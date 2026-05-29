മികച്ച ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഇന്ത്യ; എഐ ഉപയോഗത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്ത്, ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തും

ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക ശക്തികളിൽ ശക്തമായ കുതിച്ചു ചാട്ടവുമായി ഇന്ത്യ. ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ, യുകെ, കാനഡ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെ പിന്തള്ളിയാണ് ഇന്ത്യ ഈ സുവർണ്ണ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

Representational Image (Getty Images)
By PTI

Published : May 29, 2026 at 7:41 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക ശക്തികളിൽ ഒന്നായി മാറി ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ ഐസിആർഐഇആർ- പ്രോസസ് സെൻ്റർർ ഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇക്കണോമി പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആഗോള തലത്തിൽ കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. സമാനമായി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇക്കണോമി (SIDE) 2026 റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആഗോള തലത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ച അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യവുമാണ് ഇന്ത്യ.

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ചൈന, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവയാണ് കൃത്രിമ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ. ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ജപ്പാൻ, യുകെ, കാനഡ എന്നീ വികസിത രാജ്യങ്ങളെ പിന്തള്ളിയാണ് ഇന്ത്യ ഈ സുവർണ്ണ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

നിലവിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ എഐ ഉപയോക്താക്കളിൽ 72 ശതമാനം പേരും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ എഐ അധിഷ്‌ഠിത പ്രവർത്തന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യ. ആഗോള തലത്തിൽ എഐ ഉപയോഗത്തിൽ ഇന്ത്യ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെയാണ് ഇത് അടിവരയിടുന്നത്.

CHIPS-AI സൂചികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. ചൈന, സിംഗപ്പൂർ, പസഫിക് എന്നിവയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ. ആഗോള ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രധാന നേട്ടമാണ് ഇതിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ വ്യാപാരത്തിലൂടെ 328 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ വരുമാനവും ഇന്ത്യ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിലെ മുൻകാല സാങ്കേതികവിദ്യകളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പ്രചാരം നേടിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് എഐയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രചാരം നേടിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടിയാണിത്. കണക്റ്റിവിറ്റി, സംരംഭകത്വം, ഡിജിറ്റൽ അധിഷ്‌ഠിത പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ത്യ ശക്തമായ അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐസിആർഐഇആർ ചെയർപേഴ്‌സൺ പ്രമോദ് ഭാസിൻ പറഞ്ഞു.

വളർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടം എഐയുടെ ഫലപ്രദമായ ഉപയോഗത്തേയും നവീകരണ ശേഷികൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഇന്ത്യ ഇനി ഒരു വലിയ ഡിജിറ്റൽ വിപണി മാത്രമല്ല - ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള എഐ അധിഷ്‌ഠിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാണ്" ഐസിആർഐഇആർ ഗ്രൂപ്പ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്‌സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് പോളിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സെഹ്‌രാജ് സിങ് പറഞ്ഞു.

