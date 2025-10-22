ETV Bharat / bharat

ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം വനപ്രദേശമുള്ള 10 രാജ്യങ്ങള്‍ അറിയാമോ? റാങ്കിങ്ങില്‍ മുന്നേറി ഇന്ത്യ

ബാലി ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (എഫ്എഒ) 2025 ലെ ഗ്ലോബൽ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്‌സേഴ്‌സ് അസസ്മെൻ്റ് (ജിഎഫ്ആർഎ) ലാണ് സുപ്രധാന വിവരം പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

India moves up to position nine globally in forest area (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 22, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം വനപ്രദേശമുള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്ര ശതമാനം വനപ്രദേശമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഇതെല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുത്തി ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം വനപ്രദേശമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബാലി ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ (എഫ്എഒ) ഗ്ലോബൽ ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്‌സേഴ്‌സ് അസസ്മെൻ്റ് (ജിഎഫ്ആർഎ). 2025 ലെ പട്ടികയാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇതില്‍ർ, ഏറ്റവും അധികം വനവിസ്‌തൃതിയുള്ള രാജ്യം റഷ്യയാണ്. കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി റഷ്യ തന്നെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത്. വനപ്രദേശങ്ങളുടെ വളർച്ചാ പട്ടികയിൽ ഒരു പടി മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും. കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്താം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഇന്ത്യ നിലവില്‍ ഒൻപതാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഒൻപതാം സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പെറുവിനെ പത്താം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളിയാണ് ഇന്ത്യ ഇത്തവണ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചത്.

ഇതോടെ ആഗോള തല പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചത്. കൂടാതെ വനപ്രദേശങ്ങളുടെ വർധനവിൽ രാജ്യം മൂന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ബ്രസീൽ, കാനഡ, അമേരിക്ക, ചൈന, കോങ്ഗോ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, പെറു എന്നിവയാണ് പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ.

Screenshot of top ten countries forest area (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

കേന്ദ്ര വനം, പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് വിവരം പങ്കുവച്ചത്. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിൻ്റെ വന സംരക്ഷണ നയങ്ങളുടെയും ആസൂത്രണങ്ങളുടെയും ഫലമാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് ഭൂപേന്ദർ യാദവ് പറഞ്ഞു. വിവിധ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വൻതോതിലുള്ള തോട്ടനിർമ്മാണ ശ്രമങ്ങളുടെയും പിൻബലത്തിലാണ് ഈ നേട്ടമെന്നും ഭൂപേന്ദർ യാദവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പരിസ്ഥിതി അവബോധം വളർത്താനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ സമൂഹങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത പദ്ധതിയാണ് 'ഏക് പേഡ് മാ കേ നാം'. ഭൂമിയിലെ പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും നാളത്തെ തലമുറകൾക്ക് നൽകാൻ പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്നും ഭൂപേന്ദർ യാദവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2023 ലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിപ്പോർട്ടുകൾ

രാജ്യത്തെ വന വിസ്‌തൃതി 8,27,357 ചതുരശ്ര കി.മിയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ 25.17 ശതമാനവും വനപ്രദേശമാണ്. ഇതിൽ 7,15,343 ചതുരശ്ര കി.മി വനപ്രദേശവും 1,12,014 ചതുരശ്ര കി.മി നിബിഡ വൃക്ഷ പ്രദേശങ്ങളുമാണ്. വിസ്‌തീർണ്ണം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനവിസ്‌തൃതിയുള്ള മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശ് (77,073 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ), അരുണാചൽ പ്രദേശ് (65,882 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ), ഛത്തീസ്‌ഗഡ് (55,812 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) എന്നിവയാണ്.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനവും വൃക്ഷങ്ങളും ഉള്ള മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മധ്യപ്രദേശ് (85,724 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ), അരുണാചൽ പ്രദേശ് (67,083 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ), മഹാരാഷ്ട്ര (65,383 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) എന്നിവയാണ്. വന-വൃക്ഷ വിസ്‌തൃതിയിൽ വർധനവുണ്ടായത് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. ഛത്തീസ്‌ഗഢ് (684 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ), ഉത്തർപ്രദേശ് (559 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ), ഒഡിഷ (559 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ), രാജസ്ഥാൻ (394 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് വർധനവ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. വന വിസ്‌തൃതിയിൽ വർധനവ് കാണിക്കുന്ന മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മിസോറാം (242 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ), ഗുജറാത്ത് (180 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ), ഒഡിഷ (152 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) എന്നിവയാണ്.

ലക്ഷദ്വീപിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനവിസ്‌തൃതിയുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. (91.33 ശതമാനം), മിസോറാം (85.34 ശതമാനം), ആൻഡമാൻ & നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ (81.62 ശതമാനം) എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നിലായുള്ളത്. നിലവിലെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം 19 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിസ്‌തൃതിയുടെ 33 ശതമാനത്തിലധികം വനപ്രദേശങ്ങളാണ്. ഇതിൽ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും മിസോറാം, ലക്ഷദ്വീപ്, ആൻഡമാൻ & നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, നാഗാലാൻഡ്, മേഘാലയ, ത്രിപുര, മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 75 ശതമാനത്തിലധികം വനപ്രദേശങ്ങളുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതേസമയം, കേരളത്തിലെ മൊത്തം വന വിസ്‌തൃതി 22,059.36 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഭൂമിശാസ്ത്ര വിസ്തൃതിയുടെ 50% ത്തിലധികം വരും.

