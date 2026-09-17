സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ കുതിക്കുന്നു; '200 ചിപ്പ് ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും കമ്പനികളെയും ലക്ഷ്യമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്
ഇന്ത്യയുടെ സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയായ ‘സെമികോൺ ഇന്ത്യ 2026’ ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു.
By PTI
Published : September 17, 2026 at 6:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിൻ്റെ സെമികണ്ടക്ടർ ദൗത്യമായ 'സെമികോൺ 2.0'പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചിപ്പ് ഡിസൈൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും കമ്പനികളെയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ഇന്ത്യയിൽ ചിപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കുറഞ്ഞത് 200 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും കമ്പനികളെയുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ്-ഐടി വകുപ്പ് മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന 'സെമികോൺ ഇന്ത്യ 2026' കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സെമികോൺ 2.0 പദ്ധതിയുടെ ആറ് പ്രധാന തൂണുകളിൽ ആദ്യത്തേത് ചിപ്പ് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ദൗത്യത്തിൻ്റെ മുൻ ഘട്ടത്തിൽ 105-ലധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ചിപ്പ് ഡിസൈനിംഗിനായി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതിൽ 20 എണ്ണം ഏകദേശം 800 കോടി രൂപയുടെ വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിംഗ് നേടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുന്നത്.
The six pillars that are building the next phase of India’s semiconductor journey. 🇮🇳— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 17, 2026
Design | Machines & Materials | More Fabs | ATMP/OSAT Industry | R&D | Talent
📍SEMICON India 2026 pic.twitter.com/JCRyjZZcy8
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇതിലും വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് രാജ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. "അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വളരെ വലുതാണ്. സെമികണ്ടക്ടർ ആവശ്യകതകളുടെ വിവിധ മേഖലകളിലായി ഇന്ത്യയിൽ ചിപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കുറഞ്ഞത് 200 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും കമ്പനികളെയും ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി 'സെമികോൺ 1.0' എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ആഭ്യന്തര സെമികണ്ടക്ടർ വ്യവസായത്തിനായുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും അനുബന്ധ ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു ആസൂത്രിത പദ്ധതിയായിരുന്നു അത്. ഇപ്പോൾ, ഈ അടിത്തറയ്ക്ക് മുകളിൽ കെട്ടിടം പണിയേണ്ടതുണ്ട്. ദൗത്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആറ് പ്രധാന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഡിസൈൻ, യന്ത്രങ്ങളും സാമഗ്രികളും, ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ, അഡ്വാൻസ്ഡ് പാക്കേജിംഗ്, ഗവേഷണ-വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കൽ എന്നിവയാണ് സെമികോൺ 2.0ൻ്റെപ്രധാന മേഖലകൾ.
രണ്ടാമത്തെ ഘടകമായ 'യന്ത്രങ്ങളും സാമഗ്രികളും' എന്നത് മൂലധന ഉപകരണങ്ങൾ, അറ്റകുറ്റപ്പണി സൗകര്യങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കൾ, വാതകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മുഴുവൻ ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സമ്മേളനത്തിൽ 28-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കരുത്, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുക. 'ഫാബ്' (നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ്) മാത്രം ചിന്തിക്കരുത്, ആവാസവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ദൗത്യത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ തുടർന്നും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്," പദ്ധതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൂടുതൽ ഡിസ്പ്ലേ, മെമ്മറി, സിലിക്കൺ, കോമ്പൗണ്ട്, ലോജിക് ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘടകം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഇത് ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വലിയ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. നാലാമത്തെ ഘടകം നൂതന പാക്കേജിംഗ് യൂണിറ്റുകളുടെ വിപുലീകരണമാണ്, ഒഡീഷയിൽ നിലവിൽ വരാനിരിക്കുന്ന 3D പാക്കേജിങ് സൗകര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാകും ഇത് നടപ്പിലാക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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"നൂതന പാക്കേജിങ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കാരണം മൊത്തത്തിലുള്ള മൂല്യ ശൃംഖലയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണിത്. അഞ്ചാമത്തെ ഘടകമായ ഗവേഷണ-വികസന മേഖലയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് വ്യവസായ-അധിഷ്ഠിതവും പ്രായോഗികവുമായ ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കും. ഈ സഹകരണ സമീപനത്തിനായി പദ്ധതികൾ നിർദേശിക്കാൻ അദ്ദേഹം വ്യവസായ പ്രതിനിധികളെ ക്ഷണിച്ചു.
ആറാമത്തെ ഘടകമായ 'പ്രതിഭകളെ വളർത്തൽ' എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കവെ, 'സെമികോൺ 1.0' പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 85,000 ഡിസൈൻ എൻഞ്ചിനീയർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെങ്കിലും വെറും നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാർ 70,000 പേർക്ക് പരിശീലനം നൽകിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 400-ലധികം സർവകലാശാലകൾക്ക് ഇപ്പോൾ മുൻനിര കമ്പനികളുടെ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള 'ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസൈൻ ഓട്ടോമേഷൻ' ടൂളുകൾ ലഭ്യമാണ്. വിദ്യാർഥികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി മൊഹാലിയിലെ സെമികണ്ടക്ടർ ലബോറട്ടറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒരു ലക്ഷം സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ പിൻബലത്തോടെ പ്രവർത്തനം
'സെമികോൺ 2.0'-ന് കീഴിൽ, ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സെമികണ്ടക്ടർ ഫാക്ടറികളിൽ നേരിട്ടുള്ള തൊഴിലിനായി ഒരു ലക്ഷം സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, ക്ലീൻറൂം ജീവനക്കാർ, ഫാക്ടറി തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ കൂടി പരിശീലിപ്പിച്ച് ഒരു ആഗോള പ്രതിഭാശേഖരം സൃഷ്ടിക്കാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സെമികോൺ ദൗത്യത്തെ ഒരു ദീർഘകാല യാത്രയായി വിശേഷിപ്പിച്ച മന്ത്രി, ഇതുവരെ കെട്ടിപ്പടുത്ത അടിത്തറ 2047-ഓടെ വികസിത രാഷ്ട്രമായി (വികസിത് ഭാരത്) മാറാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'സിലിക്കൺ ടു സിസ്റ്റംസ് ബിൽഡിംഗ് ദി ഇക്കോസിസ്റ്റം' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'സെമികോൺ ഇന്ത്യ 2026' പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. 76,000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 'സെമികോൺ 1.0' പദ്ധതിക്ക് 2021 ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു കീഴിൽ, ആകെ 1.64 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിക്ഷേപം വരുന്ന 12 സെമികണ്ടക്ടർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. അതിനു ശേഷം ആകെ 1,27,500 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 'സെമികോൺ 2.0' പദ്ധതിക്കും ഇന്ത്യ അംഗീകാരം നൽകി.
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