ഇന്ത്യ ക്രൂഡ് ബഫറുകൾ നിർമിക്കണം, ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കണം; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇവൈ റിപ്പോർട്ട്
ഇന്ത്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഇറക്കുമതി ആശ്രയത്വവും പെട്രോളിയം വിപണിയിലെ അപകടസാധ്യതകളും നിർണായക പാതകളിലെ ഭീഷണികളും മറികടക്കാൻ, ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ കരുതൽ ശേഖരം വേഗത്തിൽ വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു
By ANI
Published : June 28, 2026 at 10:45 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ അസംസ്കൃത എണ്ണ( ക്രൂഡ് ഓയിൽ) ഇറക്കുമതി ആശ്രയം 90 ശതമാനത്തിലധികം വർധിച്ചതായി പ്രമുഖ കണ്സല്റ്റിങ് സ്ഥാപനമായ ഏണസ്റ്റ് ആന്ഡ് യങ്ങിൻ്റെ( ഇവൈ) റിപ്പോർട്ട്. 'രാജ്യത്തിൻ്റെ പെട്രോളിയം സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ദുർബലതകളെ നേരിടൽ' എന്ന തലക്കെട്ടില് പുറത്തിറക്കിയ വിശകല പഠനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഊര്ജസുരക്ഷ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഇറക്കുമതി ആശ്രയത്വവും പെട്രോളിയം വിപണിയിലെ അപകടസാധ്യതകളും നിർണായക പാതകളിലെ ഭീഷണികളും മറികടക്കാൻ, ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ കരുതൽ ശേഖരം വേഗത്തിൽ വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇറക്കുമതി ആശ്രയം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ബദൽ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം വേഗത്തിലാക്കുകയും വേണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
രാജ്യം ശുദ്ധീകരണ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നത് തുടരണം എന്നും അതിലൂടെ ഇതിനായി പശ്ചാത്തല രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്നും പഠനം ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു. ആണവോർജം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ബദൽ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ എടുത്തുപറയുന്നു.
ഇവൈ മുന്നറിയിപ്പ്
ഇവൈ യുടെ വിശകലന റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് ഘടനാപരമായ സവിശേഷതകൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി കരുതൽ ശേഖരണം വർധിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ അതിനായി ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. വിശകലനത്തിൽ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടികാട്ടുന്നത്
- അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ ഇറക്കുമതിക്കായി അമിതമായി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു.
- അസംസ്കൃത എണ്ണ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ആഭ്യന്തര ശേഷി രാജ്യത്തിന് കുറവാണ്
ക്രൂഡിൻ്റെ ഇറക്കുമതി ആശ്രയം കൂടുതൽ
രാജ്യത്തിൽ ഇറക്കുമതി ചെയുന്ന ക്രൂഡിനായി മറ്റ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് വർധിച്ചു എന്ന് പഠനം ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു. 1999 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 55% ആയിരുന്ന ഇറക്കുമതി 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 90% ആയി ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
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ഇന്ത്യയിൽ 2012 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 35.9 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിലെത്തിയ ആഭ്യന്തര അസംസ്കൃത എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം, 2012 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 26.0 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണായി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം 1999 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 90.6 MMT യിൽ നിന്ന് 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 243.2 MMT ആയി ഉയരുകയും ചെയ്തു എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദാനം വർധിച്ചു
ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലെ കാര്യക്ഷമത കാലക്രമേണ വർധിച്ചു എന്ന പ്രത്യാശ നൽകുന്ന കണകുക്കൾ റിപ്പോർട്ടിൽ എടുത്തുകാണിച്ചു.
പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനം 1998 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 0.95 ന് മുകളിൽ നിന്ന് 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 1.27 ആയി ഉയർന്നു. ഇത് പെട്രോളിയം ശുദ്ധീകരണ കാര്യക്ഷമതയിൽ ഏകദേശം 33% പുരോഗതിക്ക് കൈവരിച്ചു എന്ന് പഠനം പറയുന്നു. ആഗോള വില വർധനവും അളവുകളും കാരണം ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്ത പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ക്രൂഡിൻ്റെ മൂല്യം വർധിച്ചു.
പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗത്തിലെ വളർച്ച 2006 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള സാമ്പത്തികവൽഷത്തിൽ 2.1% CAGR നെ അപേക്ഷിച്ച് 3.9% ആയിരുന്നു. കയറ്റുമതിയുടേത് 2.1% ആയിരുന്നു വളർച്ച. ഇന്ത്യയുടെ കുറഞ്ഞ ബഫർ സ്റ്റോക്കുകൾ ഒരു ആശങ്കയായി ഇവൈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
യുഎസ് ഇഐഎ(പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ) യിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 21 ദശലക്ഷം ബാരലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ എണ്ണ ശേഖരങ്ങൾ ചൈനയേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്. 1,397 ദശലക്ഷം ബാരൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശേഖരം എന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ കരുതൽ ശേഖരം ഏകദേശം അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഉപഭോഗത്തിന് മാത്രം മതിയാകുന്നതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു. ആഗോള ക്രൂഡ് സാഹചര്യം സാധാരണ നിലയിലാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ അസംസ്കൃത എണ്ണ ശേഖരം വർധിപ്പിക്കാനായുള്ള നിക്ഷേപം കൂട്ടണമെന്നും പഠനം ശുപാർശ ചെയ്തു.
ആഭ്യന്തരമായി ക്രൂഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിച്ച് ആശ്രിതത്വ പ്രവണത മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെന്നും, അതേസമയം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായി ആണവോർജം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ബദൽ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്കും മാറുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇവൈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞുവെക്കുന്നു.
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