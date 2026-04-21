ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണ കൊറിയ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു; പുതിയ കർമപദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
സുസ്ഥിരത, സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും, ഇന്ത്യന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ദക്ഷിണ കൊറിയ സന്ദര്ശിക്കും,യുക്രെയ്ൻ സമാധാന ചര്ച്ചകള്ക്കും പിന്തുണ
By ANI
Published : April 21, 2026 at 8:00 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേക തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ കർമപദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലീ ജെ മ്യുങ്ങും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനമുണ്ടായത്. രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ, സുസ്ഥിര വികസനം, സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ, ആഗോള സഹകരണം എന്നിവയിലൂന്നിയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പുതിയ കർമപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വാർഷിക ഉച്ചകോടി
പങ്കാളിത്തം സുസ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വർഷവും ഉച്ചകോടി തലത്തിലുള്ള യോഗങ്ങൾ നടത്താൻ ഇരുനേതാക്കളും തീരുമാനിച്ചു. ഉഭയകക്ഷി അടിസ്ഥാനത്തിലോ പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായോ ആയിരിക്കും ഈ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംയുക്ത കമ്മിഷൻ യോഗങ്ങൾ, ധനമന്ത്രിമാരുടെ ചർച്ചകൾ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സഹകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിതല കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഈ വർഷം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും.
പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2026 മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ദക്ഷിണ കൊറിയ സന്ദർശിക്കും. കൊറിയൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ വഹിച്ച പങ്ക് സ്മരിക്കുന്നതിനായി നിർമിച്ച യുദ്ധസ്മാരകത്തിൻ്റെ സംയുക്ത ഉദ്ഘാടനത്തിനായാണ് സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്.
ഉത്പാദന, വ്യവസായ മേഖലകളിലെ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണ കൊറിയ വ്യവസായ സഹകരണ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ പാർലമെൻ്ററി തലത്തിലുള്ള വിനിമയങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. യുവ നേതാക്കൾ, നയതന്ത്രജ്ഞർ, പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവർക്കിടയിൽ പരസ്പര ധാരണ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിക്കും.
സുസ്ഥിര വികസനവും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും
ഊർജ സുരക്ഷ, നിർണായക ധാതുക്കൾ, വിതരണ ശൃംഖല എന്നീ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെയും ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെയും തീരുമാനം. ധാതു പര്യവേക്ഷണത്തിൽ നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാനും ഇ-വേസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള പുനരുപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ധാരണയായി.
നിർണായക സാമഗ്രികളുടെ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം വിതരണത്തിൽ തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംയുക്തമായി നേരിടാനും തീരുമാനിച്ചു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം നേരിടുന്നതിനായി പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി പുതിയ സഹകരണ സംവിധാനം രൂപീകരിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര സൗരോർജ സഖ്യത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയും ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇന്ത്യയും പങ്കാളികളാകുമെന്ന് നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾ
സാംസ്കാരിക വിനിമയ പരിപാടി 2030 വരെ നീട്ടാനും 2028-2029 വർഷം ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണ കൊറിയ സൗഹൃദ വർഷമായി ആചരിക്കാനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിനിമ, ആനിമേഷൻ, വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർഗാത്മക വ്യവസായ മേഖലകളിലും കായിക രംഗത്തും സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കും.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിർമിത ബുദ്ധി, സ്റ്റെം കോഴ്സുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകി വിദ്യാർഥി വിനിമയം, സംയുക്ത ഗവേഷണം എന്നിവ വിപുലീകരിക്കും. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ഭാഷ പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കും.
ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളിലെ നിലപാട്
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആഗോള ക്രമം, സ്വതന്ത്രമായ നാവിഗേഷൻ, തർക്കങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കൽ എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയ നേതാക്കൾ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരം കാണണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിലെ ആണവ നിരായുധീകരണത്തിനും യുക്രൈൻ പ്രതിസന്ധി സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഇരുനേതാക്കളും പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും സുരക്ഷ സമിതിയിലും നടപ്പിലാക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങൾക്കും ഇരുരാജ്യങ്ങളും പിന്തുണ നൽകി.
