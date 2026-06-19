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അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയ്ക്ക് യുഎന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൂട്ട്; പാകിസ്ഥാനെ 'ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിനിധി

2025 ലെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സിന്ധു നദീജല കരാർ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്നും ഇന്ത്യ യു എന്നിൽ വ്യക്തമാക്കി.

Frankenstein State UNHRC Indus Water Treaty suspension UN
അനുപമ സിംഗ് (ANI)
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By PTI

Published : June 19, 2026 at 3:24 PM IST

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ന്യൂയോർക്ക്: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പാകിസ്ഥാനെയും അവരുടെ ഭീകരവാദ അനുകൂല നിലപാടുകളെയും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് ഇന്ത്യ. ഭീകരവാദികളെ വളർത്തുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാകിസ്ഥാൻ, സ്വന്തമായി സൃഷ്‌ടിച്ച ആ 'ഭൂതം' തങ്ങളെത്തന്നെ തിരിഞ്ഞു കടിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ പരിഹസിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ ഒരു 'ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ രാഷ്ട്രം' ( ഭീകരതയെ ഒരു നയമായി വളർത്തുകയും, ഒടുവിൽ സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗമാണ് ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ രാഷ്ട്രം) ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൻ്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ പാകിസ്ഥാനും ഒഐസിയും ജമ്മു കാശ്‌മീർ വിഷയം ഉന്നയിച്ചതിനാണ് ഇന്ത്യ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകിയത്. യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ പെർമനൻ്റ് മിഷൻ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി അനുപമ സിംഗ് ആണ് 'റൈറ്റ് ഓഫ് റിപ്ലൈ' അധികാരത്തിലൂടെ പാകിസ്ഥാന് കടുത്ത മറുപടി നൽകിയത്.

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"ഭീകരരെ പോറ്റിവളർത്തുന്നതും അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതും വിന്യസിക്കുന്നതും തങ്ങളുടെ ഭരണകൂട നയമാണെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി തന്നെ പരസ്യമായി വീമ്പു പറയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നിട്ടാണ് അവർ തങ്ങൾ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ ഇരകളാണെന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വിലപിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാന് മാത്രം നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണിത്. സ്വന്തം ലബോറട്ടറിയിൽ നിർമ്മിച്ച രാക്ഷസൻ സ്രഷ്‌ടാവിനെത്തന്നെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു 'ഫ്രാങ്കൻസ്റ്റൈൻ സംവിധാനത്തിന്‍റെ ' ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് പാകിസ്ഥാൻ." - ഇന്ത്യയുടെ യുഎൻ മിഷൻ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി അനുപമ സിങ് പറഞ്ഞു

പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതമായ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളെയും ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ജമ്മു കാശ്‌മീർ എന്നും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യവും മാറ്റാനാവാത്തതുമായ ഘടകമാണെന്നും, അവിടെ ഇനി പരിഹരിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരേയൊരു പ്രശ്‌നം പാകിസ്ഥാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ തിരികെ നൽകുക എന്നത് മാത്രമാണെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

പാകിസ്ഥാൻ അധീന കാശ്‌മീരിലെ രാവലകോട്ട് അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിനും വൈദ്യുതിക്കും അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നടത്തുന്ന സമരങ്ങളെ വെടിയുണ്ടകളും ക്രൂരതയും ഉപയോഗിച്ചാണ് പാക് സൈന്യം നേരിടുന്നതെന്നും ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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'സിന്ധു നദീജല കരാർ ഇനി പഴയതുപോലെ ആകില്ല'

സിന്ധു നദീജല കരാറിനെക്കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ്റെ വാദത്തിനും ഇന്ത്യ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകി. ഭീകരവാദം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം, നല്ല സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സദ്ഭാവനയുടെയും പുറത്ത് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സഹകരണ കരാറിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യുക്തിരഹിതമാണെന്ന് അനുപമ സിങ് പറഞ്ഞു.

26 സാധാരണക്കാരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ 2025 ഏപ്രിലിലെ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ നദീജല കരാർ ഇന്ത്യ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചത്

1960-ൽ ഒപ്പുവെച്ച ഈ കരാർ പൂർണ്ണമായും കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ആറ് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടും സാങ്കേതിക ക്രമീകരണങ്ങൾ പഴയപടി തന്നെ നിലനിർത്താനാകില്ല. ഒന്നിനോടും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിന് എക്കാലവും അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥിര അവകാശമല്ല ഈ കരാറെന്നും ഇന്ത്യ തുറന്നടിച്ചു. ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണുവെക്കുന്നതിന് പകരം പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്നും, അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന ഇത്തരം നാടകങ്ങളുടെ പുതുമ പണ്ടേ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്നും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

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TAGGED:

FRANKENSTEIN STATE
UNHRC
INDUS WATER TREATY SUSPENSION
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INDIA SLAMS PAKISTAN UN

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