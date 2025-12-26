ETV Bharat / bharat

"നിയമവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തേണ്ടത് ഇടക്കാല സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം"; ബംഗ്ലാദേശിലെ ന്യൂനപക്ഷ അക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ

ബംഗ്ലാദേശിലെ സംഭവവികാസങ്ങളെ ഇന്ത്യ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തെറ്റായ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങളെന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാള്‍.

RANDHIR JAISWAL BANGLADESH BANGLADESH MINORITIES BANGLADESH HINDU CASE
MEA spokesperson Randhir Jaiswal (ANI)
ന്യൂഡൽഹി: ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് ശക്തമായി ഇന്ത്യ. ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തെറ്റായ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങളെന്നും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാള്‍.

"ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തെറ്റായ ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങളെ ഇന്ത്യ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിയമവും ക്രമസമാധാനവും സുരക്ഷയും നിലനിർത്തുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇടക്കാല സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു" - വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൽ പറഞ്ഞു.

ബംഗ്ലാദേശിലെ സംഭവവികാസങ്ങളെ ഇന്ത്യ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ഹിന്ദുക്കൾ, ക്രൈസ്‌തവർ, ബുദ്ധ മതസ്‌ഥർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ തുടർച്ചയായ വൈരാഗ്യ നടപടികളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ആശങ്കയുണ്ട് എന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു.

മൈമെൻസിംഗിൽ ഹിന്ദു യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. ഇടക്കാല സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണ കാലത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ 2,900-ലധികം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഇതിനോടകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങളെ വെറും മാധ്യമ അതിശയോക്തികളായി തള്ളിക്കളയാനോ രാഷ്ട്രീയ അക്രമമായി തള്ളിക്കളയാനോ കഴിയില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശിലെ രാജ്ബാരി ജില്ലയിൽ ആള്‍ക്കൂട്ടം മറ്റൊരു ഹിന്ദു യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അമൃത് മൊണ്ടല്‍ എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് മാധ്യമമായ ഡെയ്‌ലി സ്റ്റാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഹൊസെൻഡംഗ ഗ്രാമവാസികളാണ് യുവാവിനെ മര്‍ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും വാർത്തയിൽ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

അമൃത് മൊണ്ടല്‍ എന്നയാളെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി അസിസ്റ്റൻ്റ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഡെബ്രത സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് യുവാവ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ പീഡനങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ ഇടക്കാല സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നാരോപിച്ച് ധാക്കയിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടന്നു.

മുഹമ്മദ് യൂനുസിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം

ബംഗ്ലാദേശിലെ മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല സർക്കാരിനെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇടക്കാല സര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ഗുരുതരമായ അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശില്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമണങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷെയ്‌ക്ക് ഹസീന വിമർശനവുമായെത്തിയത്.

