അറബിക്കടലിനടിയിലൂടെ 2100 കി.മീ കേബിൾ; ഇന്ത്യ-സൗദി ചരിത്ര പവർ ഗ്രിഡിന് തുടക്കം
ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി പങ്കജ് അഗർവാളും സൗദി അറേബ്യൻ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയ അസിസ്റ്റൻ്റ് മിനിസ്റ്റർ നാസർ അൽ-ഖഹ്താനി എന്നിവർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് ചർച്ച നടത്തിയത്.
By PTI
Published : October 19, 2026 at 8:28 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും സൗദി അറേബ്യയും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ അണ്ടർസീ പവർ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ സാധ്യതാ പഠനം ഇരുരാജ്യങ്ങളും വിജയകരമായി അവലോകനം ചെയ്തു. ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി പങ്കജ് അഗർവാളും സൗദി അറേബ്യൻ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയ അസിസ്റ്റൻ്റ് മിനിസ്റ്റർ നാസർ അൽ-ഖഹ്താനി എന്നിവർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയാണ് ചർച്ച നടത്തിയത്.
അറബിക്കടലിനടിയിലൂടെ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും വൈദ്യുത ഗ്രിഡുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൻകിട അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ പദ്ധതിയാണിത്. അറബിക്കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള 2,100 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള കേബിൾ ഇടനാഴിയാണ് പദ്ധതിക്കായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ-വോൾട്ടേജ് ഡയറക്ട് കറൻ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ 3 ജിഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ഗ്രിഡിനുണ്ടാകും.
ഇന്ത്യയുടെ 'വൺ സൺ, വൺ വേൾഡ്, വൺ ഗ്രിഡ്' എന്ന ആഗോള ഹരിതോർജ്ജ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും സമയവ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സൗരോർജ്ജം, കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം പരസ്പരം കൈമാറാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂട്ടിലിറ്റിയും സൗദി നാഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ കമ്പനിയും ചേർന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ തുടർന്നുള്ള പ്രായോഗിക പഠനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.
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ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ നയതന്ത്രത്തിൽ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാകുമിത്. ഇന്ത്യയിൽ പകൽസമയത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അധിക സൗരോർജ്ജം സൗദി അറേബ്യയിലേക്കും, സൗദിയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഇന്ത്യയിലെ ആവശ്യാനുസരണവും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ തടസമില്ലാതെ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജം ലഭ്യമാവുകയും ആഗോളതലത്തിൽ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂട്ടിലിറ്റിയും സൗദി അറേബ്യയുടെ നാഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ കമ്പനിയും സംയുക്തമായാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രായോഗിക പഠനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വൈദ്യുത ബന്ധിപ്പിക്കൽ മേഖലയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന് ഒരു പൊതു ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കുക, തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിലും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലും വൈദ്യുതി കൈമാറ്റം ചെയ്യുക, പദ്ധതികൾ സംയുക്തമായി വികസിപ്പിക്കുക, ഹരിത/ശുദ്ധ ഹൈഡ്രജനും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജവും സംയുക്തമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, കൂടാതെ ഹരിത/ശുദ്ധ ഹൈഡ്രജൻ, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കായി സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവും കരുത്തുറ്റതുമായ വിതരണ ശൃംഖലകൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ ധാരണാപത്രത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.
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