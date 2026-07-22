ETV Bharat / bharat

രാജ്യത്ത് കാലവർഷം ശക്തം; വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ്

ജമ്മു കശ്മീർ, ഹിമാചൽപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഛണ്ഡിഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം വ്യാപകമായി മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യത, ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്..

MONSOON ACTIVE SOUTHWEST MONSOON IMD PREDICTS RAIN ALERT KERALA
Representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ശക്തമായി തുടരുന്നു. വടക്ക്, പടിഞ്ഞാറ്, മധ്യ, ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ മഴയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലുള്‍പ്പെടെ വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കേളത്തില്‍ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം കൂടി വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകൾ:

  • ജൂലൈ 22 (ബുധൻ): കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസര്‍കോട്
  • ജൂലൈ 23 (വ്യാഴം): കണ്ണൂർ, കാസര്‍കോട്

ഈ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മഴയോടൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും കനത്ത മഴ
ജമ്മു കശ്മീർ, ഹിമാചൽപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഛണ്ഡിഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം വ്യാപകമായി മഴ പെയ്യും. ഡൽഹിയിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഹിമാചൽപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കിഴക്കൻ രാജസ്ഥാനിൽ ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മൺസൂൺ പാത്തിയാണ് ഈ മേഖലയിലെ മഴയ്ക്ക് കാരണം.

മധ്യ ഇന്ത്യയിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ്
പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, വിദർഭ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി മഴ ലഭിക്കും. മധ്യപ്രദേശിലും വിദർഭയിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനജീവിതത്തെയും ഗതാഗതത്തെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

കിഴക്കൻ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ
കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ കാലവർഷം കൂടുതൽ ശക്തമാകും. ബിഹാർ, ഝാർഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ, പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്ച വ്യാപകമായി മഴ പെയ്യും. ബിഹാർ, ഒഡിഷ, പശ്ചിമബംഗാളിൻ്റെ ഉപഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അരുണാചൽപ്രദേശ്, അസം, മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടുത്ത കുറച്ചു ദിവസങ്ങളിൽ മഴ തുടരും. അരുണാചൽപ്രദേശ്, അസം, മേഘാലയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും അതിശക്തമായ മഴ
ഗുജറാത്ത്, കൊങ്കൺ, ഗോവ, മധ്യ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. കൊങ്കൺ, ഗോവ, ഗുജറാത്ത്, സൗരാഷ്ട്ര, കച്ച്, മധ്യ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യും. സൗരാഷ്ട്ര, കച്ച്, കൊങ്കൺ, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ തീവ്രമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ
തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, കേരളം, തമിഴ്‌നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കും. തെലങ്കാനയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, തമിഴ്‌നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഡൽഹിയിലെ കാലാവസ്ഥ
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഡൽഹിയിൽ നേരിയ മഴ ലഭിച്ചതോടെ ചൂടിനും ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ശമനമായി. അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം കൂടി മഴ തുടരുമെന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കുറഞ്ഞ താപനില 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും കൂടിയ താപനില 28 മുതൽ 33 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ആയിരിക്കും. കിഴക്കൻ കാറ്റ് തുടരുന്നതിനാൽ പകൽ താപനില സാധാരണയേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും.

മഴയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണം
വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുടനീളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന സജീവമായ മൺസൂൺ പാത്തി, വടക്കൻ പാകിസ്ഥാന് മുകളിലുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ അസ്വസ്ഥത, മധ്യപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും സമീപ പ്രദേശങ്ങൾക്കും മുകളിലുള്ള ചക്രവാതച്ചുഴി എന്നിവയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ, പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Also Read: അസമിൽ പ്രളയം രൂക്ഷം; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 21 മരണം, അഞ്ചര ലക്ഷം പേർ ദുരിതത്തിൽ

TAGGED:

SOUTHWEST MONSOON
IMD PREDICTS
RAIN ALERT KERALA
MONSOON
WEATHER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.