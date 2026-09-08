രാജ്യത്തെ അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലനിരപ്പുയർന്നു; ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മാത്രം കുറവ്
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ ശരാശരിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജലസംഭരണത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ട്. മുൻപ് -3.7 ശതമാനമായിരുന്ന കുറവ് ഇപ്പോൾ -3.3 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
By ANI
Published : September 8, 2026 at 9:34 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പിൽ നേരിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം അണക്കെട്ടുകളുടെ സംഭരണശേഷി 70.3 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. മുൻ ആഴ്ചയിൽ ഇത് 67.8 ശതമാനമായിരുന്നു എന്ന് ഡോലറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ ശരാശരിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജലസംഭരണത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ട്. മുൻപ് -3.7 ശതമാനമായിരുന്ന കുറവ് ഇപ്പോൾ -3.3 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രതിവാര ജലസംഭരണ നിരക്ക് ചരിത്രപരമായ ശരാശരിയേക്കാൾ അല്പം മുന്നിലാണെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വിവിധ മേഖലകളിലെ ജലനിരപ്പ്
രാജ്യത്തെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ജലനിരപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസംഭരണമുള്ളത്. ഇവിടെ സംഭരണശേഷിയുടെ 81.2 ശതമാനം വെള്ളമുണ്ട്. എന്നാൽ സാധാരണ നിലയേക്കാളുള്ള വർധന +13.0 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് +9.9 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ ജലനിരപ്പ് 80.6 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. സാധാരണ നിലയേക്കാളുള്ള വർധന +4.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് +6.1 ശതമാനമായി വർധിക്കുകയും ചെയ്തു. കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ മുൻപ് -0.6 ശതമാനമായിരുന്ന കുറവ് മാറി ഇപ്പോൾ +6.1 ശതമാനം അധിക ജലസംഭരണമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ അണക്കെട്ടുകളിൽ 69.6 ശതമാനം വെള്ളമാണുള്ളത്.
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ജലനിരപ്പ് 60.2 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 62.7 ശതമാനമായി ഉയർന്നെങ്കിലും, സാധാരണ നിലയേക്കാൾ -18.5 ശതമാനം കുറവ് തുടരുകയാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ജലനിരപ്പിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടുത്തെ സംഭരണശേഷി 56.8 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. സാധാരണ നിലയേക്കാളുള്ള കുറവ് -18.1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് -19.1 ശതമാനമായി വർധിക്കുകയും ചെയ്തു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തെലങ്കാനയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയുള്ളത്. ഇവിടെ സാധാരണ നിലയേക്കാൾ 43 ശതമാനത്തിലധികം കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മഴയുടെ ലഭ്യതയും കാലാവസ്ഥയും
ഈ സീസണിൽ രാജ്യത്ത് ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവിൽ മുൻ ആഴ്ചയിലേതുപോലെ -14 ശതമാനം കുറവ് തുടരുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. കിഴക്ക്, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ മഴക്കുറവ് -26 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് -24 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് -11 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് -8 ശതമാനമായും മെച്ചപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ മഴക്കുറവ് -4 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് -5 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മഴയുടെ കുറവ് -24 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് -27 ശതമാനമായി ഉയരുകയും ചെയ്തു.
കിഴക്ക്, മധ്യ ഇന്ത്യയിലുടനീളം രൂപപ്പെട്ട ശക്തമായ ന്യൂനമർദം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സാധാരണയോ അതിലധികമോ മഴ ലഭിക്കാൻ കാരണമായി. എന്നാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലും മഴ കുറവായിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് പുതിയതായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദവും കിഴക്കോട്ട് നീളുന്ന മൺസൂൺ പാത്തിയും കാരണം കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലും മധ്യ ഇന്ത്യയിലും മഴ സജീവമായി തുടരുകയാണ്. രാജ്യത്ത് മഴ കുറവ് ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി 39 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 49 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. സാധാരണ മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ 54 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 46 ശതമാനമായി കുറയുകയും ചെയ്തു. അതിതീവ്ര മഴക്കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പൂജ്യം ശതമാനമായും, അധിക മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ അഞ്ച് ശതമാനമായും തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ അതിതീവ്ര മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യം ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
കാർഷിക മേഖലയിലെ സ്വാധീനം
മഴയുടെ ലഭ്യതയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖാരിഫ് വിളകളുടെ വിതയ്ക്കൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിവിധ വിളകളിൽ ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വിതയ്ക്കലിലുണ്ടായ കുറവ് 18.9 ലക്ഷം ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് 17.7 ലക്ഷം ഹെക്ടറായി ചുരുങ്ങി. ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷിയിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റമാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. പയറുവർഗങ്ങളുടെ കൃഷിയിൽ വർധനയുണ്ടായപ്പോൾ എണ്ണക്കുരുക്കൾ, കരിമ്പ് എന്നിവയുടെ കൃഷി മുൻ ആഴ്ചയിലേതുപോലെ തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ നെല്ല്, പരുത്തി എന്നിവയുടെ കൃഷിയിൽ വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ രാജ്യത്ത് മഴയുടെ ലഭ്യത കുറയാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ആഗോള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിഴക്ക്, മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഭേദപ്പെട്ട മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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