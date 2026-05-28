ETV Bharat / bharat

ആഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് കൈത്താങ്ങായി ഇന്ത്യ; എബോള വ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കാന്‍ മരുന്നുകള്‍ കയറ്റിയയച്ചു

കോംഗോയിലും ഉഗാണ്ടയിലും പടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എബോള വൈറസിനെ മെയ് 17 ന്പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചു.

INDIA EMERGENCY SUPPLIES TO CONGO EBOLA OUTBREAK IN CONGO RESPONSE IN CONGO WHO PUBLIC HEALTH EMERGENCY
emergency pharmaceutical supplies donated by India for the response to the Bundibugyo Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo are received by the Africa Centres for Disease Control and Prevention's Eastern Africa Regional Coordinating Centre, in UgandaEtv Bharat (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 28, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: എബോള വ്യാപനം തടയുന്നതിൽ ആഫ്രിക്കക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കൈത്താങ്ങ്. രോഗ വ്യാപനത്തെ തടയാനുള്ള ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ അയച്ചതായി ആഫ്രിക്ക സെൻ്റേഴ്‌സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ ബുധനാഴ്‌ച അറിയിച്ചു.

കിഴക്കൻ ഡിആർ കോംഗോയിലെ ദുരിതബാധിത സമൂഹങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഡയഗ്‌നോസ്റ്റിക്‌സ്, തെറാപ്പിറ്റിക്‌സ് അണുബാധ തടയൽ നിയന്ത്രണ സാമഗ്രികൾ, കേസ് മാനേജ്മെൻ്റ് പിന്തുണ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന സാധനങ്ങളും ഇന്ത്യ അയച്ച ചരക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന ഉഗാണ്ടയിലെ കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റിംഗ് സെൻ്റർ സ്വീകരിച്ചതായും എത്യോപ്യ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആഫ്രിക്ക സിഡിസി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

നന്ദി പറഞ്ഞ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി

ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭൂഖണ്ഡത്തിലുടനീളം ആരോഗ്യ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയ്ക്കും പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും കോണ്ടിനെൻ്റൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി നന്ദി പറഞ്ഞു. ഡിആർസിയിൽ ബുണ്ടിബുഗ്യോ എബോള പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടലിനെതിരെയുള്ള തുടർച്ചയായ പ്രതികരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി സർക്കാരും ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളും ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്‌ത അടിയന്തര ഔഷധ സാമഗ്രികളുടെ വരവിനെ ആഫ്രിക്ക സിഡിസി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും കോണ്ടിനെൻ്റൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി പറഞ്ഞു.

എന്താണ് ബുണ്ടിബുഗ്യോ സ്ട്രെയിൻ

എബോള വൈറസിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്ന ആറ് ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബുണ്ടിബുഗ്യോ സ്ട്രെയിൻ, 2007 ൽ ഉഗാണ്ടയിൽ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനുശേഷം ആഫ്രിക്കയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഇത് വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്‌ച വരെ, 1000-ത്തിലധികം സംശയാസ്‌പദമായ കേസുകളും 220 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏഴ് കേസുകൾ ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്നാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എബോളയെക്കുറിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

മെയ് 17 ന് കോംഗോയിലും ഉഗാണ്ടയിലും പടർന്ന്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എബോള വൈറസ് വ്യാപനത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആശങ്കയുണർത്തുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചു. എബോളയുടെ വ്യാപ്‌തി ശരിക്കുമുള്ള കണക്കുകളെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) നിഗമനത്തിൽ, ബുണ്ടിബുഗ്യോ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന എബോളയ്ക്ക് അംഗീകൃത മരുന്നുകളോ വാക്‌സിനുകളോ ഇല്ല. രോഗബാധിതരായ ശരീരസ്രവങ്ങൾ, മലിനമായ വസ്‌തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധിതരായ മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലൂടെ പകരുന്ന ഗുരുതരവും പലപ്പോഴും മാരകവുമായ ഒരു രോഗമാണ് ഇബോള. പനി, ഛർദ്ദി, വയറിളക്കം, ചില ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ രക്തസ്രാവം ഇതിൻ്റെ എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പഴംതീനി വവ്വാലുകൾ, ചിമ്പാൻസികൾ, ഗൊറില്ലകൾ, കുരങ്ങുകൾ, കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ, മുള്ളൻപന്നികൾ തുടങ്ങിയ രോഗബാധിതരായ മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം, ശരീരസ്രവങ്ങൾ, അവയവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അവയവങ്ങൾ എന്നിവയുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.

കോവിഡ്-19 മഹാമാരി കാലത്ത് മരുന്നുകൾ, വാക്‌സിനുകൾ, വൈദ്യസഹായം എന്നിവയുടെ വിതരണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ആരോഗ്യ, വികസന പങ്കാളിത്തം വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also read:രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്നിന് രാജ്ഭവനിലെത്തി രാജി സമര്‍പ്പിക്കും, കര്‍ണാടകയില്‍ ഇനി ഡി കെ ശിവകുമാര്‍ ഭരണം

TAGGED:

INDIA EMERGENCY SUPPLIES TO CONGO
EBOLA OUTBREAK IN CONGO
RESPONSE IN CONGO
WHO PUBLIC HEALTH EMERGENCY
INDIA SENDS MEDICAL SUPPLIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.