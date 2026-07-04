ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നിനെ മറികടന്നു, വില വര്ധന നിയന്ത്രിച്ചെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി
ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധികളിലൊന്നിനെ രാജ്യം മറികടന്നു. രാജസ്ഥാനിലെ ബാർമർ റിഫൈനറി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
By PTI
Published : July 4, 2026 at 3:47 PM IST
ജയ്പുര്: പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘർഷങ്ങൾ മൂലം ലോകം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നിനെ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി മറികടന്നതായി വ്യക്തമാക്കി. നയങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന ഇന്ധന സ്രോതസുകൾ, ശക്തമായ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ പൗരന്മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ഭാരം നല്കികൊണ്ടാണ് നേട്ടം കൈവരിച്ചതെന്നും മോദി അറിയിച്ചു . രാജസ്ഥാനിലെ ബാർമറിൽ റിഫൈനറി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഊർജ്ജ ഇറക്കുമതി ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചെന്നും, ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്രമാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഏകദേശം 25-26 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇത് 40 ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വർധിപ്പിച്ചു. ആഗോള വിലക്കയറ്റം കാരണം ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് 75,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. പക്ഷേ സർക്കാർ ആ ഭാരം ഏറ്റെടുത്തു" മോദി പറഞ്ഞു.
#WATCH | Balotra, Rajasthan | Prime Minister Narendra Modi says, " ... the west asia war has given rise to the biggest energy crisis of the 21st century... the willpower and efforts of the new india of the 21st century have overcome this biggest energy crisis of the 21st century.… pic.twitter.com/05GPA7PXoy— ANI (@ANI) July 4, 2026
ആഗോളവിലക്കയറ്റം സംഭവിച്ചപ്പോള് എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 10 രൂപ കുറ്ക്കുകയും പൗരന്മാരുടെ മേലുള്ള ഭാരം ഗണ്യമായി വർധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് പാർട്ടികള് നിരവധി കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ദുരുദ്ദേശ്യമുള്ളവർ വിജയിച്ചില്ല. ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ പ്രവചനങ്ങൾ പോലും നടത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ന് അവർ നിരാശയുടെ ആഴങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കണമെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ശുദ്ധീകരണ ശേഷിയിൽ ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപി സർക്കാരുകൾ പദ്ധതികൾക്ക് അടിത്തറയിടുക മാത്രമല്ല അവയുടെ പൂർത്തീകരണം ഉറപ്പാക്കാൻ രാവും പകലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ ഇന്ധന, വളം വിതരണത്തിലെ ആഗോള തടസങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനായി നിര്മ്മിച്ച ദീര്ഘകാല നയങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചു. ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയോ ആത്മാഭിമാനം ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരാൻ അവർ സ്വയംപര്യാപ്തരാകുമ്പോൾ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
A very special day for Rajasthan! Development initiatives across aviation, energy and connectivity will strengthen infrastructure, accelerate growth and improve ease of living.— Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2026
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ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റിഫൈനറി-കം-പെട്രോകെമിക്കൽ കോംപ്ലക്സ്
പച്ച്പദ്രയിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റിഫൈനറി-കം-പെട്രോകെമിക്കൽ കോംപ്ലക്സ് ശനിയാഴ്ച മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാജസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ റിഫൈനറി കോപ്ലക്സാണിത്. റിഫൈനറി കോംപ്ലക്സ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം ഒരു റിമോട്ട് ബട്ടൺ അമർത്തിയാണ് മോദി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. 2018 മുതൽ 2023 വരെ രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോൾ റിഫൈനറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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