'വിദേശ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് മേൽ ഇന്ത്യക്ക് കർശന മേൽനോട്ടം വഹിക്കാം'; പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി ഡിജിസിഎ
സിവിൽ ഏവിയേഷൻ പോർട്ടലിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ, യാത്രക്കാരുടെ പരാതി പരിഹാരം എന്നിവ എയർലൈനുകൾ ഉറപ്പാക്കണം എന്നും ഡിജിസിഎ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
Published : March 11, 2026 at 8:54 PM IST
ചഞ്ചൽ മുഖർജി
ന്യൂഡൽഹി: എഐസി (എയറോനോട്ടിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സർക്കുലർ) ഭേദഗതികളെക്കുറിച്ച് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു. രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദേശ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് മേൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ സാധിക്കും.
"പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദേശ വിമാനക്കമ്പനികൾക്ക് മേൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉഭയകക്ഷി വ്യോമ സേവന കരാറുകൾ പ്രകാരം, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്കും തിരിച്ചും ആയിരിക്കും. നിർദിഷ്ഠ റൂട്ടുകളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക എയർലൈനുകളെ നിയോഗിക്കാനും അവ റദ്ദാക്കാനും പുനഃർക്രമീകരിക്കാനും ഓരോ കക്ഷിക്കൾക്കും അവകാശമുണ്ട്" ഡിജിസിഎ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
എല്ലാ നടപടികളും രേഖാമൂലം പരസ്പരം കൈമാറണമെന്നും ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു. അതോറിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ കരാറുകൾ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയുക്ത എയർലൈനുകളിൽ നിന്ന് നിർദിഷ്ഠ രൂപത്തിലും രീതിയിലും അത്തരം പദവിയും അപേക്ഷയും ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയുടെ എയറോനോട്ടിക്കൽ അതോറിറ്റി ഉചിതമായ പ്രവർത്തന അംഗീകാരം നൽകുമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.
കൂടാതെ, അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് സാധാരണയായി പ്രയോഗിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പ്രകാരം നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാൻ നിയുക്ത എയർലൈൻ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം. എയർലൈൻ നിയുക്തമാക്കുന്ന കക്ഷി ഉഭയകക്ഷി വ്യോമ സേവന കരാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുരക്ഷയും വ്യോമയാന സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം.
ഇന്ത്യയിലേക്കും പുറത്തേക്കും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്ന എയർലൈൻ, അതത് ഉഭയകക്ഷി വ്യോമ സേവന കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, ചില നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സർക്കാരും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യോമ സേവന കരാറിന് അനുസൃതമായി എയർലൈൻ, രാജ്യത്തെ സർക്കാരാണ് നിയോഗിക്കുന്നത്. നയതന്ത്ര മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പദവി നൽകുന്നത്. എയർ സർവീസസ് കരാറിലെ പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥയും/അല്ലെങ്കിൽ പദവി നൽകുന്ന ധാരണാപത്രവും വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്നു.
സിവിൽ ഏവിയേഷൻ പോർട്ടലിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ
പ്രത്യേക ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ്വേഡും സൃഷ്ടിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്കും പുറത്തേക്കും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ഒരു എയർലൈൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ പോർട്ടലിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്ട്രേഷനായി, എയർലൈനിൻ്റെ നിയമപരമായ പേര്, ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെയോ തത്തുല്യമായ രേഖയുടെയോ പകർപ്പ്, എയർ ഓപ്പറേറ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എയർലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വിശദ രേഖകൾ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.
യാത്രക്കാരുടെ പരാതി പരിഹാരം
ഡിജിസിഎ പ്രകാരം, എയർലൈൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതോ ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതോ ആയ പ്രതിനിധികൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾക്കും എയർലൈൻ പൂർണ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും സമയത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലോ എയർലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിസിഎ പതിവായി വീഴ്ചകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതത് പ്രതിനിധിയെ ഉടൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യും.
ഫലപ്രദമായ ഒരു പാസഞ്ചർ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം (PGRM) ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാ യാത്രക്കാരുടെയും പരാതികൾ, തർക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ എന്നിവ ഉടനടി, ന്യായമായും, സുതാര്യമായും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും എയർലൈൻ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കണം.
