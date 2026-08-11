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ഇന്ത്യ ആറാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തി; 3.92 ലക്ഷം കോടി യുഎസ് ഡോളർ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്‌പാദനം, കണക്കുകള്‍ പുറത്ത്

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന മികവിനെക്കുറിച്ചും നിഷ്ക്രിയ ആസ്‌തികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള സുപ്രധാന വിവരങ്ങളും പാർലമെൻ്റിൽ.

INTERNATIONAL MONETARY FUND PANKAJ CHAUDHARY INDIA SIXTH LARGEST ECONOMY IMF RANKING BASED NOMINAL GDP
Representational image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2026 at 4:26 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 3.92 ലക്ഷം കോടി യുഎസ് ഡോളർ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്‌പാദനവുമായി ഇന്ത്യ ആറാം സ്ഥാനത്ത്. അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയുടെ കണക്കുകൾ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി പാർലെമെൻ്റിൽ അറിയിച്ചു. ഐഎംഎഫിന്‍റെ 2026 ഏപ്രിലിലെ 'വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്‌ലുക്ക്' റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ച് ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി നൽകിയ രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടിയിലാണ് ഈ വിവരമുള്ളത്. സാമ്പത്തിക വളർച്ച, വിനിമയ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, ദേശീയ അക്കൗണ്ടുകളിലെ പരിഷ്‌കരണങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ റാങ്കിങ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കൽ, പിഎൽഐ പദ്ധതികൾ വഴിയുള്ള നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റം, എംഎസ്എംഇകളുടെ ശാക്തീകരണം, പിഎം ഗതിശക്തി വഴി ലോകോത്തര അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, വിദേശ നിക്ഷേപ നയങ്ങളിലെ ഇളവുകൾ, ജിഎസ്‌ടി - നികുതി പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്താനുള്ള സമഗ്രമായ തന്ത്രങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന മികവിനെക്കുറിച്ചും നിഷ്ക്രിയ ആസ്‌തികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള സുപ്രധാന വിവരങ്ങളും മന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ പങ്കുവെച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളായി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ മൊത്ത നിഷ്ക്രിയ ആസ്‌തി ക്രമാനുഗതമായി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. 2024 മാർച്ച് 31-ന് 3,39,541 കോടി രൂപയായിരുന്ന നിഷ്ക്രിയ ആസ്‌തി, 2026 മാർച്ച് 31 എത്തുമ്പോഴേക്ക് 2,45,634 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ ജിഎൻപിഎ അനുപാതം 3.47 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 1.93 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു.

കൂടാതെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തട്ടിപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 54,850 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത സ്ഥാനത്ത് 2025-26-ൽ കേവലം 5,786 കേസുകൾ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തട്ടിപ്പുകൾക്കും മനഃപൂർവമായ തിരിച്ചടവ് വീഴ്‌ചകൾക്കും എതിരെ ബാങ്കുകൾ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും തട്ടിപ്പിന് ഉത്തരവാദികളായ വായ്‌പക്കാർക്കെതിരെ 9,451 എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇതിനുപുറമെ, ബാങ്കുകളിൽ അവകാശികളില്ലാതെ കിടക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളും മന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. റിസർവ് ബാങ്ക് നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 2026 ജൂൺ 30 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 86,917.08 കോടി രൂപയാണ് അവകാശികളില്ലാത്ത നിക്ഷേപമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രവർത്തരഹിതമായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലുള്ള തുകയുടെ കണക്കുകൾ വേറെയായി സൂക്ഷിക്കാറില്ലെന്ന് ആർബിഐ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിക്ഷേപകർ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശികൾ പണം തിരികെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ അത് നൽകുകയും, ഈ തുക ആർബിഐയുടെ ഡിഇഎ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകൾക്ക് തിരികെ നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ 2026 ജൂൺ 30 വരെ 17,414.68 കോടി രൂപയാണ് ആർബിഐ ബാങ്കുകൾക്ക് തിരികെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡെപ്പോസിറ്ററി ലിമിറ്റഡിന്‍റെ കണക്കനുസരിച്ച് 2026 ജനുവരി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിദേശ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപകരുടെ ആകെ വിൽപ്പന 29.8 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

INTERNATIONAL MONETARY FUND
PANKAJ CHAUDHARY
INDIA SIXTH LARGEST ECONOMY
IMF RANKING BASED NOMINAL GDP
SIXTH LARGEST ECONOMY IN WORLD

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