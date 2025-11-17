ETV Bharat / bharat

'ബംഗ്ലാദേശികളുടെ താത്‌പര്യം സംരക്ഷിക്കാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്'; ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയെ കൈമാറില്ലെന്ന സൂചനയുമായി ഇന്ത്യ

ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ള ആശയം വിനിമയം തുടരുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം.

Sheikh Hasina (Getty)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 17, 2025 at 8:21 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബംഗ്ലാദേശ്‌ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയുടെ വധശിക്ഷയില്‍ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ. ബംഗ്ലാദേശികളുടെ താത്‌പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ സമാധാനത്തിനും ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആശയം വിനിമയം തുടരുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

വധശിക്ഷ വിധിക്ക് പിന്നാലെ ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയെ കൈമാറണമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇടക്കാല സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാലത് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന സൂചനയാണ് പ്രസ്‌താവനയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. രാഷ്‌ട്രീയ കാരണങ്ങളാലുള്ള കേസിന് കുറ്റവാളികളെ കൈമാറാനുള്ള ഉടമ്പടി ബാധകമല്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ബംഗ്ലാദേശ് കുറ്റകൃത്യ ട്രിബ്യൂണലാണ് ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയ്‌ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. സര്‍ക്കാര്‍ വിരുദ്ധ കലാപം അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ ഷെയ്‌ഖ് ഹസീന നടത്തിയത് വംശഹത്യായാണെന്നും അത് മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നുമാണ് കോടതി വിധി. ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയ്‌ക്ക് പുറമെ മുന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അസദുസ്‌മാന്‍ ഖാന്‍ കമാലിനും വധശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്കും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും പിന്നാലെ ഷെയ്‌ഖ് ഹസീന ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം അവര്‍ എവിടെയാണെങ്കിലും കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് ഭരണകൂടം പറയുന്നത്. നേരത്തെ മുഹമ്മദ് യൂനുസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല സര്‍ക്കാര്‍ ഹസീനയെ കൈമാറണമെന്ന് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കുറ്റവാളി കൈമാറ്റ കരാര്‍ പാലിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യയോട് ബംഗ്ലാദേശ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിലൊന്നും ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല.

ഇന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ്‌ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയ്‌ക്കെതിരായ വിധിയുണ്ടായത്. 2024 ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭം അടിച്ചമര്‍ത്താന്‍ സ്വീകരിച്ചത് മനുഷ്യത്വപരമായ നടപടിയാണെന്നാണ് ട്രിബ്യൂണല്‍ വിധി. 453 പേജുകളുള്ള വിധിന്യായത്തില്‍ മനുഷ്യവകാശ ലംഘനം, വധശ്രമം, കൂട്ടക്കൊല എന്നീ കുറ്റങ്ങള്‍ കാര്യകാരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഷെയ്‌ഖ് ഹസീന കുറ്റക്കാരിയാണെന്ന് രാജ്യാന്തര ക്രൈംസ് ട്രിബ്യൂണല്‍ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം ഹസീനയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള വിധി ചരിത്ര വിധിയാണെന്നാണ് നിലവിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ബംഗ്ലാദേശ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭമാണ് അവാമി ലീഗ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പതനത്തിന് കാരണമായത്.

സംഭവത്തില്‍ 1400ലധികം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈനിക നടപടി കേസിലാണ് ധാക്കയിലെ പ്രത്യേക അന്താരാഷ്‌ട്ര ട്രിബ്യൂണല്‍ കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്. 2024 ജലൈ 15നും ഓഗസ്റ്റ് 5നും ഇടയിലായിരുന്നു സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയത്.

മരണം മാത്രമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്ക് പ്രക്ഷോഭത്തില്‍ പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. 1971ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ടായ മോശം സാഹചര്യം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ അടക്കം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്.

