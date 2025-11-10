ETV Bharat / bharat

2026ലെ ഹജ്ജ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് ഇന്ത്യയും സൗദിയും: ഇന്ത്യയുടെ ക്വാട്ട 175,025

സുഗമവും സുഖകരവുമായ തീർഥാടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഗതാഗതം, താമസ സൗകര്യം, ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയും ചർച്ചയായി.

Union Minister of Parliamentary Affairs Kiren Rijiju With Saudi Arabia Minister of Hajj and Umrah Tawfiq bin Fawzan Al Rabiah during the signing of Bilateral Haj Agreement, in Saudi Arabia. (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2025 at 11:23 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: 2026ലെ ഹജ്ജ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് ഇന്ത്യയും സൗദിയും. ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു, ഉംറ മന്ത്രി തൗഫീഖ് ബിൻ ഫൗസാൻ അൽ റബിയയുമായി ജിദ്ദയിൽ നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. 2026ലെ ഹജ്ജ് തീർഥാടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ക്വാട്ട 175,025 ആയി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

നവംബർ 7 മുതൽ 9 വരെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നടന്ന കിരൺ റിജിജുവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിലാണ് ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടന്നത്. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹജ്ജ് തയാറെടുപ്പുകൾ ഇരു മന്ത്രിമാരും അവലോകനം ചെയ്‌തു. ഏകോപനവും ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പിന്തുണയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്‌തു.

സുഗമവും സുഖകരവുമായ തീർഥാടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഗതാഗതം, താമസ സൗകര്യം, ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയും ചർച്ചയായി. കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും ഹജ്ജ് 2026 ഉഭയകക്ഷി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

കൂടാതെ റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലെയും ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ആഭ്യന്തര അവലോകന യോഗം നടത്തി ഹജ്ജ് 2026നുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി. ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ക്വാട്ട 175,025 ആയി സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകരുടെ ക്ഷേമവും സൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കാൻ സൗദി അധികാരികളുമായി ഏകോപനത്തോടെ നടത്തിയ കോൺസുലേറ്റ് ടീമിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു അഭിനന്ദിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"ഇന്ത്യ-സൗദി അറേബ്യ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നതിലെ ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ്. സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹജ്ജ്, ഉംറ മന്ത്രി ഡോ. തൗഫീഖ് ബിൻ ഫൗസാൻ അൽ-റബിയയുമായി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുകയും ഉഭയകക്ഷി ഹജ്ജ് കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു. 2026ൽ ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർക്ക് 175,025 ഹജ്ജ് ക്വാട്ട ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഹജ്ജ് തീർഥാടകർക്കും സുരക്ഷിതവും സുഗമവും ആത്മീയവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധത ഹജ്ജ് 2026നെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചകളിൽ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു" മന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

അതേസമയം തീർഥാടകർക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് മനസിലാക്കുന്നതിനായി മന്ത്രി ഫീൽഡ് സന്ദർശനവും നടത്തി. ജിദ്ദയിലെയും തായിഫിലെയും ടെർമിനൽ 1, ഹറമൈൻ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ജിദ്ദയിലെയും തായിഫിലെയും പ്രധാന ഹജ്ജ്, ഉംറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്.

