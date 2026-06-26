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ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാർക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ അനുവദിച്ച് ഇന്ത്യ; വിതരണം 28 മുതൽ

ബംഗ്ലാദേശിലെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷണർ ദിനേശ് ത്രിവേദിയാണ് ധാക്കയിലെ ജമുന ഫ്യൂച്ചർ പാർക്കിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെൻ്ററിൽ (ഐവിഎസി) തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്

INDIA BANGLADESH RELATIONS TOURIST VISAS TO BANGLADESHI DECISION TO GRANT TOURIST VISA BANGLADESHIS TOURIST VISA
Representative Image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 26, 2026 at 10:03 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാർക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ നൽകുന്നത് പുനരാരംഭിക്കാൻ ഇന്ത്യ. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. ബംഗ്ലാദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ തുടർന്ന് വിസ വിതരണം നിർത്തിവച്ച് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിർണായക തീരുമാനം.

ബംഗ്ലാദേശിലെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷണർ ദിനേശ് ത്രിവേദിയാണ് ധാക്കയിലെ ജമുന ഫ്യൂച്ചർ പാർക്കിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെൻ്ററിൽ (ഐവിഎസി) തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജൂൺ 28 മുതൽ വിസ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാമെന്നും മാനുഷിക പരിഗണന നൽകി അടിയന്തര മെഡിക്കൽ വിസകൾ നൽകുന്നത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ധാക്കയിലെ ബംഗഭവനിൽ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷഹാബുദ്ദീന് ദിനേശ് ത്രിവേദി തൻ്റെ യോഗ്യതാപത്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു.

തുടക്കത്തിൽ ധാക്ക, രാജ്ഷാഹി, ചിറ്റഗോങ്, സിൽഹെറ്റ്, ഖുൽന എന്നീ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയായിരിക്കും വിസകൾ നൽകുക. ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഹൈക്കമ്മിഷണർ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതായി ധാക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യ

ബംഗ്ലാദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളുടെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കപ്പുറം ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ന്യൂഡൽഹി തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാര യാത്രകൾ വീണ്ടും അനുവദിക്കുന്നത് വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്.

പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഖലീലുർ റഹ്മാൻ ന്യൂഡൽഹി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാർക്ക് വിസ നൽകുന്നത് സാധാരണ നിലയിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

2024 ഓഗസ്റ്റിൽ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിനെ തുടർന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചത്. മെഡിക്കൽ വിസകൾ നൽകുന്നത് തുടർന്നെങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ നിർത്തലാക്കിയത് സാധാരണ പൗരന്മാരെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും. ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ബംഗ്ലാദേശിലെ പുതിയ ഭരണസംവിധാനവുമായി പ്രായോഗികമായി ഇടപെടാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം.

രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശിലെ സ്ഥിരതയും ഹിന്ദുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുമായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹിയുടെ പ്രധാന ആശങ്ക. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് സുസ്ഥിരമായ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ സ്ഥിരത കൈവരിച്ചുവെന്നതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണ് വിസ പുനരാരംഭിക്കൽ.

സാമ്പത്തിക നേട്ടം

വിസ വിതരണം നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ വിസകൾ ലഭിച്ചിരുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിനായിരുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരം, ഷോപ്പിങ്, വിദ്യാഭ്യാസം, കുടുംബ സന്ദർശനം, തീർഥാടനം എന്നിവയ്ക്കായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വർഷം തോറും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരുന്നത്. കൊൽക്കത്ത, ന്യൂഡൽഹി, ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലായിരുന്നു ഇവർ കൂടുതലായി സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നത്.

വിസ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമൂഹിക ബന്ധം ശക്തമാക്കുമെന്ന് ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഫോർ ഡെവലപ്പിങ് നേഷൻസിലെ (ആർഐഎസ്) പ്രൊഫസറും ബംഗ്ലാദേശ് വിദഗ്ധനുമായ പ്രബീർ ദേ പറഞ്ഞു. ഇത് ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധങ്ങളുടെ സുവർണ അധ്യായം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സഹകരണത്തിന് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഹോട്ടലുകൾ, ഗതാഗതം, ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും നഗരങ്ങളിലെയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ബംഗ്ലാദേശ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളിനാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത്. വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് വർധിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.

ബംഗ്ലാദേശിനെ സംബന്ധിച്ച് എളുപ്പത്തിലുള്ള യാത്രാ സൗകര്യം ബിസിനസ് ശൃംഖലകളെയും വാണിജ്യ ഇടപെടലുകളെയും സഹായിക്കും. കുറഞ്ഞ ചെലവും മികച്ച ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും കാരണം ബംഗ്ലാദേശ് രോഗികൾ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെയാണ്. ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകളിലും നിരവധി ബംഗ്ലാദേശ് വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്.

ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. റോഡ്, റെയിൽ, ഉൾനാടൻ ജലപാതകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കണക്റ്റിവിറ്റി പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.

നല്ല സൂചനയെന്ന് വിദഗ്ധർ

അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപകാല സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയുടെ തീരുമാനം നല്ല സൂചനയാണെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സൈഫർ റഹ്മാൻ തപൻ പറഞ്ഞു. ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാൻ അധികാരമേറ്റ ശേഷം ആദ്യ വിദേശ സന്ദർശനത്തിനായി ചൈനയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ നീക്കമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. ടൂറിസ്റ്റ് വിസ വിതരണം പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് ജനതയുടെ മനസ്സിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഇന്ത്യ ഏറ്റവും അടുത്ത അയൽരാജ്യമാണെന്നും അവരുടെ സഹായമില്ലാതെ ബംഗ്ലാദേശിന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ടൂറിസ്റ്റ് വിസകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിച്ചുവെന്ന് അർഥമാക്കുന്നില്ല. അതിർത്തി തർക്കം, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, വ്യാപാര അസന്തുലിതാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലും വിനോദസഞ്ചാര യാത്രകൾ വീണ്ടും അനുവദിക്കുന്നത് നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകും. ബംഗ്ലാദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെയാണ് പുതിയ തീരുമാനം.

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TAGGED:

INDIA BANGLADESH RELATIONS
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