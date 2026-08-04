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രാജ്യത്ത് മൺസൂൺ കമ്മി 12 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു; മധ്യ, പടിഞ്ഞാറൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

എണ്ണക്കുരു ഉൽപ്പാദനത്തില്‍ വൻ വർധനവെന്ന് ദോലത് ക്യാപിറ്റൽ റിപ്പോർട്ട്

oilseeds pulses rice acreage report Kharif crop sowing status El Nino risks Central Western India rainfall
Representative Image (ANI)
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By ANI

Published : August 4, 2026 at 3:57 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തുടനീളം മഴ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ ആകെ മൺസൂൺ കമ്മി 12 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞതായി സാമ്പത്തിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ദോലത് ക്യാപിറ്റൽ തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജലാശയങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മധ്യ, പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രവചനവും ആശ്വാസമേകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന 'എൽ നിനോ' പ്രതിഭാസവും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡിപോളിന്‍റെ നിഷ്‌പക്ഷ സ്ഥിതിയും ഓഗസ്റ്റിലും ആശങ്കയായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

മഴ വിതരണത്തിൽ മാറ്റം; ചില മേഖലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ

മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും മഴയുടെ പ്രാദേശിക വിതരണത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടമാണ്. കുറഞ്ഞ മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങളുടെ വിസ്‌തൃതി മുൻ ആഴ്‌ചയിലെ 40 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 36 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, തീവ്രമായ മഴക്കമ്മി നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല.

മുന്‍ ആഴ്‌ചയില്‍ വലിയ മഴ കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പതിനൊന്ന് ശതമാനത്തോളം കൂടുതല്‍ ഇടങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ മഴ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ, സാധാരണ തോതിൽ മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ 57 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 51 ശതമാനമായി കുറയുകയും ചെയ്‌തു. കുറഞ്ഞ മഴ ലഭിച്ച മേഖലകൾ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മാറുന്നതിന് പകരം, ചില പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്‌തതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് ദോലത് ക്യാപിറ്റൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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ഖരീഫ് വിതയ്ക്കലിൽ മുന്നേറ്റം

മഴ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ മണ്‍സൂണ്‍ കൃഷി (ഖരീഫ്) വിതയ്ക്കലും വേഗത്തിലായി. ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ആകെ ഖരീഫ് വിതയ്ക്കൽ 894.2 ലക്ഷം ഹെക്ടറിലെത്തി. 2025-ൽ ഇതേ കാലയളവിൽ ഇത് 920.7 ലക്ഷം ഹെക്ടറായിരുന്നു. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വിതയ്ക്കലിലെ വിടവ് കുറഞ്ഞെങ്കിലും, വിളകൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്.

വിള ഇനം കൃഷി വിസ്‌ത്യതി
എണ്ണക്കുരുക്കൾ (Oilseeds)172.3 ലക്ഷം ഹെക്‌ടർ
ധാന്യങ്ങൾ (Coarse Cereals)ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു
നെല്ല് (Rice)നേരിയ തോതിൽ പിന്നിൽ
പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ (Pulses) നേരിയ പുരോഗതി
കരിമ്പ് (Sugarcane)മാറ്റമില്ല

എണ്ണക്കുരു കൃഷിയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടായത്. മുൻ ആഴ്‌ചയിൽ 3.4 ലക്ഷം ഹെക്‌ടറിൻ്റെ കമ്മി രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാനത്ത്, വിതയ്ക്കൽ 172.3 ലക്ഷം ഹെക്‌ടറിലെത്തി (കഴിഞ്ഞ വർഷം 171.1 ലക്ഷം ഹെക്‌ടർ) 1.2 ലക്ഷം ഹെക്‌ടറിൻ്റെ മിച്ചം കൈവരിക്കാൻ എണ്ണക്കുരു മേഖലയ്ക്കായി. ധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദന ഗണ്യമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

OILSEEDS PULSES RICE ACREAGE REPORT
KHARIF CROP SOWING STATUS
EL NINO RISKS
CENTRAL WESTERN INDIA RAINFALL
INDIA MONSOON RAINFALL DEFICIT

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