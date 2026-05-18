ജലസംരക്ഷണത്തിനും പ്രളയനിയന്ത്രണത്തിനും ഡച്ച് വൈദഗ്ധ്യം; പുതിയ പദ്ധതികളുമായി ഇന്ത്യ

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനും ദ ഹേഗിൽ നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി ഉച്ചകോടിയെത്തുടർന്ന് പുതിയ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി

നെതർലൻഡ്‌സിലെ അഫ്‌സ്ലൂയിറ്റ്ഡിജ്‌ക് അണക്കെട്ട് സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും നെതർലൻഡ്‌സ് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനും. (PTI)
Published : May 18, 2026 at 11:44 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: നഗരങ്ങളിലെ ജലസംരക്ഷണത്തിനും പ്രളയനിയന്ത്രണത്തിനും ഡച്ച് വൈദഗ്ധ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യയൊരുങ്ങുന്നു. ജലവിഭവ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയും നെതർലൻഡ്സും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് വഴിയൊരുക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ നദീതട-തീരദേശ പരിപാലന മേഖലകളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ എൻജിനിയറിങ് മികവ് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ നെതർലൻഡ്സിന് ലഭിക്കുന്നത്. തീരദേശ പരിപാലനത്തിന് പുറമെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ നേരിടാനുമുള്ള നൂതന പദ്ധതികളും ഉടൻ നടപ്പാക്കും.

തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളിത്തം
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഡച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനും ദ ഹേഗിൽ നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി ഉച്ചകോടിയെത്തുടർന്ന് പുതിയ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി. ഇന്ത്യ-നെതർലൻഡ്സ് സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് 2026-2030 എന്ന പരസ്പര സഹകരണ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വരുന്നത്.

നെതർലൻഡ്‌സിൽ നടന്ന ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന ധാരണാപത്ര കൈമാറ്റ ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും നെതർലാൻഡ്‌സ് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാളും പങ്കെടുത്തു. (PTI)

നേരത്തെ 2022 മാർച്ചിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ച തന്ത്രപ്രധാന ജല പങ്കാളിത്തം 2027 മാർച്ച് വരെ നിലവിലുണ്ട്. ഈ സഹകരണം കൂടുതൽ ഊർജിതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രിതല സംയുക്ത കർമസമിതിക്കും രൂപം നൽകാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തീരുമാനമെടുത്തു.

ഗംഗാ ശുചീകരണവും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും
സമഗ്ര ജലവിഭവ മാനേജ്മെൻ്റ്, തീരദേശ പരിപാലനം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഗംഗാനദീതടത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും വലിയ സഹകരണം ശക്തമാക്കും. ശുചിത്വ ഗംഗയ്ക്കായുള്ള ദേശീയ മിഷൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സെൻ്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് വഴി ഇതിനാവശ്യമായ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

പുതിയ പദ്ധതികളിലൂടെ കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം വേഗത്തിൽ കൈമാറാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ നദീസംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ പൂർണമായും നടപ്പാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിലൂടെ നഗരങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ വലിയൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

നെതർലൻഡ്‌സിലെ അഫ്‌സ്ലൂയിറ്റ്ഡിജ്ക് അണക്കെട്ട് സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും നെതർലൻഡ്‌സ് പ്രധാനമന്ത്രി റോബ് ജെറ്റനും (PTI)

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും പ്രതിരോധവും
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെയും അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെയും നേരിടാൻ മികച്ച ഡച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ കരുത്താകും. സമുദ്രനിരപ്പിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന രാജ്യത്തെ തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നെതർലൻഡ്സ് കാലങ്ങളായി വലിയ മികവ് പുലർത്തുന്നുണ്ട്.

ഈ വലിയ സാങ്കേതികവിദ്യ നേരിട്ട് ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. കൊടും വരൾച്ച നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ മികച്ച ജലസേചനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഇതിനായി ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും വിവിധ വകുപ്പ് തലവന്മാർ തമ്മിൽ ഉടൻ ചർച്ചകൾ നടത്തും.

കൃഷിയും ജലസേചനവും
കാർഷിക മേഖലയിലെ ജല ഉപയോഗം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ പദ്ധതികളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കും. കുറഞ്ഞ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കാർഷികോത്പാദനം നടത്തുന്ന പുതിയ ഡച്ച് രീതികളാണ് ഇതിനായി പ്രധാനമായും മാതൃകയാക്കുന്നത്. വലിയ നഗരങ്ങളിലെ മലിനജലം ശാസ്ത്രീയമായി ശുദ്ധീകരിച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ആധുനിക പ്ലാൻ്റുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ നെതർലൻഡ്സ് മികച്ച സാങ്കേതിക സഹായം നൽകും.

ഭാവിയിൽ അതിരൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരം സുപ്രധാന പദ്ധതികൾ രാജ്യത്ത് അതിവേഗം നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൻകിട വ്യവസായ ശാലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രകൃതി മലിനീകരണം കർശനമായി തടയുന്നതിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കും.

വാണിജ്യ വ്യാപാര ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം വലിയ രീതിയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നത്. കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കും ശാസ്ത്ര ഗവേഷകർക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വിവര വിനിമയ പരിപാടികളും സമഗ്ര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായി ഇതിനകം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതുകൂടാതെ വൻകിട നഗരങ്ങളിലെ ടൺ കണക്കിന് ഖര മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മികച്ച രീതിയിൽ ഹരിത ഊർജം കണ്ടെത്തുന്ന പദ്ധതികളും വരും വർഷങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും നടപ്പാക്കും. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നേരിട്ട് വലിയ ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സമ്പൂർണ കൈമാറ്റം നടക്കുക. ഈ സംയുക്ത പദ്ധതികൾ വഴി ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ആയിരക്കണക്കിന് യുവജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഭാവിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനും രാജ്യത്ത് വലിയ വ്യവസായിക വികസനത്തിനും അനന്തമായ സാധ്യതകളാണുള്ളത്.

