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പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വലഞ്ഞ് നേപ്പാൾ; 10 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ കൈമാറി ഇന്ത്യ

നേപ്പാളിലെ ഭോട്ടെ കോശി നദിയിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ വൻ ജീവഹാനിയും നാശനഷ്‌ടവും സംഭവിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്തുണയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ.

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An area submerged in mud-laden floodwaters, with vehicles and houses damaged following a flash flood caused by an outburst in the Bhotekoshi River, in Rasuwa on Wednesday. Around 105 Indians among the foreign nationals reported missing after the flash flood (ANI)
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By ANI

Published : August 27, 2026 at 7:17 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വിനാശകരമായ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വലയുന്ന നേപ്പാളിന് താങ്ങായി ഇന്ത്യ. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നടപടിയെ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷാ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ നേർചിത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പ്രളയക്കെടുതി നേരിടുന്ന നേപ്പാളിന് പിന്തുണയറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാലേന്ദ്ര ഷായെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. നേപ്പാളിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കൊപ്പം ഇന്ത്യ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും സാധ്യമായ എല്ലാ മാനുഷിക സഹായങ്ങളും നൽകാൻ രാജ്യം തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സംഘങ്ങൾ ഏകോപനത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് എക്സിലൂടെ നന്ദി അറിയിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഫോൺ കോളിനും അനുശോചനത്തിനും സഹായത്തിനും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ടെന്ന് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സമയത്ത് നേപ്പാളിന് നൽകിയ ഐക്യദാർഢ്യത്തെയും സഹായ വാഗ്ദാനത്തെയും ആഴത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും ഈ പിന്തുണ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വതമായ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.

കരുതലായി ഇന്ത്യ
പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഇതിനകം 10 ടൺ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളും അവശ്യ മരുന്നുകളും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയത്ത് നേപ്പാളിനൊപ്പം ഇന്ത്യയുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. ദുരന്തത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് തങ്ങളുടെ ചിന്തകളെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സി-130ജെ വിമാനത്തിലാണ് നേപ്പാളിലേക്ക് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ എത്തിച്ചത്. ഡൽഹിക്ക് സമീപമുള്ള ഹിൻഡൻ വ്യോമസേനാ താവളത്തിൽ നിന്നാണ് വിമാനം കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് തിരിച്ചത്. താത്കാലിക ഷെൽട്ടറുകൾ, പുതപ്പുകൾ, ശുചിത്വ കിറ്റുകൾ, സോളാർ വിളക്കുകൾ, അവശ്യ മരുന്നുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വ്യോമസേന കൈമാറിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. ഇന്ത്യയുടെ അടിയന്തര സഹായത്തിന് നേപ്പാൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശിശിർ ഖനാൽ നന്ദി അറിയിച്ചു.

നേപ്പാളിൽ വൻ നാശം
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നേപ്പാളിലെ വിവിധ നദീതടങ്ങളിൽ വലിയ മിന്നൽപ്രളയമാണുണ്ടായത്. ടിബറ്റിൽ നിന്നാരംഭിച്ച മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിനെ തുടർന്ന് നൂറിലധികം ആളുകൾക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒട്ടേറെ പേരെ കാണാതായിട്ടുമുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രളയം വലിയ നാശം വിതച്ചു. നിരവധി പാലങ്ങളും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും തകർന്നു. ഹെലികോപ്ടറുകളും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉപയോഗിച്ച് നേപ്പാളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എക്കാലവും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. മുൻപ് നേപ്പാളിലുണ്ടായ വിനാശകരമായ ഭൂചലന സമയത്തും ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇന്ത്യയായിരുന്നു. നിലവിലെ പ്രളയക്കെടുതിയിലും സമാനമായ പിന്തുണയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ഉറപ്പുനൽകിയിരിക്കുന്നത്.

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NEPAL FLOOD RESCUE OPERATIONS
INDIA NEPAL BILATERAL RELATIONS
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S JAISHANKAR ON NEPAL FLOODS
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