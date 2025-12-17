51,000 ൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക്; ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ പമ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് കുതിപ്പ്
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഹരിതോർജ പദ്ധതികളും വിപുലീകരിച്ച് രാജ്യം ഊർജ സുരക്ഷയും സ്വയംപര്യാപ്തതയും കൈവരിച്ചുവെന്ന് മന്ത്രി.
Published : December 17, 2025 at 4:24 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ പെട്രോൾ പമ്പുകളുടെയും ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെയും എണ്ണം 2014 ൽ 51,870 ആയിരുന്നത് 2025 ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു ലക്ഷത്തിലധികമായി വർധിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി. ഊർജ മേഖലയിലെ വൈവിധ്യവത്കരണം സംബന്ധിച്ച എംപിമാരുടെ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്. മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും വിവിധതരം ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലും ശുദ്ധമായ ഊർജത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിലും രാജ്യം മുന്നേറി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജ മേഖല കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതായെന്ന് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
എൽപിജി വിതരണക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 127 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായി. ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം വീടുകളിലേക്കുള്ള ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈനുകൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ റിഫൈനിങ് രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രകൃതി വാതക പൈപ്പ് ലൈനുകളുടെ നീളം 25,429 കിലോമീറ്ററായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൽഎൻജി ശേഷി ഇരട്ടിയായി 52.7 എംഎംടിപിഎ ആയി ഉയർന്നു. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ ഊർജം ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ നടപടികൾ സഹായിക്കും.
കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് എണ്ണ ലഭ്യമാക്കി രാജ്യം ഊർജ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ 40 വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ 15 രാജ്യങ്ങളുമായി ദീർഘകാല വാതക കരാറുകളുമുണ്ട്. പുതിയ എണ്ണ, വാതക നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി 10 ലക്ഷത്തിലധികം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സ്ഥലം സർക്കാർ തുറന്നുകൊടുത്തു. ഊർജ മാറ്റത്തിനായുള്ള തന്ത്രങ്ങളിലെ പുരോഗതിയെ സമിതി അഭിനന്ദിച്ചു.
19.24 ശതമാനം എഥനോൾ മിശ്രണം, 170 കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റുകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പദ്ധതികൾ എന്നിവയും നേട്ടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഐഒസിഎൽ നിർമിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഐഎസ്സിസി കോർസിയ (ISCC CORSIA) സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സുസ്ഥിര വിമാന ഇന്ധനത്തെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ളതും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാത്തതുമായ ഒരു ഊർജ മേഖലയാണ് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഈ നടപടികൾ തെളിയിക്കുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
