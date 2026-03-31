പിഎൻജി ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ; രാജ്യത്ത് 3.1 ലക്ഷത്തിലധികം പുതിയ കണക്ഷനുകൾ

ഗാർഹിക ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ നിർണായക മേഖലകൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നത് തുടരും.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 31, 2026 at 8:54 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: 3.1 ലക്ഷത്തിലധികം പുതിയ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രകൃതിവാതക കണക്ഷനുകൾ ചേർത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ വിതരണ തടസങ്ങൾക്കിടയിലും സർക്കാർ ശുദ്ധമായ ഇന്ധന ശൃംഖലകളുടെ വിപുലീകരണം ത്വരിതപ്പെടുത്തിയതോടെ 2.7 ലക്ഷം പുതിയ കണക്ഷനുകൾ കൂടി നൽകി. മാർച്ച് മാസത്തിൽ, ഗാർഹിക, വാണിജ്യ, ഹോസ്റ്റൽ മെസ്, കാൻ്റീൻ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ 3.1 ലക്ഷത്തിലധികം കണക്ഷനുകൾ ഗ്യാസ്ഫൈ ചെയ്‌തതായി മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ഇവയ്‌ക്കു പുറമേ, 2.7 ലക്ഷത്തിലധികം പുതിയ കണക്ഷനുകൾ നൽകുകയും ഗ്യാസ്ഫൈ ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഭവങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ പങ്ക് വച്ച് കൊണ്ട് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധം പാചക വാതക എൽപിജി വിതരണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന നീക്കം. എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളേക്കാൾ സൗകര്യപ്രദമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പിഎൻജി കൂടുതലായി വിതരണം ചെയ്യാന്‍ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

നിലവിൽ എൽപിജിയിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് വഴിയുള്ള പ്രകൃതിവാതകത്തിലേക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ മാറുന്നതിനായി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് എൽപിജിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ലഭിച്ചിരുന്ന സമുദ്ര ഗതാഗത പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ അടച്ചു. എൽപിജി വിതരണം തടസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പ്രകൃതിവാതകത്തിൽ പകുതിയും പ്രാദേശികമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് വിവിധ സ്രോതസുകൾ ലഭ്യമാണ്.

ഫെബ്രുവരി അവസാനം ഇന്ത്യയിൽ 1.64 കോടി ഗാർഹിക പി‌എൻ‌ജി കണക്ഷനുകളും 48,568 വാണിജ്യ കണക്ഷനുകളും 21,512 വ്യാവസായിക കണക്ഷനുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 3.1 ലക്ഷം ഗ്യാസ്ഫൈഡ് കണക്ഷനുകൾ മുൻ മാസങ്ങളിൽ അപേക്ഷിക്കുകയും ഗ്യാസ്ഫൈ ചെയ്‌തവയുമാണ്. മാർച്ചിൽ ഗ്യാസ് വിതരണം ആരംഭിച്ചു. കൂടാതെ ഈ മാസത്തിൽ 2.7 ലക്ഷം പുതിയ പി‌എൻ‌ജി കണക്ഷനുകൾക്ക് അപേക്ഷ വന്നു. ഇതിനായി ഗ്യാസ് വിതരണം ആരംഭിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണിപ്പോൾ.

വീടുകൾ, വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് പി‌എൻ‌ജി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ജൂൺ അവസാനം വരെ ദേശീയ വിപുലീകരണ ഡ്രൈവ് നീട്ടുന്നുണ്ടെന്നും ഹോസ്റ്റലുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കണക്ഷനുകൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നഗര ഗ്യാസ് വിതരണക്കാരെ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളും ഉയർന്ന ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആവശ്യത്തിന് ഇൻവെൻ്ററികളും രാജ്യവ്യാപകമായി ആവശ്യാനുസരണം പെട്രോളും ഡീസലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 10 രൂപ വീതം സർക്കാർ കുറയ്ക്കുകയും ആഭ്യന്തര വിതരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡീസലിനും വ്യോമയാന ഇന്ധനത്തിനും കയറ്റുമതി തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. ഇന്ധന ചില്ലറ വിൽപന ശാലകൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില മേഖലകളിൽ തിരക്ക് കൂടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിതരണങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, അതേസമയം പതിവ് ബ്രീഫിംഗുകളിലൂടെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വീടുകൾക്കും ഗതാഗതത്തിനും പ്രകൃതി വാതക വിതരണത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പിഎൻജി, സിഎൻജി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ വിഹിതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വ്യാവസായിക ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ശരാശരി ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ 80 ശതമാനത്തോളം ലഭിക്കുന്നു. വിതരണം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അധിക എൽഎൻജി കാർഗോകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ ക്ഷാമമില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എൽപിജി വിതരണം തുടരുന്നു. മാർച്ചിൽ ശരാശരി 50 ലക്ഷത്തിലധികം സിലിണ്ടറുകൾ ദിവസേന വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു. ഹോസ്‌പിറ്റാലിറ്റി, ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണം, പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് വാണിജ്യ LPG വിഹിതം പ്രതിസന്ധിക്ക് മുമ്പുള്ള നിലവാരത്തിൻ്റെ 70 ശതമാനമായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉയർത്തി. ഹോസ്‌പിറ്റാലിറ്റി, ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണം, പ്രധാന വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു.

പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പിനും കരിഞ്ചന്തയ്ക്കുമെതിരെ അധികാരികൾ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിൽപ്പന ശാലകളിലും എൽപിജി വിതരണക്കാരിലും സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും റെയ്‌ഡുകളും പരിശോധനകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ബദൽ ഇന്ധനമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധിക മണ്ണെണ്ണ വിതരണം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പൈപ്പ്‌ലൈൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും നഗര വാതക ശൃംഖലകൾ വികസിപ്പിക്കാനും നയപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാർഹിക ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ നിർണായക മേഖലകൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നത് തുടരുമെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

எடிட்டர்ஸ் பிக்

