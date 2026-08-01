റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്ക് 100% തീരുവ; അമേരിക്കൻ നീക്കം നിരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ
അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് പാസാക്കിയ ബില്ലിൻ്റെ തുടർനടപടികൾ വിലയിരുത്തുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
By ANI
Published : August 1, 2026 at 7:22 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവും വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വരെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്താൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന് അധികാരം നൽകുന്ന പുതിയ ബില്ലിലെ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഇന്ത്യ. അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് പാസാക്കിയ ബില്ലിൻ്റെ തുടർനടപടികൾ വിലയിരുത്തുകയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിവാര വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ പുതിയ നിയമനിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ 140 കോടി ജനങ്ങളുടെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്നതിനാണ് ഇന്ത്യ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നത്. ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഊർജ നയം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഊർജ സുരക്ഷ പ്രധാനം
ഊർജ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് നേരത്തെ തന്നെ പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത്. പുതിയ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2026ലെ സാംങ്ഷനിങ് റഷ്യ ആൻഡ് ഇറാൻ ആക്ട് എന്ന പേരിലുള്ള ബില്ലാണ് അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് അടുത്തിടെ പാസാക്കിയത്. 12നെതിരെ 86 വോട്ടുകൾക്കാണ് ബിൽ സെനറ്റ് അംഗീകരിച്ചത്. ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി ബിൽ ഉടൻ സമർപ്പിക്കും. നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ റഷ്യയ്ക്കും അവരെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് പൂർണ അധികാരം ലഭിക്കും.
ലക്ഷ്യം അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ
റഷ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ ഹൈഡ്രോകാർബണുകൾ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ നൂറ് ശതമാനം വരെ വ്യാപാര തീരുവ ചുമത്താൻ പുതിയ നിയമം ഭരണകൂടത്തിന് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട്. ബില്ലിലെ 113-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം റഷ്യൻ ഊർജം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളെയാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ത്യയെയും ചൈനയെയും കൂടാതെ സ്ലൊവാക്യ, ഹംഗറി, അസർ ബൈജാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഈ പട്ടികയിലുണ്ട്. ഉപരോധം മറികടക്കാൻ റഷ്യയെ സഹായിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയും കർശന നടപടിയുണ്ടാകും.
റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്ന റഷ്യൻ എണ്ണ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ അമേരിക്കൻ നിയമം ഇന്ത്യയുടെ ഈ വ്യാപാര ബന്ധത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ബിൽ നിയമമായാൽ ഓരോ 180 ദിവസത്തിലും അമേരിക്കൻ ട്രേഡ് റെപ്രസെൻ്റേറ്റീവ് റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കും. ഇറക്കുമതിയുടെ തോത് വിലയിരുത്തി അതിനനുസരിച്ച് തീരുവയിൽ മാറ്റം വരുത്താനും പുതിയ നിയമം നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ തുടർനടപടികൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ നിർണായകമാണ്.
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