംബാസഡറെ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ ആശങ്കകൾ യുക്രെയ്‌ൻ അധികാരികളെ അറിയിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ അംബാസഡറോട് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

UKRAINE OLEKSANDR POLISHCHUK India Summons Ukraine Envoy Attack On Merchant Vessel
File photo of External Affairs Minister S Jaishankar (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 8:33 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കരിങ്കടലിൽ വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ, യുക്രെയ്ൻ അംബാസഡർ ഒലെക്‌സാണ്ടർ പോളിഷ്‌ചുകിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ. മേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് കടുത്ത ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിർണായക നയതന്ത്ര നീക്കം. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും സിവിലിയൻ ജീവനക്കാർക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ ആശങ്കകൾ യുക്രെയ്‌ൻ അധികാരികളെ അറിയിക്കാൻ അംബാസഡറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും നിരപരാധികളായ സിവിലിയൻ നാവികരുടെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന അത്തരം നടപടികൾ അസ്വീകാര്യമാണെന്നും അവ ഒഴിവാക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. സമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിൻ്റെയും അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ തയ്യാറാകണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജൂലൈ 18-ന് റഷ്യൻ സമുദ്രപരിധിയിൽ വച്ച് എംവി ഒമോർഫി' (MV OMORFI) എന്ന വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ശക്തമായ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുകയും മരിച്ചയാളുടെ കുടുംബത്തെ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിർണായക നീക്കം. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര വ്യാപാര മേഖലയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജീവനക്കാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികളെ ഇന്ത്യ അപലപിച്ചു.

ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സമുദ്ര നാവിഗേഷൻ്റെ സുരക്ഷ, നാവിഗേഷൻ സ്വാതന്ത്ര്യം, അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യം എന്നിവയുടെ സുരക്ഷയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു എന്ന് മന്ത്രാലയം ഒരു പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യൻ നാവികനാണിത്. റഷ്യ നടത്തിയതായി യുക്രെയ്ൻ പറഞ്ഞ ആക്രമണത്തിൽ നാല് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം റഷ്യൻ ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്‌സ് വ്‌ളാഡിമിർ ലഡനോവിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു.

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നാവികരുടെ കൊലപാതകത്തിന് ഇന്ത്യ മുമ്പ് യുഎസിനെയും ഇറാനെയും സമാനമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. യുക്രെയ്ൻ, ഇറാൻ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൂടുതൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നു. രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിലുമായി കുറഞ്ഞത് 17 നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വലിപ്പത്തിൽ ലോകത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയിൽ ലോകമെമ്പാടുമായി 300,000-ത്തിലധികം നാവികർ ജോലി ചെയ്യുന്നു.

ഇവരുടെ സുരക്ഷ ആശങ്കയിലാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിണിവ. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള യാത്രകൾക്കായി പുതിയ ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തുറമുഖ, ഷിപ്പിങ്, ജലപാത മന്ത്രാലയം ഷിപ്പിങ് കമ്പനികളോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. കരിങ്കടലിലും പശ്ചിമേഷ്യൻ ജലാശയങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ കടന്നുപോകുന്നതോ ആയ വാണിജ്യ കപ്പലുകളിൽ ജോലി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ നാവികർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തണമെന്നും ജൂലൈ 26 ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

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TAGGED:

UKRAINE
OLEKSANDR POLISHCHUK
INDIA SUMMONS UKRAINE ENVOY
ATTACK ON MERCHANT VESSEL
INDIA SUMMONS UKRAINE ENVOY

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