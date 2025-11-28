റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമര് പുടിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക്; വ്യാപാര കരാറുകളില് ഒപ്പുവയ്ക്കും
Published : November 28, 2025 at 5:12 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിര് പുടിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക്. 23 ാമത് ഇന്ത്യ- റഷ്യ വാര്ഷിക ഉച്ചക്കോടിയില് പങ്കെടുക്കാനാണ് പുടിന് എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റിന്റെ സന്ദര്ശനം. റഷ്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന്മേല് യു എസ് പിഴ ചുമത്തിയതിനെ തുടര്ന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില് കൂടുതല് അടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുടിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനം.
"പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം, റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റെ വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ 2025 ഡിസംബർ 4 മുതൽ 5 വരെ 23-ാമത് ഇന്ത്യ-റഷ്യ വാർഷിക ഉച്ചകോടിക്കായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കും," വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
പുടിന്റെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം ഇന്ത്യയുടെയും റഷ്യയുടെയും നേതൃത്വത്തിന് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിലെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യാനും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താനും പുടിന്റെ സന്ദര്ശനം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പ്രാദേശിക, ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറുന്നതിനുമുള്ള അവസരം നൽകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
ഇരു നേതാക്കളും വ്യാപാര കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും റഷ്യൻ-ഇന്ത്യൻ ബന്ധങ്ങളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുകയും പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ക്രെംലിൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
പുടിന് രാഷ്ട്രപതി ഭവന് സന്ദര്ശിക്കും. രാഷ്ട്രപതി മുര്മു ആതിഥേയം നല്കുന്ന വിരുന്നില് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
ഈ മാസം ആദ്യം മോസ്കോ സന്ദർശന വേളയിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കർ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെ കണ്ടപ്പോൾ റഷ്യയുടെ മിർ, റുപേ സംവിധാനങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതായി റഷ്യയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആൻഡ്രി റുഡെൻകോ ഇസ്വെസ്റ്റിയയോട് പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസി ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
മിർ, റുപേ സംവിധാനങ്ങളുടെ പരസ്പര അംഗീകാരത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മോസ്കോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി റുഡെൻകോ ഇസ്വെസ്റ്റിയയോട് പറഞ്ഞു.
"തീർച്ചയായും, ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള റഷ്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കും, അവർക്ക് രാജ്യം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാനും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ വാങ്ങാനും സഹായിക്കും. ഇതും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,
