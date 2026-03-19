ഒന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല! ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇപ്പോഴും ആണവ സംഘർഷ ഭീതിയിൽ; യുഎസ് ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്

ഒന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല! ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇപ്പോഴും ആണവ സംഘർഷ ഭീതിയിൽ; യുഎസ് ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്
യുഎസ് ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ആണവ സംഘർഷ ഭീതിയിലാണ്. അമേരിക്കയും ഭീഷണി നേരിടുന്നു.
Published : March 19, 2026 at 12:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇപ്പോഴും ആണവ സംഘർഷ ഭീതിയിലാണെന്ന് യുഎസ് ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായത്. യുഎസ് സെനറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച യുഎസ് ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വാർഷിക ഭീഷണി റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.
At the Worldwide Threats hearing, @DNIGabbard spoke the TRUTH about the danger of radical Islamist ideology:— Office of the DNI (@ODNIgov) March 19, 2026
“The spread of Islamist ideology… poses a fundamental threat to freedom and the foundational principles that underpin Western civilization.”
ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും നിലവിൽ സംഘർഷത്തിനോ യുദ്ധത്തിനോ തുടക്കമിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ആണവ സംഘർഷ ഭീഷണിയിലാണ്. മുൻകാല സംഘർഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം ഏറ്റമുട്ടുകയും സ്ഥിതി വഷളാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭീകരാക്രമണം സംഘർഷത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് 34 പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ ഐസിസ്-കെ (ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് - ഖൊറാസാൻ പ്രൊവിൻസ്) സജീവമായി തുടരുകയാണെന്നും ബാഹ്യ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. താലിബാൻ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ സേനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഐസിസ്-കെയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആക്രമണങ്ങളിൽ മിക്കതും വിജയിച്ചു. കൂടാതെ ചില ഐസിസ്-കെ നേതാക്കളെ അയൽരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
അമേരിക്കയും ഭീഷണി നേരിടുന്നു
പാകിസ്ഥാൻ തങ്ങളുടെ മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ്. ഇത് ദക്ഷിണേഷ്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളും മേഖലകളും ആക്രമിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതായിരിക്കാം. ആശങ്കയും ഭീഷണിയുമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യവച്ച് ദീർഘദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ നിർമിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ഇൻ്റലിജൻസ് മേധാവി തുളസി ഗബ്ബാർഡ് പറഞ്ഞു. ഉത്തരകൊറിയയുടെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ (ഐസിബിഎം) ഇതിനകം തന്നെ യുഎസ് മണ്ണിൽ എത്താൻ പ്രാപ്തമാണെന്ന് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
യുഎസിന് നേരയുള്ള ഭീഷണി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കാണുന്നത്. നിലവിൽ 3,000-ത്തിൽ കൂടുതലുള്ള മിസൈലുകളുടെ എണ്ണം 2035 ആകുമ്പോഴേക്കും 16,000-ത്തിലധികമായി വർധിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാതൃരാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി യുഎഎസ് ഇതിനോടകം ആണവ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നിരുന്നാലും, റഷ്യ, ചൈന, ഉത്തരകൊറിയ, ഇറാൻ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. വിവിധതരം നൂതന, പരമ്പരാഗത, ആണവ മിസൈൽ വിതരണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സജീവമായി ഗവേഷണം ചെയ്യുകയാണ് അവർ. അത് വികസിപ്പിക്കുകയും അവയിൽ പലതും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
