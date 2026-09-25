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ഹിമാലയന്‍ ദുരന്തങ്ങള്‍: നേരത്തെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും ചൈനയും ഏകോപിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധരും നേപ്പാള്‍ അധികൃതരും

ഹിമാലയം നിരവധി ഹിമാനികളുടെ സങ്കേതമാണ്.നൂറ് കണക്കിന് ഹിമതടാകങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് കടുത്ത ആഗോളതാപനത്തിന്‍റെ പിടിയിലമര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.

NEED TO COORDINATE NEPAL FLOODS INDIA CHINA NEPAL climate change
This handout satellite image taken and released by Planet Labs on August 28, 2026 shows the glacier on Mount Langtang Lirung in Nepal two days after its collapse on August 26 (AFP)
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By Surendra Phuyal

Published : September 25, 2026 at 10:32 AM IST

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സുരേന്ദ്ര ഫുയാല്‍

കാഠ്‌മണ്ഡു: ഹിമാലയത്തിലെമ്പാടും ഹിമാനി വിസ്‌ഫോടനവും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ത്യ,നേപ്പാള്‍, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഇനിയും നിരന്തര ഏകോപനത്തിനും കാലേകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്നതിനുമുള്ള സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ചൈന-നേപ്പാള്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ മിന്നില്‍ പ്രളയം ഉണ്ടാകുകയും 1451 ജീവനെടുക്കുകയും 5700 പേരെ കാണാതാകുകയും ചെയ്‌ത പശ്ചത്താലത്തില്‍ ഇത് വളരെ ഗുരുത പ്രശ്‌നമായാണ് വിദഗ്ദ്ധര്‍ കാണുന്നത്.

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ചൈന, നേപ്പാള്‍, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ഏകോപിതമായി ഒരു ത്രിരാഷ്‌ട്ര സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നിരവധി വിദഗ്ദ്ധരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

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ഇതൊരു ഉണര്‍ത്തലാണ്. മാറ്റത്തിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നുവെന്നും നേപ്പാളിലെ ഹൈഡ്രോളജി ആന്‍ഡ് ജലവിഭവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഡെപ്യൂട്ടി എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്‌ടര്‍ രാജന്‍ ഭട്ടാരി പറഞ്ഞു. കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ചൈനയും ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും ഈ ദുരന്തം നമ്മോട് പറയുന്നു. ഉന്നത രാഷ്‌ട്രീയതലങ്ങളില്‍ ഇതിനുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളണം.

ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം മുന്‍കൂട്ടി പ്രവചിക്കാനായി അപകടകരമായ മഞ്ഞണിഞ്ഞ മലനിരകളിലും ഹിമതടാകങ്ങളിലും നദീതടങ്ങളിലും അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും രാജന്‍ ഭട്ടാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഹിമാലയത്തില്‍ നിരവധി ഹിമാനികളും നൂറ് കണക്കിന് ഹിമതടാകങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതില്‍ നാല്‍പ്പത്തേഴെണ്ണം അപകടകരമാണ്. ഇത് ആഗോളതാപനം മൂലം സംഭവിച്ചതാണെന്നു അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഹിമാലയത്തിലെ അപകടകരമായ ഹിമാനിതടാകങ്ങളില്‍ 47 എണ്ണം അതീവ അപകടകരമാണ്. ഇതില്‍ 25 എണ്ണവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിലുമാണ്. 21 നേപ്പാളിലും ഒരെണ്ണം ഇന്ത്യയിലുമുണ്ടെന്ന് ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് മൗണ്ടയ്‌ന്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് പറയുന്നു. കാഠ്‌മണ്ഡു ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അന്തര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമാണിത്. നേപ്പാളില്‍ രണ്ട് തടാകങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് വെല്ലുവിളി കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്.

ദേശാന്ത സഹകരണം കേവലമൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ല മറിച്ച് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് നേപ്പാള്‍ വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മോട് പറയുന്നതെന്ന് വിദഗ്ദ്ധരും അധികൃതരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചൈനയും നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും കൃത്യസമയത്ത് കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാാകുമായിരുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്.

വിവരങ്ങള്‍ പങ്കിടുന്നതില്‍ ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയും ചൈനയും അടിയന്തര കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങള്‍ നേപ്പാളുമായി പങ്കിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓഗസ്റ്റ് 26ന് സംഭവിച്ചത് പോലുള്ള ഒരു ദുരന്തം തത്സമയം തന്നെ മുന്‍കൂട്ടി പ്രവചിക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയതെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ മിന്നല്‍ പ്രളയം സംബന്ധിച്ച വിവരം ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ചൈനീസ് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ദ്ധര്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ തുടര്‍ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും സിഎച്ച് ഡബ്ല്യു ആര്‍ആര്‍ ലെ സീനീയര്‍ ഡിവിഷണള്‍ ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റ് ദിനകര്‍ കയസ്‌ത പറയുന്നു. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില്‍ നമ്മള്‍ സംയുക്തമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും സ്ഥിരമായ ഒരു ഏകോപന സംവിധാനമില്ല. എന്നാല്‍ നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും തമ്മില്‍ മെച്ചപ്പെട്ട ഏകോപനമുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതും വര്‍ദ്ധിപ്പി്കകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നേപ്പാളിലെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിനും കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷനും ഗംഗാ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ കമ്മീഷനും വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാറുണ്ട്. 80കള്‍ മുതല്‍ തുടര്‍ന്ന വരുന്ന നടപടിയാണിതെന്നും ഭട്ടാരി പറയുന്നു. ഇനിയും സഹകരണ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹവും മറ്റ് വിദഗ്ദ്ധരും ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

നേപ്പാള്‍ മിന്നല്‍ പ്രളയം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. പതിനാല് മാസം മുമ്പ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് ചൈന-നേപ്പാള്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ഒരു ഹിമാനി വെള്ളപ്പൊക്കം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

2023ല്‍ സിക്കിമിലെ ദക്ഷിണ ലൊണാക്ക് തടാകത്തില്‍ ഉണ്ടായ ഹിമസ്‌ഫോടനം 55 ജീവനുകളെടുത്തു. നിരവധി പേരെ കാണാതായി. റോന്തി കൊടുമുടിയില്‍ നിന്ന് വന്‍തോതില്‍ പാറയും മഞ്ഞുപാളികളും ഒലിച്ചെത്തി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി മേഖലയില്‍ 2021 ഫെബ്രുവരിയില്‍ കനത്ത മിന്നല്‍പ്രളയം ഉണ്ടായി.

ഇതിനെക്കാള്‍ ഭീകരമായ ദുരന്തമാണ് കഴിഞ്ഞമാസം നേപ്പാളിലുണ്ടായത്. ഹിമാലയത്തില്‍ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ച സുനാമിയായാണ് പലരും ഇതിനെ വീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഉപഗ്രഹ നിരീക്ഷണവും റിമോട്ട് സെന്‍സിങും മേഖലയില്‍ അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കാാലവസ്ഥ റഡാറുകള്‍, വെള്ളപ്പൊക്കം തിരിച്ചറിയുന്ന സംവിധാനങ്ങള്‍, ഭൂകമ്പം മുന്‍കൂട്ടി അറിയിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്‍ മഴ -ഹിമപാത മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവ എല്ലാ മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകളിലും സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു. ഇതേ മേഖലയില്‍ കുഴപ്പങ്ങള്‍ തുടരുകയാണെന്നും ത്രിഭുവന്‍ സര്‍വകലാശാലയിലെ സെന്‍ട്രല്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളജി ആന്‍ഡ് മെറ്റീരിയോളജിയിലെ പ്രൊഫസര്‍ ദീപക് ആര്യാല്‍ പറയുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ഉണ്ടായത് മുമ്പെങ്ങും ഉണ്ടാകാത്ത വിധ കടുത്തതാണ്. നമ്മുടെ മലനിരകളെല്ലാം പൊട്ടിത്തകരുന്നു എന്നതാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതേ നദീതടങ്ങ്‍ കൂടുതല്‍ ഹിമാനി സ്ഫോടനത്തന് ഭാവിയില്‍ കാരണമാകുമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ വിശകലനത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നമുക്ക് മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക മാത്രമാണ് പോംവഴി. എല്ലാ സുപ്രധാന ഹിമാനി സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തില്‍ പഠിക്കുക, അപകടകരമായ മേഖലകള്‍ തിരിച്ചറിയുക, അധികം വൈകും മുമ്പ് വെല്ലുവിളികള്‍ കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുക.

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NEED TO COORDINATE
NEPAL FLOODS
INDIA CHINA NEPAL
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