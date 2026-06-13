ഒമാൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം; അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയെ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ
അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി, ഒമാൻ തീരത്ത് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളിലുള്ള ആശങ്ക ഇന്ത്യ പങ്കുവച്ചു
By PTI
Published : June 13, 2026 at 7:32 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഒമാനിൽ വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ അമേരിക്കൻ നാവികസേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ കടുത്ത അതൃപ്തി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാൻ തുറമുഖങ്ങളിലെ നാവിക ഉപരോധം ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ബുധനാഴ്ചയാണ് എംടി സെറ്റബെല്ലോ എന്ന വാണിജ്യ എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ അമേരിക്കൻ സേന ആക്രമണം നടത്തിയത്. കപ്പലിൽ ആകെ 24 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 21 പേരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ മറ്റ് മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. വിദേശ പതാക വഹിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
Spoke to US Secretary of State Marco Rubio this evening. I reiterated India’s strong protest at the attacks by the US Navy in the Gulf that killed three Indian mariners. Such lethal actions against commercial shipping are not justified.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 12, 2026
അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച അമേരിക്കൻ ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്സ് ജേസൺ മീക്സിനെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിളിച്ചുവരുത്തി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. ഒമാൻ തീരത്ത് വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളിലുള്ള ആശങ്കയും ഇന്ത്യ പങ്കുവച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച 20 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള മറ്റൊരു വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെയും ഈ മേഖലയിൽ ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. സമുദ്ര സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധിയെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത്.
എംടി സെറ്റബെല്ലോ കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ എത്രയും വേഗം ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ഇത്തരം മാരകമായ ആക്രമണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് മാർക്കോ റൂബിയോയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം എസ് ജയശങ്കർ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ഈ ആഴ്ച മാത്രം ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള മൂന്ന് കപ്പലുകൾക്കാണ് ഒമാൻ തീരത്ത് ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
ഇറാനെതിരെ ആരോപണവുമായി ട്രംപ്
അതിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തുകയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണം പൂർണമായും അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതാണെന്നും അവർ എത്രയും വേഗം ഇത്തരം നടപടികൾ തിരുത്തണമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കെയാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണ വ്യാപാര പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
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